«Интер» — «Шахтёр». Прогноз: Конте и Лукаку разрушат надежды украинского клуба в ЛЧ

9 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Шахтёр» Донецк. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Шахтёра» оценён букмекерами коэффициентом 10.25. Поставить на ничью предлагают за 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Шахтёр» Донецк 09.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Интер» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

«Интер» — «Шахтёр»: прогноз и анализ матча 6-го тура Лиги чемпионов 9 декабря 2020 года

Групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Пять туров позади, остался последний. Время собирать камни. Интриг осталось не так много, целый ряд клубов уже потерял турнирную мотивацию. Вскоре Лига чемпионов и Лига Европы уйдут на зимнюю паузу, а нам придётся сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги чемпионов завершится 9 декабря восемью матчами. В Милане «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» сразится с «Шахтёром», начало — в 23:00 мск. Это изумительная группа В, ставшая украшением групповой стадии. С первого же тура ситуация тут была крайне запутанная.



Собственно, это единственный квартет, где каждый участник сохраняет шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Все они набрали от пяти до восьми очков. Ясно только одно: «Боруссия» из Мёнхегладбаха (восемь баллов) не опустится ниже третьей строчки, а итальянцы (пять) точно не станут первыми.



Всё остальное вполне возможно. У «Шахтёра» и «Реала» по семь очков, причём по дополнительным показателям украинцы находятся выше. Следовательно расклад такой: победа обеспечит «горнякам» место в 1/8 финала ЛЧ. Может хватить даже ничьей, но тогда нужно ждать помощи от немцев в Мадриде.

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У «нерадзурри» всё гораздо проще. Только победа обеспечит выход в евровесну. Если в параллельном матче случится ничья, подопечные Антонио Конте займут третью строчку и отправятся в Лигу Европы. Если победитель всё же определится, они выйдут в плей-офф со второго места.



В первом круге соперники скатали нулевую ничью, хотя счёт не должен вводить в заблуждение. Миланцы имели внушительное преимущество, но умудрились упустить сразу несколько стопроцентных моментов. Хозяева в атаке мало что придумали, зато ничью всё же отстояли. У Лукаку и Лаутаро Мартинеса тогда выдался неудачный день.



Разумеется, теперь букмекеры отдают явное преимущество хозяевам. Те после провала с «Реалом» (0:2) добыли три победы подряд, во всех случаях забив по три раза. Это уже серьёзно. Пострадали один из лидеров Серии А «Сассуоло» (3:0), «Боруссия» М (3:2) и крепкий середняк чемпионата Италии «Болонья» (3:1).

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В национальном первенстве удалось вскочить на чистое второе место: до «Милана» пять очков, конкуренты совсем рядом. А самое главное — кадровые потери минимальны. Под вопросом только Раджа Найнгголан и Андреа Пинамонти, которых трудно назвать железными игроками основного состава. Бельгиец, например, отыграл в ЛЧ три минуты, итальянец — пять.



У гостей проблем гораздо больше. Точно не будет Корниенко, Исмаили, Коноплянки, Жуниора Мораеса и Фернандо, под вопросом участие Дентиньо и Хочолавы. В субботу подопечные Луиша Каштру размялись на аутсайдере УПЛ «Минае» (5:1), вот только в Милане их ждёт принципиально иной соперник.



Разумеется, шансы «Интера» заметно выше, хотя отношения Конте с Лигой чемпионов далеки от идеальных. В то же время перекос в линии букмекеров очень велик и лезть в большие форы опасно. Мы бы выбирали между П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.86 и П1 с форой (-1.5) за 1.81.

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Ждём тут чего-то в духе 2:0 или 3:1. Нерадзурри стали меньше пропускать в последнее время, а высокая цена ошибки должна помочь сохранять концентрацию. Разницу голов точно считать не придётся, так что гнаться за крупным счётом и рисковать нарваться на контратаку бессмысленно.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Интер» — «Шахтёр» 9 декабря 2020 года

«Интер» после провала на своём поле с «Реалом» воспрял. Три победы подряд, во всех случаях забивали по три мяча. Кадровых потерь нет, под вопросом только игроки ротации Найнгголан и Пинамонти. У «Шахтёра», напротив, не будет сразу несколько железных исполнителей основы. Думается, почувствовавшие запах крови итальянцы воспользуются проблемами оппонента.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.81.