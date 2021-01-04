«Локомотив» — «Сибирь». Прогноз: момент истины для Заварухина, Сятери и Пуустинена

5 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Сибирь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.63, успех «Сибири» идёт за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Сибирь» 5 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Сибирь» 5 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.11. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Сибирь» Новосибирск (5.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд понятны, а скоро в расположение клубов вернутся хоккеисты, выступающие на МЧМ-2021 в Канаде.

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На 5 января запланированы сразу семь матчей, глаза разбегаются. Пять из них стартуют в 17:00 мск. В Ярославле «Локомотив» на «Арене-2000» сразится с «Сибирью». Сезон складывается для соперников по-разному. Хозяева выступают в соответствии с ожиданиями, а вот гости никак не могут обрести стабильность.

До окончания гладкого первенства остаётся меньше двух месяцев, а «снеговики» по-прежнему находятся за бортом зоны плей-офф. Причём положение становится угрожающим. Отставание от «Барыса» составляет пять очков, да только у клуба из Казахстана есть сразу четыре игры в запасе.

А до «Торпедо» и «Автомобилиста» очень далеко — девять пунктов. Шансы остаются, но для этого нужно максимально быстро набирать ход. Пока категорически не выходит, небольшие кадровые изменения ситуацию не переломили. Победы чередуются с поражениями, по-настоящему классный отрезок был ровно один — на стыке ноября и декабря.

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В первой игре после новогодней паузы подопечные Николая Заварухина уступили едва живому «Нефтехимику» (0:3), который находится на дне Восточной конференции. Сам главный тренер выделил Евгения Иванникова. Вратарь нижнекамцев действительно совершил 27 сейвов и оформил шатаут, но нельзя сказать, что он стоял на голове.

Основные вопросы должны быть к самой команде, она вновь сыграла бледно. Календарь впереди непростой, выездов заметно больше, чем домашних встреч. Но вариантов не остаётся. Раз не могут обыграть аутсайдеров, придётся цепляться с соперниками посильнее. Или заканчивать сезон в феврале.

«Локомотив» закрыл 2020 сезон плохо — проиграл «Йокериту» (3:4 ОТ) и «Торпедо» (5:6), Но после перерыва лихо и весело затоптали «Витязь» (7:1). Сразу скажем, что счёт не отражает происходившего на льду. До 52-й минуты преимущество ярославцев оставалось минимальным, а после третьего гола гости посыпались.

«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук выстрелит в Уфе, Хартикайнен ответит В шести предыдущих очных встречах забивалось как минимум пять голов.

Тут же получили ещё, а дальше Фёдор Малыхин получил «5+20» за удар головой. Победа позволила «железнодорожникам» вернуться на третье место в турнирной таблице Западной конференции. 55 очков в 40 встречах, опережают московское «Динамо» на один балл при игре в запасе.

Понятно, что подопечные Андрея Скабелки выглядят солиднее, да и свой лёд должен помочь. И всё же перекос в линии букмекеров видится чрезмерным. Для «Сибири» разгром в Нижнекамске должен стать хорошим раздражителем. Если не станет, на сезоне можно фактически ставить крест.

Второй момент — очные встречи. «Снеговики» в восьми предыдущих случаях выиграли четыре раза, а одно из поражений получили только в овертайме. На наш взгляд, лёгкой прогулки у «Локомотива» тут не будет. На Х2 между тем дают солидный коэффициент 2.32, альтернатива — ИТБ 1.5 гола «Сибири» за 1.70.

«Локомотив» — «Сибирь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 января 2021 года

«Сибирь» очень близка к потере сезона. Накануне разгромно проиграла в Нижнекамске. Если команда не разозлится даже после такого, ни о каком плей-офф не может быть и речи. В восьми предыдущих очных встречах «снеговики» выиграли четыре раза при одном поражении в овертайме. Проверим индивидуальный верх гостей. Для них наступает момент истины.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Сибири» за 1.70.