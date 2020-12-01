«Истанбул ББ» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Шкртел, Жулиано и Епуряну не выстоят в Стамбуле

2 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Истанбул Башакшехир» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «РБ Лейпциг» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Истанбула ББ» оценён букмекерами коэффициентом 7.40. Поставить на ничью предлагают за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Истанбул» — «РБ Лейпциг» 02.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Истанбул» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

«Истанбул Башакшехир» — «РБ Лейпциг»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участники проведут по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.

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2 декабря в Стамбуле «Истанбул ББ» на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» сразится с «РБ Лейпциг», начало — в 20:55 мск. Это группа Н, где с интригой полный порядок. Неясно ровным счётом ничего, шансы сохраняют все четыре клуба. После четырёх туров лидирует «Манчестер Юнайтед» с девятью очками.



Однако англичане уже дважды сыграли с турецким клубом, то есть с аутсайдером квартета. Подопечные Окана Бурука набрали три балла и занимают четвёртую строчку. А вот «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» имеют в активе шесть очков. Они обменялись домашними победами с разницей в один мяч и по разу обыграли «Истанбул» с одинаковым счётом 2:0.



Правда, есть нюанс. Парижане в Германии забили (1:2), а на своём поле не пропустили (0:1). Упростили игру, не рисковали, после чего Томасу Тухелю на пресс-конференции даже пришлось объясняться перед журналистами. Но это детали. Главное — результат. По очным встречам преимущество теперь на стороне французов. Если же дело дойдёт до общей разницы голов, тут РБЛ похвастать тоже нечем. 0:5 на «Олд Траффорд» перевешивают.

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Следовательно положение у «быков» не самое комфортное. Нужно выигрывать в Турции и надеяться, что «ПСЖ» потеряет очки в Манчестере. Надо сказать, что кадровых потерь достаточно. Хартманн и Лаймер выбыли давно, в октябре-ноябре добавились Лукас Клостерманн, Бенджамин Хенрихс и Хван Хи Чхан.



Впрочем, состав у гостей в любом случае заметно сильнее. В субботу без особых проблем разобрались на своём поле с «Арминией» (2:1): дважды забили к дебюту второго тайма, ближе к концу пропустили, но больше моментов у новичка Бундеслиги не возникло. Чистое второе место в Бундеслиге, два очка до «Баварии».



«Истанбул» неплохо провёл первый круг, а вот в четвёртом туре без шансов проиграл «МЮ» (1:4). Манкунианцы имели колоссальное преимущество, сняв все вопросы ещё до перерыва. Разумеется, букмекеры считают явным фаворитом немцев, спорить с линией нет ни малейшего желания.

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Клуб из Стамбула в Лейпциге получил два мяча к середине первого тайма, после чего подопечные Юлиана Нагельсмана просто бросили играть. Сам тренер после финального свистка даже в открытую критиковал футболистов за расслабленность. В Турции так легко не будет.



На своём поле турки хлопнули «МЮ» и создали серьёзные проблемы «ПСЖ». Тоже в итоге уступили со счётом 0:2, хотя при доле везения вполне могли зацепиться за очки. В общем, лёгкой прогулки у гостей не ожидается, но запредельная мотивация и преимущество в уровне исполнителей должны сказаться.



Осечка с большой долей вероятности станет фатальной, вальяжничать и выключаться раньше времени нельзя. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 1.71 и ставкой «победа гостей в первом тайме и матче» за 2.06. Ждём от РБЛ агрессивного дебюта, гола до перерыва и сохранения максимальной интриги перед последним туром.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Истанбул» — «РБ Лейпциг» 2 декабря 2020 года

«РБ Лейпциг» уступил «ПСЖ» неделю назад и опустился на третью строчку в группе. Отступать некуда: нужно побеждать в Турции, иначе о плей-офф Лиге чемпионов придётся забыть. Турки на своём поле способны на сюрпризы, но мотивированные «быки» банально выше уровнем. Ждём от гостей агрессивного дебюта, при котором удастся быстро заполучить преимущество.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» в первом тайме и матче за 2.06.