«Динамо» Рига — «Северсталь». Прогноз: Андрей Разин обставит Скудру с Паршиным в Латвии

За последние два месяца рижане обыграли только «Куньлунь». Череповчане помощнее будут.

4 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Рига — «Северсталь». Начало встречи — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Северстали» в основное время можно с коэффициентом 2.26, успех «Динамо» идёт за 2.71.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Р — «Северсталь» 4 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» Р — «Северсталь» 4 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.11. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Рига — «Северсталь» Череповец (04.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на Кубок Карьяла график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На пятницу, 4 декабря, запланированы всего два матча. Наиболее поздний стартует в 20:30 мск в Латвии. Рижское «Динамо» сразится с «Северсталью». Соперники идут на сериях из трёх поражений, однако находятся в принципиально разных ситуациях. Для хозяев сезон фактически закончен.

Жалкие 12 очков в 32 встречах, абсолютно худший показатель во всей лиге. Даже собранный на коленке «Куньлунь» выступает лучше. Отставание от зоны плей-офф достигло двух десятков очков. Понятно, что шансы попасть в кубковую восьмёрку сугубо теоретические. Нужно срочно выдавать мощную победную серию, вот только предпосылок не видно.

Ноябрь получился для подопечных Петериса Скудры самым успешным месяцем сезона. Аж две победы! В сентябре и октябре было по одной. Обе, правда, над несчастным «Куньлунем» — 5:3 на своём льду и 5:4 ОТ на выезде. Больше похвастать абсолютно нечем. Даже до овертайма за последние полтора месяца добрались лишь однажды.

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У «Северстали» дела идут веселее. Да, серия из трёх поражений. Однако стоит взглянуть на уровень оппозиции. 2:3 со СКА, 2:5 с «Ак Барсом», 1:5 с «Локомотивом». Дальше календарь пойдёт попроще, вплоть до перерыва на Евротур попадётся лишь один по-настоящему грозный оппонент — «Авангард».

Соответственно, есть шанс улучшить турнирное положение, ведь оно стало угрожающим. После мощного старта подопечные Андрея Разина потихоньку сползли к самой границе плей-офф. 32 очка в 31 поединке. «Йокерит» имеет уйму игр в запасе и скоро поползёт вверх, так что предстоит бороться с «Витязем» и «Спартаком».

На таком фоне крайне важно набирать максимум с аутсайдерами. Например, с рижанами. Потому никаких проблем с мотивацией и концентрацией у гостей не ждём. Кроме того, они имели 2,5 дня на восстановление. Не так много, но всё же. А главное — приятная статистика очных встреч.

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Череповчане набирали очки в девяти предыдущих случаях из десяти. Шесть побед, три поражения за пределами основного времени. «Динамо» в последнее время стало меньше пропускать, но и голы даются с колоссальным трудом. Больше двух шайб за последние полтора месяца закидывали только «Куньлуню».

Потому логичнее отталкиваться от гостей. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.77 и ИТМ 2 гола рижского «Динамо» за 2.18. Ждём вязкого хоккея, в котором обученность и дисциплина «Северстали» перевесит.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Рига — «Северсталь» 4 декабря 2020 года

«Северсталь» потерпела три поражения подряд, но там соперники были ого-го: СКА, «Ак Барс», «Локомотив». С рижанами они чувствуют себя гораздо комфортнее, лишь в одной из десяти предыдущих очных встреч остались без очков. Клуб из Латвии за последние два месяца обыгрывал только «Куньлунь» и занимает последнее место в КХЛ. Берём П2 с нулевой форой.

Ставка: победа «Северстали» с нулевой форой за 1.77.