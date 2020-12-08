«Спартак» — «Нефтехимик». Прогноз: Знарок, Широков и Гудачек бросятся в погоню за «Динамо»

У нижнекамцев шесть поражений в основное время в семи последних выездных матчах.

9 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Нефтехимик». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.76, успех «Нефтехимика» идёт за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Нефтехимик» 9 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Нефтехимик» 9 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Нефтехимик» Нижнекамск (09.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на Кубок Карьяла график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 19 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На среду, 9 декабря, запланированы сразу шесть матчей. В 19:30 мск «Спартак» начнёт в Москве выяснять отношения с «Нефтехимиком». Хозяева пережили непростой отрезок, по ходу которого девять из десяти поединков провели в гостях. Теперь результаты должны пойти в гору.

Разумеется, столь перекошенный календарь не мог пройти бесследно. Тем более на фоне травм нескольких исполнителей основной обоймы. Вслед за серией из пяти побед наступил спад — всего три очка в шести встречах. На этой неделе красно-белые наконец-то вернулись в Москву. И тут же хлопнули «Йокерит» (3:2 ОТ).

Хоккей выдался нервным и напряжённым, заслуженно уйдя в дополнительное время. В первом периоде хозяева владели ощутимым преимуществом, дальше уже гости выглядели активнее. А в овертайме всё решилось быстро: Бакош убежал по флангу и точно выстрелил с острого угла.

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Теперь подопечные Олега Знарка занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» с «Витязем» совсем рядом, но и возможность подняться выше имеется. Даже замыкающее топ-4 московское «Динамо» оторвалось всего на шесть очков, а ведь впереди 2,5 месяца. Возможности ещё будут.

Благо что ближайший соперник откровенно скромный. «Нефтехимик» проваливает сезон, причём подвижек к прогрессу не видно. Две победы в 11 последних поединках. Одна из которых, правда, над «Спартаком» (5:2). Там много выручал Евгений Иванников, а Александр Трушков, напротив, поплыл в середине второго периода.

Думается, неудача в Нижнекамске только добавит красно-белым мотивации. Тут надо добавить, что «волки» в последнее время способны удивить на своём льду, а вот в гостях выступают крайне слабо. Шесть поражений в основное время в семи матчах. Единственная победа — над несчастным рижским «Динамо» (3:1).

«Ренн» — «Севилья». Прогноз: Лопетеги, Ракитич и Сусо отведут душу после «Челси» и «Реала» В семи последних играх «Ренн» забил только два мяча, а красно-белым нужно вернуть уверенность.

Статистика очных встреч согласна: москвичи добыли четыре победы кряду на своём льду. Много обычно не забивают, но хватает и двух-трёх шайб. Нижнекамцы отстают от зоны плей-офф на 14 очков и, похоже, уже смирились с незавидной участью. На дворе середина декабря, а у них ни одного поражения за пределами основного времени в сезоне. Только в основное. Удивительно.

В общем, Ф1 (-1) за 2.02 смотрится нормально, также стоит рассмотреть ИТМ 2 гола «Нефтехимика» за 1.95. Больше «волки» не забивали «Спартаку» на чужом льду с 2015 года, да и по результативности на выезде команда занимает предпоследнее место в КХЛ. 30 шайб, хуже только рижане. Ждём рабочую победу красно-белых, что-то в духе 3:1 или 4:2.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Нефтехимик» 9 декабря 2020 года

«Спартак» накануне переборол на своём льду «Йокерит», следующий соперник скромнее. «Нефтехимик» отстаёт от зоны плей-офф на 14 очков, а в семи последних выездных матчах шесть раз проиграл в основное время. И одолел рижское «Динамо». Красно-белых в гостях «волки» не побеждали с 2015 года. В общем, ждём успех команды Знарка.

Ставка: ИТМ 2 шайбы «Нефтехимика» за 1.95.