«Истанбул ББ» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Шкртел, Жулиано и Епуряну не выстоят в Стамбуле

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«Истанбул Башакшехир» — «РБ Лейпциг», 2 декабря 2020 года, прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Истанбул» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч 02.12
Алексей Серяков
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Немецкий клуб проиграл в Париже и потерял право на ошибку. В Турции устроит только победа.
Ставки / Прогнозы 0

2 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Истанбул Башакшехир» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «РБ Лейпциг» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Истанбула ББ» оценён букмекерами коэффициентом 7.40. Поставить на ничью предлагают за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Истанбул» — «РБ Лейпциг» 02.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Истанбул» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

«Истанбул Башакшехир» — «РБ Лейпциг»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур
02 декабря 2020, среда. 20:55 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия

Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участники проведут по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.

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2 декабря в Стамбуле «Истанбул ББ» на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» сразится с «РБ Лейпциг», начало — в 20:55 мск. Это группа Н, где с интригой полный порядок. Неясно ровным счётом ничего, шансы сохраняют все четыре клуба. После четырёх туров лидирует «Манчестер Юнайтед» с девятью очками.

Однако англичане уже дважды сыграли с турецким клубом, то есть с аутсайдером квартета. Подопечные Окана Бурука набрали три балла и занимают четвёртую строчку. А вот «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» имеют в активе шесть очков. Они обменялись домашними победами с разницей в один мяч и по разу обыграли «Истанбул» с одинаковым счётом 2:0.

Правда, есть нюанс. Парижане в Германии забили (1:2), а на своём поле не пропустили (0:1). Упростили игру, не рисковали, после чего Томасу Тухелю на пресс-конференции даже пришлось объясняться перед журналистами. Но это детали. Главное — результат. По очным встречам преимущество теперь на стороне французов. Если же дело дойдёт до общей разницы голов, тут РБЛ похвастать тоже нечем. 0:5 на «Олд Траффорд» перевешивают.

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В трёх предыдущих матчах Лиги чемпионов «горняки» не забили ни разу.

Следовательно положение у «быков» не самое комфортное. Нужно выигрывать в Турции и надеяться, что «ПСЖ» потеряет очки в Манчестере. Надо сказать, что кадровых потерь достаточно. Хартманн и Лаймер выбыли давно, в октябре-ноябре добавились Лукас Клостерманн, Бенджамин Хенрихс и Хван Хи Чхан.

Впрочем, состав у гостей в любом случае заметно сильнее. В субботу без особых проблем разобрались на своём поле с «Арминией» (2:1): дважды забили к дебюту второго тайма, ближе к концу пропустили, но больше моментов у новичка Бундеслиги не возникло. Чистое второе место в Бундеслиге, два очка до «Баварии».

«Истанбул» неплохо провёл первый круг, а вот в четвёртом туре без шансов проиграл «МЮ» (1:4). Манкунианцы имели колоссальное преимущество, сняв все вопросы ещё до перерыва. Разумеется, букмекеры считают явным фаворитом немцев, спорить с линией нет ни малейшего желания.

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Клуб из Стамбула в Лейпциге получил два мяча к середине первого тайма, после чего подопечные Юлиана Нагельсмана просто бросили играть. Сам тренер после финального свистка даже в открытую критиковал футболистов за расслабленность. В Турции так легко не будет.

На своём поле турки хлопнули «МЮ» и создали серьёзные проблемы «ПСЖ». Тоже в итоге уступили со счётом 0:2, хотя при доле везения вполне могли зацепиться за очки. В общем, лёгкой прогулки у гостей не ожидается, но запредельная мотивация и преимущество в уровне исполнителей должны сказаться.

Осечка с большой долей вероятности станет фатальной, вальяжничать и выключаться раньше времени нельзя. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 1.71 и ставкой «победа гостей в первом тайме и матче» за 2.06. Ждём от РБЛ агрессивного дебюта, гола до перерыва и сохранения максимальной интриги перед последним туром.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Истанбул» — «РБ Лейпциг» 2 декабря 2020 года

«РБ Лейпциг» уступил «ПСЖ» неделю назад и опустился на третью строчку в группе. Отступать некуда: нужно побеждать в Турции, иначе о плей-офф Лиге чемпионов придётся забыть. Турки на своём поле способны на сюрпризы, но мотивированные «быки» банально выше уровнем. Ждём от гостей агрессивного дебюта, при котором удастся быстро заполучить преимущество.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» в первом тайме и матче за 2.06.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/dierotenbullen

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