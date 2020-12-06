«Спартак» — «Йокерит». Прогноз: Знарок, Лехтеря и Широков задавят финнов в Москве

Красно-белые во второй раз за последние четыре недели сыграют на своём льду.

7 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Йокерит». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 2.31, успех «Спартака» идёт за 2.93.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Йокерит» 7 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Йокерит» 7 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Йокерит» Хельсинки (07.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на «Кубок Карьялы» график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На понедельник, 7 декабря, запланированы четыре матча. Два из них стартуют в 19:30 мск. «Спартак» в Москве сразится с «Йокеритом» в надежде прервать кошмарный отрезок. В шести предыдущих поединках состоялось пять поражений. Такого не было даже во время пика проблем с коронавирусом.

Причин достаточно. Во-первых, календарь. После «Кубка Карьялы» москвичи выходили на лёд десять раз. В девяти случаях играть приходилось в гостях. Пока выезды были условными (в пределах Москвы и области), результаты оставались на привычном уровне. А вот дальше стало заметно хуже.

С 20 ноября подопечные Олега Знарка успели сыграть в Уфе, Нижнекамске, Сочи, Нур-Султане, Новосибирске и Хабаровске. Во-вторых, много травмированных. Некоторые игроки выпали на достаточно серьёзный срок, наработанные связки разрушились. В-третьих, сильно укоротилась скамейка, возможностей для ротации минимум.

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В общем, ближе к концу турне нехватка движения и свежести бросалась в глаза. Вдобавок было много удалений, из-за чего приходилось тратить дополнительные силы. Могло бы выручить большинство, да только с реализацией лишнего тоже не ладилось. Отсюда и пришли скромнейшие три очка в шести встречах.

«Спартак» опустился на самую границу плей-офф: 34 очка, восьмая строчка Запада. «Северсталь» с «Йокеритом» выше только по дополнительным показателям, но и «Витязь» отстаёт лишь на два балла. Ладно хоть время перезагрузиться и зализать раны имелось. На лёд не выходили с 3 декабря.

Финны после двух поражений подряд хлопнули СКА (2:1 Б) и «Салават Юлаев» (3:1). Уфимцам, правда, пришлось играть в сильно усечённом составе. Подопечные Лаури Марьямяки постепенно приближаются с «Локомотиву» и «Динамо». Больше того — по потерянным очкам они уступают только ЦСКА. Так что перспективы хорошие.

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Проблем со свежестью быть не должно. На лёд не выходили аж со 2 декабря. Вроде бы шансы гостей справедливо смотрятся выше, но есть нюанс. В четырёх предыдущих гостевых поединках со «Спартаком» у них три поражения в основное время и победа в овертайме. При этом больше двух шайб ни разу не забили.

Понятно, что на фоне кадровых проблем перебегать «Йокерит» красно-белым не удастся. Состязаться в открытом хоккее со столь скоростным соперником сложно, а потому шансы зацепиться напрямую зависят от обороны. В принципе, пропускают подопечные Олега Знарка не так много. Провалились только в Хабаровске, но и там четыре шайбы из шести состоялись ближе к концу, когда сил не осталось.

Потому мы бы выбирали между ИТМ 2.5 шайбы «Йокерита» за 2.00 и общим тоталом меньше 5.5 гола за 1.75. Ждём довольно закрытую игру, при которой свободное пространство будет появляться редко.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Йокерит» 7 декабря 2020 года

После паузы на Евротур «Спартак» провёл на своём льду лишь один матч из десяти. Понятно, что при таком графике и кадровых потерях результаты сильно просели. Теперь появляется шанс начать с чистого листа. В четырёх предыдущих домашних встречах с «Йокеритом» красно-белые набрали семь очков из восьми возможных, ни разу не пропустив больше двух шайб. Ждём закрытого хоккея и скромной результативности.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.75.