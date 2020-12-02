ЛАСК — «Тоттенхэм». Прогноз: лёгкая добыча для Моуринью и Бэйла перед дерби с «Арсеналом»

3 декабря состоится матч 5-го тура Лиги Европы ЛАСК — «Тоттенхэм», группа H. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу английского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех австрийцев оценён в 5.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.50.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы ЛАСК — «Тоттенхэм» 3 декабря 2020 года
Букмекеры уверены, что матч группы J Лиги Европы ЛАСК — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.
Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы ЛАСК — «Тоттенхэм» (03.12.2020)
Зима уже на дворе. Большинство топовых европейских чемпионатов, где климатические условия это позволяют, продолжат играть и в декабре, и в январе. А вот групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению. В Лиге Европы, как и в Лиге чемпионов, добрались до пятого тура, интриг остаётся всё меньше.
Всё внимание отечественных болельщиков приковано к единственному представителю из России, но есть и другие интересные пары. 3 декабря среди прочих австрийский ЛАСК сыграет с английским «Тоттенхэм Хотспур». Встреча начнётся в 20:55 мск и пройдёт на стадионе «Линцер» в Линце.
Австрийцы в третьем туре Лиги Европы уверенно обыграли лидера группы J «Антверпен» (1:0), хотя остались даже в меньшинстве на 68-й минуте. Однако в ответном поединке на своём поле умудрились уступить со счётом 0:2. Любопытно, что в целом они смотрелись несколько интереснее бельгийцев, но снова получили красную карточку, которая на этот раз стала роковой.
Впрочем, чёрно-белые до сих пор имеют шансы попасть в плей-офф. После четырёх сыгранных матчей у них в активе шесть баллов и третье место. До лидеров «Антверпена» и «Тоттенхэма» не хватает по три очка, так что опускать руки пока рано. Хотя англичанам победа нужна не меньше, а при вменяемой мотивации они на голову сильнее конкурентов.
Единственная осечка подопечных Жозе Моуринью в текущем розыгрыше Лиги Европы пришлась на бельгийский «Антверпен», тогда они в гостях уступили с минимальным счётом. Но в целом лондонская команда идёт очень уверенно. У неё 10 забитых мячей при всего лишь двух пропущенных за четыре тура.
В родной английской Премьер-лиге «шпоры» тоже на высоте. В матче девятого тура в дерби удалось сдержать «Челси» (0:0) и набрать 21 балл. Конкуренты потеряли очки, а потому они по-прежнему делят первое место с «Ливерпулем». Правда, плотность таблицы высокая — отрыв даже от седьмой строчки составляет всего четыре пункта.
На наш взгляд, букмекерский коэффициент 1.75 на лобовую победу «Тоттенхэма» в предстоящем поединке с ЛАСКом слегка завышен. Да, австрийцы могут доставить неудобство сопернику на своём поле, но англичане — явный фаворит. До ничьи с командой Фрэнка Лэмпарда они добыли пять побед кряду с общим счётом 12:2.
Нет проблем у «шпор» и с составом. Единственной серьёзной потерей может стать разве что центральный защитник Тоби Алдервейрелд, травмировавший пах в матче с «Манчестер Сити». Однако четвёрка нападения в лице Лукаса Моуры, Гарета Бейла, Деле Алли и Винисиуса Мораиса в полном порядке.
Только у одних Лукаса Моуры и Мораиса на двоих за четыре матча пять голов. Скорее всего, Жозе Моуринью снова выставит их на матч Лиги Европы. Проверим лобовую победу гостей, они сейчас в отличной форме. На наш взгляд, лондонцы смогут досрочно обеспечить себе выход в 1/16 финала.
Прогноз и ставки на матч Лиги Европы ЛАСК — «Тоттенхэм» 3 декабря 2020 года
ЛАСК до сих пор сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, только вот принимать им предстоит «Тоттенхэм». Первую игру в Англии лондонцы выиграли разгромно. В Австрии будет тяжелее, но сенсации не ждём. Команда Моуринью в отличной форме, скорее всего, она досрочно обеспечит себе участие в 1/16 финала турнира.
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.75.
- 2 декабря 2020
-
23:05
-
22:51
-
22:00
-
21:00
-
20:52
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45