«Фиорентина» — «Дженоа». Прогноз: Эльдор Шомуродов не спасётся от Рибери без Кришито

7 декабря состоится матч 10-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех гостей оценён букмекерами в 4.50. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Фиорентина» — «Дженоа» 7 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч Серии А «Фиорентина» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Дженоа» (07.12.2020)

Групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению, интриг остаётся всё меньше. На неделе отгремел пятый тур и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, пора возвращаться к национальным первенствам. В Серии А такими темпами успели добраться до 10-го тура.

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Программа 10-го тура чемпионата Италии завершится 7 декабря одним-единственным поединком. На стадионе «Артемио Франки» во Флоренции будут выяснять отношения «Фиорентина» и «Дженоа». Начало — в 22:45 мск. И в матче двух аутсайдеров будет на что посмотреть.



«Фиалки» в прошлом году выглядели симпатично, однако теперь за девять сыгранных матчей сумели добыть всего восемь очков, что соответствует безопасной 17-й строчке. Отрыв от зоны вылета составляет только два пункта, положение крайне шаткое. Зато высокая плотность таблицы при одной удачной серии позволяет забраться сразу в первую её половину.



Правда, форма команды из Флоренции оставляет желать лучшего. В четырёх последних турах состоялись три поражения и при одной ничьей, смена тренера быстрых результатов не принесла. Любопытно, что куда-то пропали забитые мячи. Фиолетовые не могут отличиться в чемпионате Италии с начала ноября, то есть почти месяц.

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Ладно хоть к предстоящему поединку «Фиорентина» подходит без травм. Ожидается, что главный тренер Чезаре Пранделли будет иметь в своём распоряжении полностью подготовленный состав. А вот его ближайшему оппоненту Роландо Марану можно только посочуствовать.



Дело в том, что «Дженоа» останется сразу без нескольких ключевых игроков обороны. В лазарете находятся и, скорее всего, не сыграют крайние защитники Доменико Кришито и Давиде Дзапакоста. Также ожидается, что игру пропустит голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин (выступает на правах аренды) и центральный защитник Давиде Бираски.



На фоне кошмарного выступления в Серии А кадровые потери вовсе выглядят катастрофой. «Грифоны» в шести последних турах потерпели пять поражений с общим счётом 3:10. Также на этом отрезке получилось скатать одну ничью в дерби с нестабильной «Сампдорией» (1:1). Гордиться совсем нечем.

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В турнирной таблице генуэзцы закономерно плетутся в зоне вылета с пятью баллами в активе. Хуже выступает разве что новичок «Кротоне», которому высший дивизион страны оказался не по зубам. Не помогает и купленный у «Ростова» Эльдор Шомуродов. В прошлой игре нападающий открыл счёт своим голам, но зацепиться за очки не получилось.



При таких раскладах вполне можно подумать над лобовой победой «Фиорентины» за коэффициент 1.83. Результаты «Дженоа» даже не думают улучшаться, да и статистика личных встреч играет против неё. За 26 последних очных противостояний с фиолетовыми красно-синие одержали только три победы.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Дженоа» 7 декабря 2020 года

«Фиорентина» в последнее время совсем не радует, однако у «Дженоа» проблем ещё больше. Мало того, что генуэзцы в кошмарной форме, так у них ещё и серьёзные кадровые потери в линии обороны. На наш взгляд, хозяева смогут добыть три очка. Состав у них крепче, плюс своё поле. Для победы должно хватить.



Ставка: победа «Фиорентины» за 1.83.