«Лорьян» — «Монако». Прогноз: неужели наконец-то увидим Александра Головина на поле?

6 января состоится матч 18-го тура чемпионата Франции «Лорьян» — «Монако». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех команды из Лорьяна оценён экспертами в 4.50. А ставки на ничью принимаются за 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Лорьян» — «Монако» 6 января 2021

Букмекеры считают, что матч французской Лиги 1 «Лорьян» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Франции «Лорьян» — «Монако» (06.01.2021)

2021 год уже на дворе, а вместе с ним после небольшой паузы в строй возвращается чемпионат Франции. В Лиге 1 добрались до 18-го тура, все 10 поединков которого пройдут в один день. А именно — в среду, 6 января. Среди прочих будут биться «Лорьян» и «Монако», начало – в 21:00 мск.

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Возвращение в высший французский дивизион для «Лорьяна» получилось не самым удачным. В отличие от «Ланса», на пару с которым он добился повышения в прошлом сезоне, одержаны всего три победы за 17 туров. Также есть три мирных исхода, но это слабое утешение. Избежать борьбы за выживание при таких результатах не получится.



Оранжевые за 17 матчей набрали 12 баллов и сейчас располагаются на 18-й строчке в турнирной таблице, прямиком в зоне стыков. Отставание от безопасной 17-й строчки совсем небольшое, всего два пункта. Только надо сказать, что у других аутсайдеров «Дижона» и «Нима» баллов столько же, а ситуация схожая.



Форма у «мерлузовых» действительно оставляет желать лучшего. За восемь предыдущих туров набрали всего четыре из 24 возможных очков. Победа пришлась на «Ним» (3:0), который тоже побеждает только по праздникам, а ничья случилась в последней перед перерывом игре с нестабильной «Ниццей» (2:2).

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Тогда, правда, аутсайдер остался в большинстве и получил право пробить пенальти. В остальных же шести случаях «Лорьян» проиграл, ни разу не забив и пропустив 14 мячей. С такими цифрами рассчитывать на очки в игре против «Монако» будет очень трудно. Даже на своём поле.



Монегаски по-прежнему выступают нестабильно, чередуя удачные отрезки с провальными, но в целом отдать должное Нико Ковачу стоит. Под руководством хорвата за 17 туров набрано 27 баллов, что позволило расположиться на шестом месте. Отставание от еврокубковой зоны всего четыре пункта, хотя конкуренция солидная.



Примечательно, что четыре из шести поражений в текущем сезоне Лиги 1 пришлись на клубы, которые сейчас входят в пятёрку лучших первенства. Также получилось одержать волевую победу над действующим чемпионом страны «ПСЖ» (3:2). Причём после первого тайма парижане тогда даже имели фору в два мяча.

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Нет никаких проблем у красно-белых и с результативностью. Больше них на данный момент забили лишь четыре клуба: «Лион», «Лилль» и «ПСЖ», составляющие топ-3, и априори весёлый «Монпелье». А тут ещё и ожидается возвращение Александра Головина, который до травмы разгонял атаки команды. Так что «Лорьяну» с его худой обороной явно придётся попотеть.

После долгого простоя в стартовом составе россиянин точно не появится, а вот рассчитывать на 10-15 минут в концовке в случае необходимости вполне реально. Оживить атаку и добавить свежести Головин способен даже не в лучшем физическом состоянии.

Мы бы проверили лобовую победу гостей за коэффициент 1.80. Дело ещё в том, что статистика личных встреч полностью на стороне «Монако». За последние пять с половиной лет соперники успели встретиться шесть раз, в пяти из них монегаски побеждали всухую.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лорьян» — «Монако» 6 января 2021 года

«Лорьян» справедливо плетётся в зоне стыковых игр чемпионата Франции: побеждает только по праздникам, а оборона чуть ли не худшая в первенстве. «Монако», конечно, стабильностью не отличается, но сейчас выглядит намного предпочтительнее. На наш взгляд, команда Александра Головина сумеет взять три очка. Благо что россиянин готов вернуться на поле.



Ставка: победа «Монако» за 1.80.