«Оренбург» — «Крылья Советов». Прогноз: Комбаров, Гацкан и Полуяхтов останутся в топ-3 ФНЛ

В прошлом сезоне соперники выступали в РПЛ, а сейчас бьются за возвращение в элиту

29 ноября «Оренбург» и «Крылья Советов» сыграют в матче 25-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Крыльев Советов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Оренбурга» оценён букмекерами коэффициентом 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» 29 ноября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» 29 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.95, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча 25-го тура ФНЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» Самара (29.10.2020)

ФНЛ успела преодолеть экватор, второй круг в разгаре. Календарь по понятным причинам более чем плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Впереди ещё два тура, после чего лучшая лига мира уйдёт на зимний перерыв. Вернётся только в конце февраля.

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По традиции все матчи 25-го тура состоятся в один день. А именно — в воскресенье, 29 ноября. В 14:00 мск «Оренбург» на стадионе «Газовик» начнёт выяснять отношения с «Крыльями Советов». Естественно, это центральный поединок тура. Соперники ещё в прошлом сезоне выступали в РПЛ, а теперь претендуют на повышение в классе.

Они двигались по принципиально разным траекториям. Хозяева очень мощно стартовали, долгое время лидировали с заметным отрывом. Однако с середины сентября осечки стали случаться всё чаще, а победы — всё реже. В 15 предыдущих встречах оказались сильнее всего шесть раз. Результат неплохой, но не для претендента на выход в элиту.

Просела защита. Прежде «Оренбург» пропускал только по праздникам, но потом ошибок стало больше. Ладно хоть на днях обыграли в Иваново «Текстильщик» (2:0). Несмотря на счёт, на деле качество футбола оказалось так себе. Хозяева смотрелись не хуже, да ещё и не реализовали пенальти.

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Подопечные Марцела Лички входят в зону стыков: 50 очков, четвёртое место. Отрыв от ближайшего преследователя составляет пять пунктов, то есть положение довольно устойчивое. Но амбиции тут явно серьёзнее, чем просто попадать в топ-4. А для этого нужно добавлять и обыгрывать прямых конкурентов.

«Крылья» очень долго запрягали, зато дальше дело пошло. За всю осень допустили всего четыре осечки, а без голов не остались ни разу. Скатали три ничьи с одинаковым счётом 1:1 — против «Нефтехимика», «Факела» и «Краснодара-2». Плюс проиграли «Торпедо» в Москве четыре недели назад (1:3).

На этом всё. Остальное — только победы. В последнее время разгромов стало меньше, но это нормально: график плотный, поля оставляют желать лучшего, силы на исходе. Подопечные Игоря Осинькина уже три раза подряд выиграли с разницей в один мяч. Пострадали «Велес», «СКА-Хабаровск» и «Чайка».

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Самарцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. «Торпедо» уступают только по дополнительным показателям, а «Оренбург» опережают на два очка. «Нижний Новгород», правда, ушагал далековато — уже на пять баллов. В случае поражения гости опустятся на четвёртое место.

В первом круге «Оренбург» выиграл со счётом 1:0. Сейчас «Крылья Советов» смотрятся интереснее, да и вариантов на скамейке у них больше. Однако цена ошибки велика, в случае потери очков шансы уйти на перерыв в топ-2 окажутся минимальными. Понятно, что открытый футбол тут вряд ли состоится.

Между прочим, три предыдущие очные встречи выдались низовыми, а гости за всю осень лишь однажды пропустили больше одного мяча. Потому ИТМ 1 гола «Оренбурга» за 2.24 выглядит любопытно. Ставка попроще — классический тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» 29 ноября 2020 года

«Оренбург» великолепно начал сезон, но дальше заметно просел и сполз на четвёртую строчку в турнирной таблице. «Крылья Советов» сейчас выглядят гораздо интереснее. Три предыдущие очные встречи получались низовыми, а самарцы за всю осень лишь однажды пропустили больше одного гола. Возьмём ИТМ 1 мяча хозяев за прекрасный коэффициент 2.24.

Ставка: ИТМ 1 гола «Оренбурга» за 2.24.