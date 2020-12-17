«Атлетико» — «Эльче». Прогноз: Симеоне и Луис Суарес вернутся на первое место в Ла Лиге

Поражение в дерби от «Реала» осталось в прошлом, надо разобраться с новичком Примеры.

19 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Эльче». Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Эльче» оценён букмекерами коэффициентом 20.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико» — «Эльче» 19 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Эльче» 19 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.14, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.05. Если обе команды забьют, сыграет ставка 3.52.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Эльче» (19.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В испанской Примере добрались до 14-го тура.

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Программа продолжится в субботу, 19 декабря, пятью матчами. Самый ранний из них стартует в 16:00 мск в Мадриде. «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» сразится с «Эльче» в надежде выйти на чистое первое место в турнирной таблице. Разумеется, имя фаворита тут очевидно.



«Матрасники» неделю назад проиграли дерби «Реалу» (0:2). Проиграли по всем статьям — смотрелись заметно хуже, ничего не создали в атаке, вполне могли пропустить больше. Впрочем, теперь это уже не имеет значения. Гораздо важнее, что они остаются хозяевами положения благодаря мощному старту.



До неудачи на стадионе «Альфредо ди Стефано» АТМД добыл на внутренней арене семь побед кряду. С учётом плотного графика, кадровых потерь и игры на два фронта достижение практически невозможное. Остальные топ-клубы оступались гораздо чаще. Благо что «Реал Сосьедад» не выигрывает уже четыре тура, а «Реал» и «Барселона» много растеряли в первые месяцы.

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Сейчас в турнирной таблице троевластие — по 26 очков у двух мадридских клубов и «Реала Сосьедад». При этом баски провели 14 встреч, «сливочные» — 13, а вот подопечные Диего Симеоне — только 11. То есть запас имеется. Каталонцы ещё дальше — отстают на шесть баллов при одной «лишней» игре.

Еврокубки ушли на паузу, календарь выравнивается. Нужно лишь сохранять набранный темп. Впереди колючий «Эльче», который вернулся в Ла Лигу спустя пять лет и показывает себя достойно. Это довольно стильная команда, не стесняющаяся владеть мячом в случае необходимости. Хотя уровень исполнителей, разумеется, довольно скромный.



В 11 матчах всего три поражения — от «Реала Сосьедад» (0:3), «Бетиса» (1:3) и «Гранады» (0:1). Все три — абсолютно по делу, могли уступить даже крупнее. Зато в остальных случаях зелёно-полосатые цеплялись. Тут, впрочем, нужно сделать скидку на необычайно приятный календарь.

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На дворе уже вторая половина декабря, а они до сих пор пересеклись только с «Реалом Сосьедад» и «Вильярреалом». Остальные — сплошь середняки и аутсайдеры. Потому переоценивать 14 очков и 14-е место не стоит, в ближайшие недели новичок элитного дивизиона рискует сползти.



Букмекеры прекрасно понимают расклад сил. Даже на П1 всухую дают смешной коэффициент 1.56. Придётся выкручиваться. Состав у хозяев гораздо мощнее, лазарет практически пуст (Диего Коста и Хосе Хименес), готовились в недельном цикле, своё поле. Значит, АТМД будет свеж и мотивирован, ведь после поражения от «Реала» нужно быстро вернуться на победный путь.



«Эльче» много не пропускает, потому лезть в большие форы опасно. Мы бы выбирали между П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.67 и П1 в первом тайме и матче за 1.72. Любители рисковать могут рассмотреть точный счёт 2:0, на который дают коэффициент 4.20. Борьбу гости навяжут, но с такой группой атаки справиться будет сложно.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Эльче» 19 декабря 2020 года

«Эльче» — крепкий коллектив, который не стесняется владеть мячом и мало пропускает. Проблема одна — календарь был одним из самых лёгких в Ла Лиге, так что переоценивать 14 очков не стоит. «Атлетико» до поражения от «Реала» выиграл семь матчей на внутренней арене подряд. Обыгрывать середняков и аутсайдеров он научился, тем более на своём поле. Ждём победы на классе. Скорее всего, всухую.

Ставка: победа «Атлетико» в первом тайме и матче за 1.72.