«Айнтрахт» — «Боруссия» М. Прогноз: ночной кошмар «Шахтёра» подойдёт к зоне Лиги чемпионов

15 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Боруссия» М. Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех «Айнтрахта» оценён букмекерами коэффициентом 2.79. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.66.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Боруссия» М 15 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Боруссия» Мёнхенгладбах 15 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.49.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Боруссия» М (15.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В немецкой Бундеслиге добрались до 12-го тура.

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Программа стартует во вторник, 15 декабря, четырьмя поединками. Самый ранний начнётся в 20:30 мск во Франкфурте. «Айнтрахт» на стадионе «Коммербанк-Арена» сразится с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Это битва соседей по турнирной таблице: они расположились в серединке, хотя имеют разные амбиции.



«Орлы» в прошлом году даже одно время претендовали на еврокубки, но всё же не выдержали конкуренции. Сейчас после отличного старта наступил спад. Нельзя сказать, что игры совсем нет. Скорее даже наоборот. Но слишком уж много ничьих. В том числе и с откровенно скромными командами.



Семь очков в трёх начальных турах — всего шесть в остальных восьми. При этом поражения всего два. 0:5 от «Баварии» — это понятно. Мюнхенцы тогда находились в отличном состоянии и управились быстро, Роберт Левандовски оформил хет-трик за час. И в пятницу обидно проиграли на выезде «Вольфсбургу» (1:2).

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Открыли счёт в середине второго тайма, однако недотерпели. «Волки» увеличили давление, имели большое количество стандартов и постоянно грузили мяч в штрафную. Подопечные Адольфа Хюттера всё же дрогнули. Могучий Ваутер Вегорст оформил дубль, победный мяч забил на 88-й минуте.



В общем, в этом весь «Айнтрахт». Команда симпатичная и бодрая, без гола ушла лишь в одном из 11 матчей. С «Баварией». Создаёт достаточно, но надёжности в обороне категорически не хватает. То индивидуальная ошибка, то потеря концентрации, то рикошет. После 75-й минуты пропустили уже пять голов.



«Боруссия» М занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, хотя это условность. Отставание от идущей пятой «Боруссии» из Дортмунда составляет всего два пункта, до зоны Лиги чемпионов — четыре. Вся борьба впереди. «Жеребята» сражались на два фронта, в результате чего немного недобрали.

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Впрочем, задача выполнена. Они вышли из группы Лиги чемпионов и получат солидные призовые от УЕФА. Теперь есть пара месяцев на исправление ситуации во внутреннем первенстве. Даже странно, что букмекеры выставляют практически равные котировки. Напрягает только повреждение основного вратаря Яна Зоммера.



Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.87 и комбинированной ставкой Х2 + обе забьют за 2.12. Логика простая. В четырёх предыдущих очных встречах «Боруссия» набрала 10 очков из 12 возможных и неизменно пропускала. В воротах, похоже, появится Тобиас Зиппель — голкипер опытный, но швейцарцу уступающий. Свой гол хозяева наверняка найдут, однако по общему уровню они находятся ниже.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Боруссия» М 15 декабря 2020 года

«Айнтрахт» забил в 10 из 11 матчей чемпионата Германии, устояла только «Бавария». В то же время оборона у хозяев не блещет, а «Боруссия» М сейчас хороша. В четырёх предыдущих очных встречах «жеребята» набрали 10 очков, хотя неизменно пропускали. И остались без основного вратаря. Скорее всего, гости наберут очки, но всё же пропустят.



Ставка: «Боруссия» М не проиграет + обе забьют за 2.12.