«Дандолк» — «Арсенал». Прогноз: Артета с Лено пропустят даже от несчастных ирландцев в ЛЕ

10 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Дандолк» — «Арсенал». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех «Дандолка» оценён букмекерами коэффициентом 19.50. Поставить на ничью предлагают за 8.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Дандолк» — «Арсенал» 10 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Дандолк» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.26.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги Европы «Дандолк» — «Арсенал» (10.12.2020)

Групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Пять туров позади, остался последний. Время собирать камни. Интриг осталось не так много, целый ряд клубов уже потерял турнирную мотивацию. Вскоре Лига чемпионов и Лига Европы уйдут на зимнюю паузу, а нам придётся сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги Европы по традиции упакована в один день. 10 декабря «Дандолк» на стадионе «Авива» в Дублине сразится с лондонским «Арсеналом», начало — в 20:55 мск. Турнирной интриги тут нет, поскольку соперники уже знают своё итоговое место в группе В.



Для бело-чёрных сам факт попадания в групповую стадию еврокубка стал большим успехом. Однако уровень исполнителей не позволяет навязывать борьбу коллективам посерьёзнее на дистанции. Пока они отбегали все поединки вхолостую — пять поражений с общим счётом 6:15.



Справедливости ради, выглядит «Дандолк» вполне достойно. Забивал в четырёх случаях из пяти, потерпел лишь одно разгромное поражение. Как раз от «Арсенала» — 0:3. В Лондоне выстояли около 40 минут, но развалились после первого гола и уже к 46-й минуте горели с разницей в три мяча.

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А с «Рапидом» и «Мольде» боролись как могли. При доле везения даже могли зацепиться за очки. Сезон для ирландцев завершается: в национальном первенстве финишировали третьими, зато в воскресенье завоевали Кубок страны. В финале одолели «Шэмрок Роверс» со счётом 4:2, причём пришлось играть дополнительное время.



Сил после такого может и не хватить, ведь «скамейка» у «Дандолка» крайне скромная. В то же время «Арсеналу» сейчас совсем не до Лиги Европы. Первое место уже никуда не денется — пять побед из пяти возможных с общим счётом 16:3. Проблема одна — такие результаты резко контрастируют с кошмаром в АПЛ.



Там выдали худший старт за 39 лет. Жалкие 13 очков в 11 встречах, 14-е место и всего 10 голов. Меньше забили только «Бернли», «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвич», которые составляют зону вылета. На выходных ещё и проиграли дерби «Тоттенхэму» (0:2). Мяч катали, навесы совершали, а вот моментов просто не было.

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В воскресенье «канонирам» предстоит принимать «Бёрнли», в случае осечки могут последовать серьёзные выводы. На таком фоне шестая победа в Лиге Европы — это, конечно, здорово, но скорее приятный бонус, чем полноценная задача. Благо что разница в уровне исполнителей позволяет взять три очка и резервистами.



Потому ждём от тренерского штаба широкой ротации. Некоторые исполнители, скорее всего, останутся в Англии, чтобы получить дополнительное время на восстановление и перезагрузку. Всё это повышает шансы «Дандолка» если не набрать очки, то по крайней мере сохранить лицо на своём поле.



На наш взгляд, коэффициент 2.15 на гол «Дандолка» кажется завышенным. Терять хозяевам абсолютно нечего, а вот у экспериментального состава гостей наверняка возникнут проблемы со взаимопониманием. Варианты посмелее — П2 + обе забьют за 2.95 и обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.56. Запас в уровне таланта у англичан огромный, но поймать свой момент скромные ирландцы способны.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Дандолк» — «Арсенал» 10 декабря 2020 года

«Арсенал» гарантировал себе первое место и наверняка побережёт лидеров перед АПЛ. На таком фоне шансы ирландцев сохранить лицо возрастают. Они сильно уступают по уровню индивидуального мастерства, но в пяти матчах забили шесть голов. Не смогли отличиться только в Лондоне. Однако на своём поле против экспериментального состава «канониры» моменты наверняка появятся. А коэффициент заметно превышает двойку. Рискнём.

Ставка: «Дандолк» забьёт за 2.15.