«Шахтёр» — «Реал». Прогноз: Зидан, Куртуа и Бензема убьют надежду украинского клуба в ЛЧ

1 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал Мадрид». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех «Шахтёра» оценён букмекерами коэффициентом 8.00. Поставить на ничью предлагают за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал» Мадрид 01.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

«Шахтёр» Донецк — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков выходят на финишную прямую. Участники проведут по два матча, времени на исправление ситуаций не осталось. Некоторые уже вышли в плей-офф, некоторые — потеряли шансы на продолжение борьбы. Однако интриг пока достаточно. Приступаем к пятому туру.

«Марсель» — «Олимпиакос». Прогноз: да ладно? Команда Виллаш-Боаша забьёт в Лиге чемпионов! Мы ругаем «Зенит», а «Марсель» до сих пор ни разу не отличился на групповом этапе Лиги чемпионов.

1 декабря в Киеве «Шахтёр» на стадионе «НСК Олимпийский» сразится с «Реалом», начало — в 20:55 мск. Фактически это битва за плей-офф Лиги чемпионов, сойдутся вторая и третья команды группы В. Победа позволит украинскому клубу выйти на второе место, поражение лишит шансов на плей-офф, при ничьей варианты останутся сугубо теоретическими.



Понятно, что на заказ обыграть действующего чемпиона Испании — задача крайне сложная. Пусть даже соперник испытывает в последнее время внушительные трудности. «Сливочные» показывают бледный футбол на фоне заметных кадровых потерь. В Киев не полетят Рамос, Азар, Одриосола, Вальверде, Карвахаль и Йович.



Список внушительный. Единственная позитивная новость — возвращение Карима Бензема, без которого накануне по делу уступили «Алавесу» в чемпионате Испании (1:2). Можно долго обсуждать судейство, которое действительно оказалось не в пользу подопечных Зинедина Зидана, но слабой игры это не отменяет. Больше чем на ничью фаворит при любых раскладах не наиграл.

«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Мойес и Огбонна дадут отпор блистательному Грилишу Бирмингемцы добыли лишь одну победу в семи выездных матчах с «Вест Хэмом».

И всё же в Лиге чемпионов он чувствует себя комфортно. Семь очков в четырёх турах, лучше только «Боруссия М» (восемь). У «Шахтёра» четыре балла, у «Интера» — два. В трудный момент испанцы собрались и дважды обыграли нерадзурри. Дома — по делу (3:2), в гостях — тем более (2:0).



Во втором случае, конечно, сильно помог нервный срыв Артуро Видаля, обеспечивший численное преимущество уже в первом тайме. Но и до удаления взбалмошного чилийца «Реал» вёл в счёте и смотрелся лучше. Так что объяснять результат одним лишь удалением никак нельзя.



«Шахтёр» после изумительного начала группового этапа был дважды четвертован «Боруссией М». 0:6 дома, 0:4 на выезде. И самое серьёзное — это ещё повезло, немцы вполне могли забить в полтора раза больше. «Горняки» не создали ровным счётом ничего, в обоих случаях моменты появлялись ближе к концовке, когда счёт был разгромным и оппонент ослаблял хватку.

«Лестер» — «Фулхэм». Прогноз: Варди отыграется за 0:3 от «Ливерпуля» на аутсайдере АПЛ За 10 игр в АПЛ и Лиге Европы у английского нападающего 10 голов, а защита лондонцев не впечатляет.

Главный тренер Луиш Каштру говорит, что футболисты уверены в себе и надеются вновь обыграть «Реал». Однако верится в подобное с трудом. Ладно хоть накануне с огромным трудом дожали аутсайдера чемпионата Украины «Днепр-1», забив единственный мяч на 88-й минуте.



Кадровые проблемы есть и у хозяев (Корниенко, Коноплянка, Исмаили и Малышев). Но самое главное — они сейчас выглядят абсолютно потерянными, а мадридцы способны валять дурака в промежуточных поединках, но в важных матчах не теряют концентрацию. Достаточно вспомнить недавнее «класико» или оба раунда противостояния с «Интером».



Потому перекос в пользу гостей выглядит абсолютно оправданным. Лезть в большие форы не рискнём, «Реал» в нынешнем сезоне разгромил только «Уэску». Мы бы выбирали между П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.45 и ИТМ 1 гола «Шахтёра» за 1.77. Хозяева не забивают на протяжении трёх туров Лиги чемпионов, а Тибо Куртуа накануне допустил первую результативную ошибку в сезоне (и по привычке несколько раз выручил). Второй, скорее всего, придётся подождать.

«Дженоа» — «Парма». Прогноз: Шомуродов, Бруну Алвеш, Эрнани и Осорио вспомнят времена РПЛ В составе обеих команд хватает знакомых имён, вот только результаты печальные.

Ставка посмелее — П2 всухую за 3.00. Ждём тут чего-то вроде 0:2 или 1:2. Мадридцам нет смысла гнаться за крупным счётом, а на выезде они редко показывают сильный футбол. В то же время разница в исполнительском мастерстве солидная, а у «горняки» находятся в плохом состоянии и созидают с жутким скрипом. Проблемы с выходом из группы у Зидана вряд ли возникнут.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал» 1 декабря 2020 года

Мадридцы дважды обыграли «Интер» и выправили положение: семь очков, второе место в группе. Ничья их полностью устроит, а победа гарантирует выход в плей-офф. Хозяева, напротив, не забивают на протяжении трёх туров ЛЧ, а в спаренных поединках с «Боруссией М» получили 0:6 и 0:4. Подопечные Зинедина Зидана могут через раз допускать осечки в проходных встречах, но в важных играх уровень концентрации иной. Так что должный результат фаворит, скорее всего, добудет.

Ставка: ИТМ 1 гола «Шахтёра» за 1.77.