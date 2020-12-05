ЦСКА — «Химки». Прогноз: Черевченко, Глушаков и Мирзов добавят боли Виктору Гончаренко

6 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Химки». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Химки» 6 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата России ЦСКА — «Химки» (6.12.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести три тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

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Программа 17-го тура чемпионата России упакована в три дня. На воскресенье, 6 декабря, запланированы три матча. Наиболее поздний из них стартует в 19:00 мск. ЦСКА на «ВЭБ Арене» в Москве сразится с «Химками» в надежде хоть как-то реабилитироваться за кошмар в Лиге Европы.



Досрочно потерять шансы на выход из далеко не самой сильной группы — это жуть. Полное отсутствие голов в трёх домашних поединках — и подавно. Оставшаяся игра с загребским «Динамо» не имеет турнирного значения, никакой евровесны в любом случае не будет. А ведь в РПЛ дела тоже пошли на спад.



Отличная победная серия сменилась одним очком в двух турах. Едва унесли ноги на своём поле от «Сочи» (1:1), а неделю назад по делу проиграли «Рубину» в Казани (0:1). Кадровых проблем у подопечных Леонида Слуцкого было никак не меньше. Чистое первое место упустили, теперь в таблице троевластие.

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«Зенит», ЦСКА и «Спартак» набрали по 32 очка, у «Ростова» 29, у «Динамо» — 27. Остальные отстают как минимум на семь баллов. До зимней паузы три тура, календарь вполне рабочий — «Химки», «Урал» и «Ростов». Вопрос только в том, как повлияет провал в еврокубках на атмосферу в коллективе.



Строго говоря, сам факт падения качества футбола не особенно удивляет. Мы ещё раз убедились, насколько важен для москвичей Марио Фернандес, отсутствие которого бросается в глаза. Никола Влашич банально выдохся, поскольку стабильно играл от звонка до звонка в подавляющем большинстве случаев.



Алан Дзагоев и Константин Кучаев тоже пропустили несколько игр: при первом заметно улучшалось движение мяча, а второй классно находит свободные зоны. В заявку с «Вольфсбергом» полузащитники попали, но не более того. Дзагоев остался в запасе (видимо, пока не набрал кондиции), Кучаев появился в стартовом составе, выглядел хуже обычного и досрочно покинул поле.

«Зенит» — «Урал». Прогноз: какая там Лига чемпионов! Семак и Малком заглохнут даже в РПЛ «Зенит» никогда не терял очки с «Уралом» на своём поле. Но «шмели» сейчас в порядке.

Тем удивительнее, что букмекеры абсолютно не сомневаются в победе хозяев. Состав у подопечных Виктора Гончаренко заметно мощнее, плюс своё поле. Вот только «Химки» в пяти последних турах добыли четыре победы, а это крайне серьёзный график. Объяснить его лёгким календарём не выйдет.



Досталось «Ростову» (2:0), «Рубину» (2:0), «Уфе» (2:1) и «Краснодару» (1:0). Уступили только «Зениту» (0:2), хотя и там имелись варианты. Отрыв от зоны вылета достиг восьми очков, даже до зоны стыков целых четыре. Сейчас по качеству футбола подопечные Игоря Черевченко — крепкий середняк РПЛ, а вовсе не аутсайдер.



У ЦСКА же слишком много вопросов. Гончаренко высоко оценивал вероятность выхода Фернандеса в Лиге Европы — защитник не попал даже в заявку. Дзагоев, похоже, в лучшем случае выйдет на замену. Кучаев тоже не в оптимальной форме. Доставка мяча в финальную треть просела, а главное — ещё в четверг мучились с «Вольфсбергом», а уже в воскресенье надо снова выходить на поле.

«Спартак» — «Тамбов». Прогноз: Тедеско, Кокорин и Максименко не отпустят ЦСКА с «Зенитом» У «волков» колоссальные проблемы с финансами, но матчи против «Спартака» для них главные в сезоне.

«Химки» же готовились в недельном цикле и точно будут посвежее, а это большое преимущество. Как ни крути, давать 1.50 на лобовую победу хозяев — перебор. Логичнее играть против линии. Мы бы выбирали между Ф2 (+1) за 2.05 и «обе забьют» за 1.95. С созиданием у гостей в последнее время порядок. Если ЦСКА и победит, то с трудом.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура чемпионата России ЦСКА — «Химки» 6 декабря 2020 года

ЦСКА попал в яму: из Лиги Европы вылетели, в РПЛ набрали одно очко за два тура. «Химки» тем временем добыли четыре победы в пяти последних матчах. Создают достаточно, забивают исправно. Плюс готовились в недельном цикле и должны быть свежее. Перекос в пользу хозяев в линии букмекеров удивляет.



Ставка: победа «Химок» с форой (+1) за 2.05.