СКА — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк и Коварж не допустят десятого поражения подряд в КХЛ

10 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.71, успех «Автомобилиста» идёт за 4.10.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Автомобилист» 10 декабря 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Автомобилист» 10 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.80. Гол на первой минуте идёт за 13.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Автомобилист» Екатеринбург (10.12.2020)
Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на «Кубок Карьялы» график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.
На четверг, 10 декабря, запланированы всего три матча, зато два из них обещают быть очень яркими. Позже всех начнут в Санкт-Петербурге. СКА в Ледовом дворце будет выяснять отношения с «Автомобилистом», стартовое вбрасывание состоится 19:30 мск. Соперники начали зиму слабо.
Больше того, в случае с гостями такое слово выглядит слишком мягким. Шутка ли — девять поражений подряд. Справедливости ради, сплошь от серьёзных оппонентов. Дважды уступили традиционно неудобному «Торпедо», а все остальные претендуют как минимум на финал конференции.
Дважды проиграли «Ак Барсу», по одному разу досталось от «Трактора», ЦСКА, «Салавата Юлаева», московского «Динамо» и «Авангарда». А ведь календарь впереди ничуть не легче — СКА, «Металлург», «Трактор» и «Салават Юлаев». Как тут не вспомнить об антирекордной серии из 14 поражений, которая состоялась ещё в прошлой жизни. В 2012 году, когда у уральцев совсем не было денег.
У СКА кризис не столь глубокий. Три поражения в четырёх матчах — тоже печально, но в пределах разумного. Все неудачи получились на тоненького — 1:2 Б от «Йокерита», 1:2 с «Металлургом» и 3:4 Б от рижского «Динамо». Большие вопросы есть только по последнему случаю, где просто бросили играть после того, как преимущество достигло двух шайб. В итоге пришлось расплатиться. В неудачный отрезок вклинилась яркая победа над мощным «Трактором» в Челябинске (5:1).
Букмекеры отдают преимущество СКА. В принципе, шансы санкт-петербуржцев действительно выше. Лишний день отдыха и свой лёд — козыри заметные. И всё же перекос в линии выглядит чрезмерным. На лобовую победу подопечных Валерия Брагина дают скромнейший коэффициент 1.71. Попахивает неуважением.
Во-первых, сразу несколько молодых хоккеистов покинули расположение команды для подготовки к МЧМ. В случае со СКА это заметные потери, без того же Ярослава Аскарова на последнем рубеже стали чаще возникать проблемы. Во-вторых, молодёжное звено регулярно давало импульс в трудные моменты, а теперь нехватка стабильности ощущается острее.
В-третьих, «Автомобилист» в двух предыдущих матчах выглядел заметно лучше. Зацепиться не удалось, но там прекрасно действовали вратари соперника, а в атаке не хватало уверенности. Как бы то ни было, какой-никакой прогресс проглядывается. И четвёртое: с «армейцами» клуб из Екатеринбурга играет довольно успешно.
Даже если брать только битвы на чужом льду, получается следующее: две победы в пяти последних случаях и одно поражение в овертайме. А ведь СКА сейчас явно не в лучшем состоянии. Брать ли Х2 за 2.15 — вопрос вкуса, а вот П2 с форой (+1) за 1.92 и ИТМ 3 гола СКА за 1.89 выглядят довольно надёжно.
В защите подопечные Билла Питерса после головомойки от московского «Динамо» добавили, Якуб Коварж потихоньку возвращается к былой форме. Очки, может, зацепить и не удастся, но полную авоську гости вряд ли пропустят.
Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Автомобилист» 10 декабря 2020 года
Шансы СКА действительно чуть выше, но перекос в линии чрезмерен. «Автомобилист» в двух последних матчах выглядел гораздо лучше, чем до этого. Прогресс заметен, выход из кризиса кажется делом времени. А вот петербуржцы без уехавших готовиться к МЧМ хоккеистов не блещут. Три поражения в четырёх матчах, в том числе от рижского «Динамо». Может, очки уральцы не наберут, но борьбу точно навяжут.
Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (+1) за 1.92.
- 9 декабря 2020
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:18
-
09:14
-
09:12
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
07:22
-
01:50
- 8 декабря 2020
-
22:54
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30