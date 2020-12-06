«ПСЖ» — «Истанбул». Прогноз: Епуряну и Демба Ба не помешают Неймару выйти в плей-офф ЛЧ

8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех «Истанбула ББ» оценён букмекерами коэффициентом 20.0. Поставить на ничью предлагают за 9.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул ББ» 08.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03.

«ПСЖ» — «Истанбул»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 8 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Пять туров позади, остался последний. Время собирать камни. Интриг осталось не так много, целый ряд клубов уже потерял турнирную мотивацию. Вскоре Лига чемпионов и Лига Европы уйдут на зимнюю паузу, а нам придётся сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги чемпионов откроется 8 декабря. В Париже «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» сразится с «Инстанбулом ББ», начало — в 23:00 мск. Это группа Н, где с интригой нет ни малейших проблем. Понятно только одно — турецкий клуб при любых обстоятельствах останется последним и в евровесну не пробьётся.



Чуда не случилось, хотя «Истанбул» выглядел достойно. Даже набрал три очка, хлопнув на своём поле «Манчестер Юнайтед» (2:1). Правда, в Англии получил 1:4, там всё стало понятно очень быстро. Зато имел реальный шанс зацепиться за ничью с «РБ Лейпциг» неделю назад, не хватило совсем немного.



Немцы вели с разницей в два мяча к середине второго тайма и банально успокоились. Хозяева рук не опустили и сравняли счёт, «быки» вырвали победу только на 92-й минуте (4:3). Потому расклад и оказался таким интересным. После пяти туров сразу три клуба набрали по девять баллов.

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По дополнительным показателям лидирует «Манчестер Юнайтед», но наилучшее положение у «ПСЖ». Победа гарантирует первое место в квартете, ничья — выход в плей-офф. Больше того — даже в случае поражения остаётся шанс пробиться в 1/8 финала. Нужно только чтобы в параллельной встрече не случилось мирного исхода.



Пожалуй, подопечным Томаса Тухеля повезло. В тяжелейший момент они на заказ добыли две победы. Сперва в непривычной манере выстояли с «РБ Лейпциг» (1:0): быстро открыли счёт с пенальти, заметно упростили игру, отдали территорию. И не пропустили. Затем был яркий поединок с «МЮ», где всё могло повернуться в любую сторону.



Жуткая реализация и удаление Фреда в середине второго тайма не позволили англичанам зацепиться (1:3). «ПСЖ» не показывает своего лучшего футбола, а Тухель вроде как не планирует продлевать контракт после этого сезона. И всё же разница в уровне исполнителей слишком велика, чтобы ожидать сенсации.

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Парижане в субботу долго возились с «Монпелье» — счёт оставался равным вплоть до 77-й минуты, дожали только в концовке (3:1). Лёгкости и запаса в действиях чемпиона Франции не ощущается, хотя лазарет потихоньку пустеет. Нет только Берната, Керера, Дракслера и Сарабии. Определяющими исполнителями их не назвать.



В общем, проблемы хозяева наверняка испытают, но своего всё же добьются. Турки потеряли шансы на продолжение борьбы и смогут со спокойной душой сыграть повеселее, как с «РБ Лейпциг». Даже странно, что на «обе забьют» дают больше двойки, ведь оборона у парижан совсем не блещет.



Варианты посмелее — П1 + обе забьют за 2.53 и обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.22. Ждём тут чего-то в духе 3:1 или 4:2. Прагматизм, как с «РБ Лейпциг», тут не нужен, поскольку преимущество в уровне исполнителей огромное. Значит, Неймар с Мбаппе постараются совместить приятное с полезным: выйти в плей-офф и набить статистику.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» 8 декабря 2020 года

Ситуация у парижан комфортная: даже ничья на своём поле гарантирует выход в плей-офф, а победа — первое место в группе. Разница в уровне исполнителей огромная. В то же время «Инстанбул ББ» в прошлом туре забил три мяча «РБ Лейпциг», а после потери шансов на продолжение борьбы наверняка продолжит действовать смело. Оборона у «ПСЖ» не блещет, так что голы в обе стороны вполне вероятны.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.22.