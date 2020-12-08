«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль». Прогноз: мудрый Клопп побережёт лидеров, датчан это не спасёт

9 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль», группа D. Начало игры — 20:55 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех датского клуба оценён в 3.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.92.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» 9 декабря 2020

Букмекеры считают, что матч группы D Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» (09.12.2020)

Зима на дворе, а групповая стадия еврокубков вышла на финишную прямую. В Лиге чемпионов отыграли пять туров и добрались до последнего, исправлять ошибки теперь некогда. Вскоре главный клубный турнир возьмёт паузу, можно будет сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги чемпионов завершится 9 декабря сразу восьмью поединками. Внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям представителей России, но есть и другие интересные пары. Среди прочих в среду датский «Мидтьюлланн» на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге сразится с английским «Ливерпулем», начало — в 20:55 мск.



Для обеих команд предстоящая игра уже не представляет никакого значения с точки зрения турнирной таблицы. Датчане успели потерять шансы даже на Лигу Европы, а теперь вовсе отстают от третьей строчки на шесть пунктов. А англичане гарантировали себе первое место в группе, набрав 12 баллов: «Аякс» точно не догонит, «Аталанта» даже при равенстве очков будет ниже из-за личных встреч.



Юргену Клоппу это только на руку. С самого начала сезона команда страдает от серьёзных кадровых потерь. Сперва шокировала травма Ван Дейка, затем выпали Джо Гомес и Александр-Арнольд, а ведь это только некоторые проблемы линии обороны. И всё же задача на групповом этапе еврокубков выполнена с запасом, можно дать лидерам отдохнуть.

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Отсюда такие необычные букмекерские коэффициенты. Ожидается, что главный тренер действующего чемпиона Англии привезёт второй состав и даст игровую практику футболистам, вернувшимся после травм. А потому «Мидтьюлланн» уже не считается явным аутсайдером, особенно с учётом того, что будет играть на своём поле.



Вообще, датчане удивили, когда в пятом туре Лиги чемпионов увезли очки из Бергамо. С местной «Аталантой», которая должна была быть гораздо мотивированней гостей, сыграли вничью (1:1). Преимущество логично осталось за итальянцами, но им даже повезло, ведь отыграться получилось только на 79-й минуте. Хорош был голкипер гостей Йеспер Хансен.



Впрочем, «Ливерпулю» есть чем ответить. На плечи молодого ирландца Куивина Келлехера свалилась непростая задача, он уже две игры кряду подменяет Алисона Беккера, который снова получил травму. Видимо Адриан, пропустивший 11 мячей за 450 минут, руководство не впечатляет. Опытный испанец сидит в глубоком запасе.

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Келлехер же полностью оправдывает доверие Юргена Клоппа. В двух последних играх с «Аяксом» (1:0) и «Вулверхэмптоном» (4:0) он отстоял на ноль, совершив несколько важных спасений. Мотивации голкипера не занимать, так что датчанам придётся постараться.



Понятно, что «Ливерпуль» фаворит даже с экспериментальным составом. Подбор игроков тут действительно качественный, а где проявлять себя, если не в подобных поединках. К тому же показатели датчан в Лиге чемпионов оставляют желать лучшего, нехватка исполнительского мастерства очевидна. Но на наш взгляд, хозяева смогут доставить неприятности англичанам.



Мы бы проверили ставку «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 2.06. Первая игра между соперниками в Ливерпуле завершилась победой фаворита со счётом 2:0, но вряд ли её можно назвать лёгкой. Теперь же англичанам предстоит ещё одно испытание.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» 9 декабря 2020 года

Заключительный тур для «Ливерпуля» и «Мидтьюлланна» уже не представляет никакого значения с точки зрения турнирной борьбы. Вполне вероятно, что Юрген Клопп даст лидерам отдохнуть и выставит экспериментальный состав в Дании. Красные, конечно, фаворит, но гнаться за разгромом смысла нет. Сохранить свежесть для АПЛ сейчас важнее.



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.