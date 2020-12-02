ЛАСК — «Тоттенхэм». Прогноз: лёгкая добыча для Моуринью и Бэйла перед дерби с «Арсеналом»

3 декабря состоится матч 5-го тура Лиги Европы ЛАСК — «Тоттенхэм», группа H. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу английского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех австрийцев оценён в 5.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы ЛАСК — «Тоттенхэм» 3 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч группы J Лиги Европы ЛАСК — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы ЛАСК — «Тоттенхэм» (03.12.2020)

Зима уже на дворе. Большинство топовых европейских чемпионатов, где климатические условия это позволяют, продолжат играть и в декабре, и в январе. А вот групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению. В Лиге Европы, как и в Лиге чемпионов, добрались до пятого тура, интриг остаётся всё меньше.

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Всё внимание отечественных болельщиков приковано к единственному представителю из России, но есть и другие интересные пары. 3 декабря среди прочих австрийский ЛАСК сыграет с английским «Тоттенхэм Хотспур». Встреча начнётся в 20:55 мск и пройдёт на стадионе «Линцер» в Линце.



Австрийцы в третьем туре Лиги Европы уверенно обыграли лидера группы J «Антверпен» (1:0), хотя остались даже в меньшинстве на 68-й минуте. Однако в ответном поединке на своём поле умудрились уступить со счётом 0:2. Любопытно, что в целом они смотрелись несколько интереснее бельгийцев, но снова получили красную карточку, которая на этот раз стала роковой.



Впрочем, чёрно-белые до сих пор имеют шансы попасть в плей-офф. После четырёх сыгранных матчей у них в активе шесть баллов и третье место. До лидеров «Антверпена» и «Тоттенхэма» не хватает по три очка, так что опускать руки пока рано. Хотя англичанам победа нужна не меньше, а при вменяемой мотивации они на голову сильнее конкурентов.

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Единственная осечка подопечных Жозе Моуринью в текущем розыгрыше Лиги Европы пришлась на бельгийский «Антверпен», тогда они в гостях уступили с минимальным счётом. Но в целом лондонская команда идёт очень уверенно. У неё 10 забитых мячей при всего лишь двух пропущенных за четыре тура.



В родной английской Премьер-лиге «шпоры» тоже на высоте. В матче девятого тура в дерби удалось сдержать «Челси» (0:0) и набрать 21 балл. Конкуренты потеряли очки, а потому они по-прежнему делят первое место с «Ливерпулем». Правда, плотность таблицы высокая — отрыв даже от седьмой строчки составляет всего четыре пункта.



На наш взгляд, букмекерский коэффициент 1.75 на лобовую победу «Тоттенхэма» в предстоящем поединке с ЛАСКом слегка завышен. Да, австрийцы могут доставить неудобство сопернику на своём поле, но англичане — явный фаворит. До ничьи с командой Фрэнка Лэмпарда они добыли пять побед кряду с общим счётом 12:2.

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Нет проблем у «шпор» и с составом. Единственной серьёзной потерей может стать разве что центральный защитник Тоби Алдервейрелд, травмировавший пах в матче с «Манчестер Сити». Однако четвёрка нападения в лице Лукаса Моуры, Гарета Бейла, Деле Алли и Винисиуса Мораиса в полном порядке.



Только у одних Лукаса Моуры и Мораиса на двоих за четыре матча пять голов. Скорее всего, Жозе Моуринью снова выставит их на матч Лиги Европы. Проверим лобовую победу гостей, они сейчас в отличной форме. На наш взгляд, лондонцы смогут досрочно обеспечить себе выход в 1/16 финала.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы ЛАСК — «Тоттенхэм» 3 декабря 2020 года

ЛАСК до сих пор сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, только вот принимать им предстоит «Тоттенхэм». Первую игру в Англии лондонцы выиграли разгромно. В Австрии будет тяжелее, но сенсации не ждём. Команда Моуринью в отличной форме, скорее всего, она досрочно обеспечит себе участие в 1/16 финала турнира.



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.75.