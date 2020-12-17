«РБ Лейпциг» — «Кёльн». Прогноз: «Бавария» не дождётся осечки от Нагельсмана и Форсберга

19 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Кёльн». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Лейпцига» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Кёльна» оценён букмекерами коэффициентом 10.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Ред Булл Лейпциг» — «Кёльн» 19 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Кёльн» 19 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.56. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» — «Кёльн» (19.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В немецкой Бундеслиге добрались до 13-го тура.

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Программа продолжится в субботу, 19 декабря, сразу шестью поединками. Пять из них начнутся в 17:30 мск. «РБ Лейпциг» на стадионе «Центральштадион» будет принимать «Кёльн». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи.



У «быков» всё замечательно. Вышли в плей-офф Лиги чемпионов из очень непростой группы, оставив за бортом турнира «Манчестер Юнайтед». А в национальном первенстве с первых дней держатся в группе лидеров. Сейчас набрали 27 очков и делят второе место с «Баварией». Впереди только «Байер» (28).



Тут надо бы добавить, что остальные заметно отстали. Замыкающая зону Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» имеет в активе только 22 балла. РБЛ невероятно стабилен — всего одно поражение, да и то не по делу. Уступили в Мёнхенгладбахе со счётом 0:1, хотя смотрелись даже активнее.

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Было это ещё в октябре, дальше — четыре победы и две ничьи. Осечки допускали только на чужом поле — с «Айнтрахтом» (1:1, первая игра после международной паузы) и с «Баварией» (3:3 при равном футболе). Обыграли «Фрайбург» (3:0), «Арминию» (2:1), «Вердер» (2:0) и «Хоффенхайм» (2:0).



Как видно, «Лейпциг» обходится без града голов, зато пропускает совсем мало. По крайней мере по меркам результативной Бундеслиги. Всего девять мячей в 12 турах — единственная команда, не добравшаяся до двузначного показателя. А если вынести за скобки три гола от «Баварии», получится совсем мощно.



Тут и начинается самое интересное. «Кёльн» в последнее время забивал много, но в первую очередь это касалось своего поля. В нынешнем сезоне расклад изменился: выпали несколько ключевых футболистов, результативность просела. Антони Модест только набирает форму и пока выходит на замену, Йонас Хектор лишь на этой неделе вернулся спустя 10 туров.

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И вот что получается — в пяти выездных матчах сезона «козлы» забили всего пять раз. Пропустили ещё меньше — четыре. Хотя уже успели наведаться в Дортмунд (2:1). На фоне плотного календаря (соперники имели лишь 2,5 суток на восстановление), темп рисует просесть.



А с прагматизмом у РБЛ в последнее время проблем не наблюдается. На наш взгляд, хозяева обойдутся без авоськи голов, но своего добьются. Разница в исполнительском мастерстве слишком велика, плюс своё поле. Мы бы выбирали между П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.75 и П1 всухую за 2.30. Ждём тут чего-то в духе 2:0 или 3:1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Кёльн» 19 декабря 2020 года

«РБ Лейпциг» в последние месяцы штампует очки в прагматичной манере: забивает немного, но пропускает меньше всех в Бундеслиге. Травм достаточно, график плотный. Тут уж не до разгромов. А «Кёльн» на выезде исправно катает низы — разница мячей 5:4 за пять встреч. Напрашивается П1 через общий низ.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.75.