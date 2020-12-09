«Спарта» — «Милан». Прогноз: Пиоли и Кастильехо поберегут силы в Праге, Серия А важнее

Миланцы уже обеспечили себе выход в плей-офф ЛЕ, а пражане точно вылетят. Можно сыграть в своё удовольствие.

10 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы «Спарта П» — «Милан», группа H. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу итальянского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех чехов оценён в 5.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Спарта» — «Милан» 10 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч группы H Лиги Европы «Спарта Прага» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги Европы «Спарта Прага» — «Милан» (10.12.2020)

Групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению, некоторые участники уже узнали свою судьбу. Первой уйдёт на зимний перерыв Лига чемпионов, затем заслуженный отдых получит Лига Европы. Программа заключительного тура Лиги Европы упакована в один день — 10 декабря.

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ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф и точно закончит борьбу в групповом этапе, но посмотреть тут всё равно будет на что. В четверг чешская «Спарта П» на стадионе «Дженерали Арена» в Праге сразится с итальянским «Миланом», начало — в 23:00 мск. Соперников рассудит немецкая бригада арбитров.



В группе H накануне последнего тура практически всё предрешено. Единственный вопрос — кто финиширует первым, «Милан» или «Лилль». Они уже гарантировали себе участие в 1/16 финала турнира. «Спарта» же отстала от второй строчки на четыре пункта, а «Селтик» — на все девять. Они точно останутся третьими и четвёртыми соответственно.



Пражане относительно неплохо смотрелись в нынешнем сезоне Лиги Европы. Не оставили шансов «Селтику», дважды обыграв его со счётом 4:1, и заставили во Франции понервничать «Лилль». Французам они в итоге уступили со счётом 1:2, оставшись в меньшинстве, а могли даже выиграть. Забили первыми, но в концовке не дотерпели.

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Оставшаяся игра с миланцами уже ничего не решает с точки зрения турнирной борьбы, так что можно подумать о внутреннем первенстве. Дело в том, что «Спарта» на выходных уступила в дерби лидеру чемпионата Чехии «Славии» (0:3) и отстала ещё больше. Разница между соперниками теперь составляет пять пунктов, пора догонять.



«Милан», собственно, уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, не получилось справиться только с «Лиллем». Дома итальянцы неожиданно уступили разгромно (0:3), а на выезде зацепились за ничью (1:1). Впрочем, подопечные Стефано Пиоли всё равно заслуживают в свой адрес самых тёплых слов.



Любопытно, что поражение от французов на «Сан-Сиро» для россонери является единственным в текущем сезоне. Они провели уже 18 матчей во всех турнирах, сумели одержать 13 побед и скатать четыре ничьи. При этом команда до сих пор продолжает растягивать уникальную беспроигрышную серию в чемпионате Италии.

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В матче прошлого тура Серии А на выезде получилось обыграть «Сампдорию» (2:1) и закрепиться в лидерах. За 10 туров «Милан» набрал 26 очков, что является лучшим стартом клуба в чемпионате Италии за последние 65 лет. Ближайший преследователь миланский «Интер» пока что отстаёт на четыре пункта, положение комфортное.



Однако игра со «Спартой» по большому счету для миланцев ничего не значит, главное — обойтись без травм. Стефано Пиоли вполне может воспользоваться возможностью и дать лидерам команды отдохнуть, ожидается серьёзная ротация состава. Хотя команда итальянского специалиста всё равно остаётся фаворитом.



Мы бы проверили в предстоящем поединке комбинированную ставку «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.87. Состав у итальянцев определённо мощнее, хотя им нет смысла включаться на максимальные обороты. Скорее всего, нас ожидает сдержанный футбол, при котором дело ограничится парой-тройкой голов.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Спарта» — «Милан» 10 декабря 2020 года

«Милан» уже обеспечил себе участие в 1/16 финала Лиги Европы, включаться на максимальные обороты смысла нет. «Спарта» же потеряла надежды на еврокубковую весну, отстав от второй строчки в группе H на четыре пункта, мотивация тоже небольшая. Миланцы, конечно, фаворит, но ждём сдержанный футбол и скромную результативность.



Ставка: «Милан» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.87.