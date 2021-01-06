«Торпедо» — «Металлург». Прогноз: Плотников и Голдобин обойдут «Салават Юлаев» в таблице

7 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.25, успех «Торпедо» идёт за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург» 7 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург» 7 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Металлург» Магнитогорск (7.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд понятны, а скоро в расположение клубов вернутся хоккеисты, выступающие на МЧМ-2021 в Канаде.

«Аталанта» — «Парма». Прогноз: Миранчук снова окажется на лавке, Сапате это не помешает После возвращения в элиту «Парма» встречалась с «Аталантой» четырежды, но очков не набрала.

На четверг, 7 января, запланированы сразу пять матчей. Четыре из них стартуют в 17:00 мск. В Нижнем Новгороде «Торпедо» будет выяснять отношения с «Металлургом». Это битва прямых конкурентов, причём уже четвёртая (и последняя) в регулярном чемпионате. Дальше пересечься могут только в плей-офф.

Подопечные Дэвида Немировски продолжают радовать. Набирают очки на протяжении семи поединков — пять побед и два поражения за пределами основного времени. По два раза досталось рижскому «Динамо» (6:4 и 3:2) и «Сочи» (4:1 и 5:2), также обыграли на своём льду «Локомотив» (6:5).

2:3 ОТ с «Барысом» — более чем нормальный результат, клуб из Казахстана ближе к концу 2020 года набрал мощный ход. Жалеть остаётся разве что о неудаче в Нижнекамске. Во вторник не смогли пробить «Нефтехимик» (0:1 Б). Больше того — даже очко следует считать хорошим результатом, хозяева имели преимущество. Особенно в первой половине.

«Ак Барс» — «Динамо» М. Прогноз: девятая победа подряд для Квартальнова, Зарипова и Доуса Казанцы одержали в шести предыдущих очных встречах пять побед в основное время.

Зато прекрасно показал себя Пётр Кочетков, с ходу оформивший шат-аут из 38 сейвов. Если так пойдёт и дальше, отъезд Алексея Мельничука в «Сан-Хосе» пройдёт безболезненно. Пока же нижегородцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 50 очками. От «Трактора» отстают лишь по дополнительным показателям.

«Металлург» тоже недалеко ушёл — 53 балла, четвёртая строчка. Перед новогодней паузой магнитогорцы наломали дров, потерпев три поражения в четырёх встречах. Пусть и от крепких оппонентов — 0:4 с «Автомобилистом», 2:3 с «Салаватом Юлаевым», 2:3 ОТ с «Барысом». Единственную победу одержали над минским «Динамо» (3:2).

Отдых, похоже, пошёл на пользу. В понедельник показали характер со «Спартаком» (4:3). Проспали первый период, проигрывали со счётом 0:2 и 1:3. Однако постепенно увеличили давление на ворота Юлиуса Гудачека, отыгрались. А за 40 секунд до сирены Николай Прохоркин забросил четвёртую шайбу.

«МЮ» — «Манчестер Сити». Прогноз: на этот раз Сульшер и Гвардиола не дадут зрителям уснуть У «Сити» нет основного голкипера и ряда защитников, но «Юнайтед» в последнее время частенько пропускает.

«Торпедо» одна из самых бодрых команд лиги, которая ставит на скорость и движение. Однако с «лисами» в последнее время чаще катает низы: 2:4, 3:2 ОТ, 1:3, 1:3, 3:2 Б. И с созиданием в январе стало заметно хуже: с «Сочи» выручила высокая реализация, а вот в Нижнекамске не вышло.

Потому шансы гостей выглядят солиднее, благо что статистика на их стороне. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.77 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.96. Состав у ММг интереснее, а физическое состояние, похоже, на данный момент как минимум не хуже. Для набора очков должно хватить.

«Торпедо» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 января 2021 года

«Торпедо» после новогодней паузы выглядит тяжеловато. «Сочи» с горем пополам одолели, а вот в Нижнекамске едва дотянули до дополнительного времени. «Металлург» имел лишний день на восстановление, да и в вторую половину поединка со «Спартаком» провёл здорово. Плюс разница в уровне исполнителей и статистика очных встреч. Для набора очков должно хватить.

Ставка: победа «Металлурга» с нулевой форой за 1.77.