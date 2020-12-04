«Зенит» — «Урал». Прогноз: какая там Лига чемпионов! Семак и Малком заглохнут даже в РПЛ

«Зенит» никогда не терял очки с «Уралом» на своём поле. Но «шмели» сейчас в порядке.

5 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Урал». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 10.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.85.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Урал» 5 декабря 2020

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал» (5.11.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести три тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

«Атлетик» — «Сельта». Прогноз: Яго Аспас, Икер Муньяин и Нолито удивят букмекеров «Сельта» забивает в Бильбао уже семь матчей подряд. Такое даже «Реалу» и «Барселоне» не под силу.

Программа 17-го тура РПЛ упакована в три дня. На субботу, 5 декабря, запланированы четыре матча. Два из них стартуют в 19:00 мск. В Санкт-Петербурге «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» сразится с «Уралом» в надежде заглушить боль после оглушительного провала в Лиге чемпионов.



Подбирать слова и всерьёз искать оправдания в перелётах нет никакого смысла. Одно очко в пяти турах Лиги чемпионов — это кошмар, так слабо команды из первой корзины ещё не выступали. Заключительный поединок с дортмундской «Боруссией» превратился в формальность, с четвёртой строчки никуда не деться.



В чемпионате России дела тоже идут не лучшим образом. Допустили две осечки подряд — 2:2 с «Ахматом» и 0:0 с тульским «Арсеналом». В Грозном начудили судьи, хотя нужно признать, что подопечные Андрея Талалаева смотрелись не хуже. В Туле упустили пару убойных моментов и остались без победы.

Эпичный ляп вратаря «Барселоны» увеличил ставку в 13 000 раз. Чуду не помешал даже Месси А ещё помог гол на 93-й минуте. Вот так буханка черного хлеба превратилась в сотни тысяч рублей.

Впрочем, конкуренты тоже часто спотыкаются. После 16 туров в РПЛ троевластие: «Зенит», ЦСКА и «Спартак» набрали по 32 очка, действующий чемпион страны лидирует по дополнительным показателям. На выезде он теперь сыграет только в марте. Четыре ближайших тура проведёт дома. Три до зимней паузы, ещё один — после.



«Урал» тем временем приободрился. Не проигрывает уже пять туров, в которых разжился девятью очками. Обыграл «Уфу» (2:1) и «Сочи» (1:0), разошёлся миром с «Тамбовом» (0:0), «Спартаком» (2:2) и «Ротором» (0:0). Этого хватило, чтобы оторваться от зоны стыков на пять очков.



19 баллов, 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом круге «шмели» выцарапали ничью (1:1), несмотря на эпичный гол Артёма Дзюбы из очевидного офсайда. Правда, в Санкт-Петербурге они исторически чувствуют себя крайне некомфортно. Семь матчей — семь поражений.

Топ-11 ФИФА на приз игроку года – бред. Его составили по «Инстаграму» и рейтингу в FIFA 21 Роналду не лучший даже в Италии, а Мбаппе провалил плей-офф ЛЧ. Может, хоть с победителем не напортачат?

Больше того — во всех случаях хозяева забивали как минимум дважды. Впрочем, сейчас на стороне «Урала» есть несколько дополнительных козырей. Во-первых, в обороне они заиграли гораздо надёжнее, а Илья Помазун выручает много и со вкусом. Во-вторых, готовились в недельном цикле.



А «Зенит» в среду принимал три гола в Бельгии, после чего летел домой. Плюс кадровые потери: Барриос дисквалифицирован, а ещё несколько футболистов находятся под вопросом. У Ловрена, Дзюбы, Венделла и Караваева повреждения. В каком они будут состоянии, сказать сложно.



Всё это обещает фавориту проблемы. Мы бы выбирали между ИТМ 2 гола «Зенита» за 2.04 и П2 с форой (+1.5) за 1.89. Ставка попроще — тотал меньше 3 мяча за 1.77. Скорее всего, хозяева будут иметь территориальное преимущество, но с голами у них в последнее время туго. Ждём чего-то в радиусе 1:0, 2:1 или 1:1.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал» 5 декабря 2020 года

У «Зенита» проблемы: в Лиге чемпионов провалились, в РПЛ два тура без побед. Барриос схватил дисквалификацию, у нескольких важных исполнителей повреждения. А «Урал» не проигрывает на протяжении пяти туров, да и в защите сильно добавил. Хозяева, скорее всего, победят, но больше двух голов в нынешнем состоянии вряд ли оформят.



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.77.