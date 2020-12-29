«Барыс» — «Металлург». Прогноз: Кошечкин и Ортио станут героями, Плотников уйдёт в тень

Обе команды накануне проиграли с разницей в две шайбы, хотя заслуживали большего.

30 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Металлург». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.48, успех «Барыса» идёт за 2.61.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Металлург» 30 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Барыс» — «Металлург» 30 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.97. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол на первой минуте идёт за 15.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Металлург» Магнитогорск (30.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Дедлайн остался позади, составы команд больше не будут меняться, а потому уровень амбиций очерчен. Совсем скоро первенство уйдёт на новогоднюю паузу. Она окажется небольшой, уже 3 января большинство участников вернутся в строй.

США — Чехия. Прогноз: американцы разберутся с обидчиком сборной России на МЧМ-2021 Сборная США отдыхала на сутки дольше, а чехи оставили накануне много сил и эмоций.

Остался последний игровой день 2020 года. Разумеется, он получится крайне насыщенным. На среду, 30 декабря, запланированы сразу восемь матчей. В Нур-Султане «Барыс» сразится с «Металлургом», начало — в 16:30 мск. Соперники накануне синхронно проиграли с разницей в две шайбы.

История противостояния богатая. Достаточно вспомнить первый раунд Кубка Гагарина — 2020, в котором клуб из Казахстана управился за пять встреч. С тех пор соперники пересекались один раз. В середине ноября «лисы» оказались сильнее в серии буллитов (2:1 Б), хотя могли решить вопрос ещё в основное время.

Подопечные Юрия Михайлиса накануне прервали серию из пяти побед, уступив на своём льду «Сибири» со счётом 1:3. Впрочем, ничего страшного не случилось. Смотрелись здорово и непременно набрали бы очки, если б не бенефис Харри Сятери. Финский вратарь «снеговиков» тащил абсолютно всё.

«Бёрнли» — «Шеффилд». Прогноз: худшему клубу АПЛ такая стена не по зубам За семь последних игр в АПЛ Ник Поуп пропустил лишь три гола. Два из них – с пенальти.

Восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции никуда не делось. 43 балла, у «Сибири» на три меньше. Зато у «барсов» есть несколько игр в запасе из-за ухода на карантин в сентябре. По потерянным очкам они, например, опережают «Салават Юлаев», который располагается на третьей строчке.

У «Металлурга» ситуация тоже неплохая — 50 очков в 40 матчах, пятая позиция при минимальном отставании от «Трактора» и «СЮ». Правда, стабильности в последнее время не хватает. Ещё до паузы на Кубок Первого канала стали чередовать победы с поражениями. Если верить этой тенденции, пришёл черёд выиграть.

Ведь в понедельник уступили в Уфе «Салавату Юлаеву» со счётом 2:4. Ситуация примерно та же, что и у «Барыса»: смотрелись никак не хуже, на очки определённо наиграли. Не повезло. Два взятия ворот отменили судьи, в нескольких эпизодах подтащил Юха Метсола. Напрягли разве что несколько ошибок в обороне.

«Ювентус» больше не фаворит в Италии! Скудетто разыграют в Милане Андреа Пирло в чемпионской гонке, но пока ему не помогает даже Криштиану Роналду.

Очные встречи в большинстве случае обходятся без града голов. Достаточно сказать, что планку тотала за 11 последних матчей пробили лишь дважды. Клуб из Казахстана нынче пропускает совсем мало, хотя и забивает не особенно часто. Тотал меньше 4.5 гола за 1.97 — вполне рабочий вариант.

Альтернатива — 1Х + тотал меньше 6.5 гола за 1.95. При прочих равных «Барыс» избавлен от перелётов, а вот ММг предстояло добираться из Уфы в Нур-Султан. Свежести у хозяев должно быть побольше.

«Барыс» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 30 декабря 2020 года

«Барыс» набрал хороший ход, хотя накануне обидно уступил «Сибири». Но там тащил Харри Сятери. Клуб из Казахстана был избавлен от перелётов, а вот «Металлург» накануне сражался в Уфе. Хозяева должны быть посвежее, так что очки наверняка зацепят. Большого количества голов не ждём — в 11 последних матчах лишь дважды пробивалась планка в 4.5 шайбы.

Ставка: «Барыс» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.95.