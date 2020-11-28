«Милан» — «Фиорентина». Прогноз: россонери без Златана Ибрагимовича — деньги на ветер

29 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Фиорентина». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Фиорентины» оценён букмекерами коэффициентом 5.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Милан» — «Фиорентина» 29 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Милан» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 9-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Фиорентина» (29.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В субботу в чемпионате Италии стартует девятый тур.

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На 29 ноября запланировано сразу пять матчей. В 17:00 мск «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» начнёт выяснять отношения с «Фиорентиной». Вывеска симпатичная и ностальгическая, хотя гости точно не могут быть довольны началом сезона, поскольку находятся в опасной близости от зоны вылета.



В минувшем первенстве они финишировали девятым, а летом осторожно говорили о намерении побороться за еврокубки. Пока ничего не клеится: всего две победы в восьми турах, обе с разницей в один мяч. Над «Торино» и «Удинезе», которые сейчас занимают 18-е и 16-е места соответственно.



Собственно, «фиалки» недалеко ушли. Восемь очков и 15-я строчка, всего три пункта от зоны вылета. Нельзя сказать, что играют совсем плохо, но постоянные провалы в обороне и невезение сказываются. Три поражения из четырёх — с разницей в один мяч. Плюс 0:2 от «Ромы».

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Продвинутая статистика утверждает, что коллектив из Флоренции входит в тройку наиболее невезучих на старте сезона в Серии А. Впрочем, это слабое утешение. Перед ноябрьской международной паузой клуб объявил о возвращении на пост главного тренера Чезаре Пранделли, дважды выводившего «виолу» в Лигу чемпионов в конце нулевых.



Пока похвастать особенно нечем. Опытный специалист начал с поражения от скромнейшего «Беневенто» в родных стенах (0:1), пусть и при игровом преимуществе. А на днях с горем пополам выбил «Удинезе» из Кубка Италии (1:0). Единственный мяч состоялся на 112-й минуте. А это значит, что преимущества в свежести у гостей быть не должно. К тому же из-за травм выпали Рибери с Бонавентурой.



У россонери хватает своих проблем. Главный тренер Стефано Пиоли из-за коронавируса не может присутствовать на скамейке, вдобавок на несколько недель выпал Златан Ибрагимович. Впрочем, пока всё складывается более чем успешно. После перерыва забодали в Неаполе «Наполи» со счётом 3:1, а в четверг скатали ничью во Франции с «Лиллем» (1:1).

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Действовали полуторным составом, однако внушительное количество исполнителей основы получило нагрузку. Также напрягает статистика очных встреч. «Милан» в четырёх предыдущих случаях добыл всего одну победу, да и ту с разницей в один мяч. И больше одного гола не забил ни разу.



Словом, удержать единоличное лидерство в Серии А будет непросто. Высокого темпа не ждём, поскольку соперники в середине недели провели утомительные матчи и выйдут без ключевых футболистов. Мы бы выбирали между тоталом меньше 3 гола за 1.74 и П2 с форой (+1) за 1.71. Скорее всего, будет что-то в духе 1:1 или 2:1 в пользу фаворита.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Фиорентина» 29 ноября 2020 года

Соперники провели в середине недели утомительные матчи: хозяева зацепили ничью в Лиге Европы, гости отбегали 120 минут в Кубке Италии. Сил вряд ли осталось много, а кадровые потери наверняка скажутся на созидании. «Милан» остался без Златана, «Фиорентина» — без Рибери и Бонавентуры. 2-3 гола при таких исходных данных видятся потолком.



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.74.