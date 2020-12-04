«Краснодар» — «Ротор». Прогноз: Мусаеву придётся заплатить за победу над «Ренном» в ЛЧ

5 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ротор». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Ротора» оценён букмекерами коэффициентом 9.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.95.
Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ротор» 5 декабря 2020
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — «Ротор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.
Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ротор» (5.11.2020)
Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести три тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.
Программа 17-го тура РПЛ упакована в три дня. На субботу, 5 декабря, запланированы четыре матча. Два из них стартуют в 19:00 мск. «Краснодар» сразится с «Ротором». Соперники находятся в нижней половине турнирной таблицы. От волгоградцев другого никто не ждал, а вот амбиции хозяев, конечно, заметно серьёзнее.
Игра на два фронта сказывается. На фоне травм, дисквалификаций и коронавируса играть пришлось практически без ротации, что повлияло на результаты. Шутка ли — в пяти предыдущих турах чемпионата России подопечные Мурада Мусаева потерпели четыре поражения.
Справедливости ради, календарь оказался неприятным. 1:3 от «Спартака», 0:2 от «Ахмата», 1:3 от «Зенита» и 0:1 от «Химок». Единственная победа одержана над несчастным «Тамбовом» (1:0), который давно не видел зарплату и всерьёз подумывает о бойкоте. Причём аутсайдер пробил Евгения Городова, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда.
В общем, «быки» опустились на 10-ю строчку. Отставание от топ-3 чертовски солидное, аж 11 очков. Если так пойдёт дальше, пределом мечтаний станет попадание в квалификацию Лиги Европы на будущий год. До зимней паузы осталось три тура, за которые крайне желательно обойтись без осечек.
Правда, забыть о Лиге чемпионов пока не получится. Задачу-минимум там выполнили: «Ренн» обыграли, третье место обеспечили. Выше уже не подняться, ниже не упасть. С одной стороны, оставшийся матч не несёт никакого значения. С другой — это же выезд на «Стэмфорд Бридж», в гости к «Челси»! Шанс проявить себя и поднять трансферную стоимость.
В общем, ротацию от хозяев мы непременно увидим. А ведь «Ротор», хоть и находится на чистом последнем месте в таблице РПЛ, выглядит вполне бодро. Первая часть сезона выдалась кошмарной, зато дальше проблемы с коронавирусом закончились, а команду пополнили несколько неплохих футболистов.
В пяти предыдущих турах у волгоградцев всего два поражения, да и те достойные. 0:1 от ЦСКА, 0:2 от «Спартака». Если что, оба московских клуба сейчас входят в тройку лидеров. И в обоих случаях подопечные Александра Хацкевича создали достаточно, чтобы рассчитывать хотя бы на один мяч.
Не хватает везения и исполнительского мастерства. И всё же прогресс очевиден. В оставшихся трёх поединках на указанном отрезке зацепили пять очков: хлопнули «Локомотив» в Москве (2:1), отыгрались в Туле у «Арсенала» в меньшинстве (1:1), едва не дожали на своём поле «Урал» (0:0).
Разумеется, шансы подопечных Мурада Мусаева выше, тем более в родных стенах. Однако лёгкой добычей гости не станут. Они готовились в недельном цикле и должны сохранить свежесть, а «Краснодар» вечером среды отдал огромное количество сил и эмоций в Лиге чемпионов. Несколько лидеров, конечно, вернулись в строй, но их готовность оставляет желать лучшего.
Потому лезть в большие форы опасно. Мы бы выбирали между «обе забьют» за 2.08 и П2 с форой (+1.5) за 1.75. Если хотите коэффициент повыше, рассмотрите 1Х + обе забьют за 2.30. Ждём тут чего-то в духе 2:1 или 1:1.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Краснодар» — «Ротор» 5 декабря 2020 года
Шансы «Краснодара», конечно, выше, но лёгкой прогулки у фаворита не будет. Ещё в среду вечером «быки» отдали огромное количество сил и эмоций в Лиге чемпионов, а уже в субботу надо вновь выходить на поле. Далеко не все лидеры в оптимальной форме, а впереди выезд на «Стэмфорд Бридж». «Ротор» же в последнее время выглядит достойно. На свой гол гости способны наиграть.
Ставка: обе забьют за 2.08.
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