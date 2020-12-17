«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз: Мане и Салаху не хватит сил после битвы с Моуринью

19 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Кристал Пэлас» оценён букмекерами коэффициентом 6.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.70.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 19 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.
Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» (19.12.2020)
Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В чемпионате Англии добрались до 14-го тура.
Он стартует в субботу, 19 декабря, сразу четырьмя встречами. Самая ранняя начнётся в 15:30 мск в Лондоне. «Кристал Пэлас» на стадионе «Селхерст Парк» сразится с «Ливерпулем». Обе команды выступают в полном соответствии с ожиданиями, причём зимой они ещё не проигрывали.
«Кристал Пэлас» — образец крепкого середняка английского футбола. За контролем мяча не гонится, действует просто и даже примитивно. Зато надёжно. Грамотная оборона, несколько техничных и скоростных футболистов в группе атаки, классные стандарты. Этого добра хватает для стабильного финиша в серединке.
Вот и сейчас лондонцы находятся на 12-м месте в чемпионате Англии. Накопили уже 18 очков, отрыв от зоны вылета составляет девять пунктов. После возвращения в строй шустрого Уилфрида Заха дело пошло — в трёх предыдущих поединках набрано пять очков, хотя соперники были крепкие.
Сперва разнесли в гостях «Вест Бромвич» (5:1). Счёт не должен вводить в заблуждение — с 34-й минуты действовали в большинстве, четыре гола из пяти забили после перерыва. А дальше разошлись миром с «Тоттенхэмом» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1). С «молотобойцами» заканчивали в меньшинстве, поскольку Кристиан Бентеке к голу добавил две жёлтые карточки.
На этом кадровые потери заканчиваются, все сильнейшие готовы выйти на поле. У «Ливерпуля» ситуация с травмированными по-прежнему тяжёлая, что не мешает добиваться результата. Досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а накануне единолично возглавили чемпионат Англии.
Красные не проигрывали в АПЛ с 4 октября, с тех самых 2:7 от «Астон Виллы». Затяжных победных серий нет, но на фоне плотного графика все допускают осечки. Так что даже большое количество мирных исходов не мешает лидировать. 28 очков в 13 турах, «Тоттенхэм» отстаёт на три балла, все остальные ещё дальше.
Положение приятное. Мерсисайдцы в среду одолели «Тоттенхэм» (2:1) — на тоненького, но абсолютно по делу. Имели заметное преимущество, действовали смелее, забили решающий мяч на 90-й минуте. Снова в ключевой момент сработал угловой: Робертсон навесил, Фирмино попал.
Красные традиционно успешно играют с «орлами». Шесть побед подряд — это не шутки. На выезде статистика та же — шесть предыдущих встреч завершились в пользу фаворита. Напрягают два момента. Во-первых, подопечные Юргена Клоппа в последнее время чередуют хороший матч с плохим. А хозяева прекрасно мешают показывать свой лучший футбол.
Во-вторых, битва с «Тоттенхэмом» отняла много сил и эмоций, а возможности для ротации у гостей по-прежнему ограничены. «Кристал Пэлас» отдаст территорию и усядется в глубокую оборону, потребуются давление и концентрация. Мы бы выбирали между Ф1 (+1) за 2.08 и ИТМ 2 гола «Ливерпуля» за 1.86.
Подопечные Роя Ходжсона пропустили больше двух мячей лишь в одном матче сезона из 13. А «Ливерпуль» на выезде больше двух голов в нынешнем сезоне АПЛ не забивал. То есть красные вполне способны победить, но полную авоську «орлам» вряд ли отгрузят.
Прогноз и ставки на матч 14-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 19 декабря 2020 года
«Ливерпуль» в последнее время чередует сильный матч с бледным, а «Кристал Пэлас» уверенно идёт в середине таблицы. «Орлы» пропустили больше двух мячей лишь в одной игре из 13, а красные ещё не забивали больше двух раз на выезде в АПЛ. Напрашивается ИТМ 2 гола «Ливерпуля» за 1.86. С защитой у лондонцев порядок.
Ставка: ИТМ 2 гола «Ливерпуля» за 1.86.
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