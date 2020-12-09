СКА — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк и Коварж не допустят десятого поражения подряд в КХЛ

Уральцы переживают худший отрезок за последние годы, но и СКА сейчас не блещет.

10 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.71, успех «Автомобилиста» идёт за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Автомобилист» 10 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Автомобилист» 10 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.80. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Автомобилист» Екатеринбург (10.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на «Кубок Карьялы» график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На четверг, 10 декабря, запланированы всего три матча, зато два из них обещают быть очень яркими. Позже всех начнут в Санкт-Петербурге. СКА в Ледовом дворце будет выяснять отношения с «Автомобилистом», стартовое вбрасывание состоится 19:30 мск. Соперники начали зиму слабо.

Больше того, в случае с гостями такое слово выглядит слишком мягким. Шутка ли — девять поражений подряд. Справедливости ради, сплошь от серьёзных оппонентов. Дважды уступили традиционно неудобному «Торпедо», а все остальные претендуют как минимум на финал конференции.

Дважды проиграли «Ак Барсу», по одному разу досталось от «Трактора», ЦСКА, «Салавата Юлаева», московского «Динамо» и «Авангарда». А ведь календарь впереди ничуть не легче — СКА, «Металлург», «Трактор» и «Салават Юлаев». Как тут не вспомнить об антирекордной серии из 14 поражений, которая состоялась ещё в прошлой жизни. В 2012 году, когда у уральцев совсем не было денег.

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У СКА кризис не столь глубокий. Три поражения в четырёх матчах — тоже печально, но в пределах разумного. Все неудачи получились на тоненького — 1:2 Б от «Йокерита», 1:2 с «Металлургом» и 3:4 Б от рижского «Динамо». Большие вопросы есть только по последнему случаю, где просто бросили играть после того, как преимущество достигло двух шайб. В итоге пришлось расплатиться. В неудачный отрезок вклинилась яркая победа над мощным «Трактором» в Челябинске (5:1).

Букмекеры отдают преимущество СКА. В принципе, шансы санкт-петербуржцев действительно выше. Лишний день отдыха и свой лёд — козыри заметные. И всё же перекос в линии выглядит чрезмерным. На лобовую победу подопечных Валерия Брагина дают скромнейший коэффициент 1.71. Попахивает неуважением.

Во-первых, сразу несколько молодых хоккеистов покинули расположение команды для подготовки к МЧМ. В случае со СКА это заметные потери, без того же Ярослава Аскарова на последнем рубеже стали чаще возникать проблемы. Во-вторых, молодёжное звено регулярно давало импульс в трудные моменты, а теперь нехватка стабильности ощущается острее.

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В-третьих, «Автомобилист» в двух предыдущих матчах выглядел заметно лучше. Зацепиться не удалось, но там прекрасно действовали вратари соперника, а в атаке не хватало уверенности. Как бы то ни было, какой-никакой прогресс проглядывается. И четвёртое: с «армейцами» клуб из Екатеринбурга играет довольно успешно.

Даже если брать только битвы на чужом льду, получается следующее: две победы в пяти последних случаях и одно поражение в овертайме. А ведь СКА сейчас явно не в лучшем состоянии. Брать ли Х2 за 2.15 — вопрос вкуса, а вот П2 с форой (+1) за 1.92 и ИТМ 3 гола СКА за 1.89 выглядят довольно надёжно.

В защите подопечные Билла Питерса после головомойки от московского «Динамо» добавили, Якуб Коварж потихоньку возвращается к былой форме. Очки, может, зацепить и не удастся, но полную авоську гости вряд ли пропустят.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Автомобилист» 10 декабря 2020 года

Шансы СКА действительно чуть выше, но перекос в линии чрезмерен. «Автомобилист» в двух последних матчах выглядел гораздо лучше, чем до этого. Прогресс заметен, выход из кризиса кажется делом времени. А вот петербуржцы без уехавших готовиться к МЧМ хоккеистов не блещут. Три поражения в четырёх матчах, в том числе от рижского «Динамо». Может, очки уральцы не наберут, но борьбу точно навяжут.

Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (+1) за 1.92.