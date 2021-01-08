На смену Кубку лиги приходит Кубок Англии, а в Германии «Баварию» ждёт серьёзный вызов.

«Астон Вилла» — «Ливерпуль», «Боруссия» — «Бавария» и другие матчи. Что смотреть 8 января

С наступившим вас Новым годом! Спорт вышел с коротких каникул, можно снова смотреть и ставить на события. Рассказываем о главных матчах 8 января.

На что ставить в футболе 8 января

Полуфиналы Кубка английской лиги прошли, теперь время Кубка Англии. Правда, тут пока только 1/32 финала. Но матчи интересные: «Астон Вилла» примет «Ливерпуль», а «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».

Интересно будет и в Германии, где мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграет с «Баварией». Посмотрим, смогут ли хозяева прервать победную поступь машины Ханса-Дитера Флика. В испанской Примере «Сельта» сыграет с «Вильярреалом».

На что ставить в хоккее 8 января

В КХЛ сегодня 5 матчей. День начнётся встречей «Автомобилиста» и «Барыса», затем нас ждут матчи «Ак Барс» — «Трактор», «Витязь» — «Сочи» и ЦСКА – «Нефтехимик». Ну а завершится день встречей «Йокерита» и «Спартака».

«Локомотив» — СКА. Прогноз: Брагину и Скабелке не хватит одного часа в Ярославле Гости потерпели три поражения в четырёх последних матчах, не сумев подобраться к ЦСКА.

Очередные матчи пройдут в ВХЛ, чемпионатах Германии, Финляндии и Чехии.

На что ещё ставить 8 января

В НБА в ночь на субботу сразу 11 матчей, ставь не хочу! Выделим матчи «Милуоки» — «Юта», «Голден Стэйт» — «Клипперс» и «Филадельфия» — «Денвер».



В Евролиге 4 матча, очередной шанс прервать серию поражений получают «Химки». На этот раз команду Римаса Куртинайтиса ждёт выезд в гости к «Жальгирису».

Начинается теннисный сезон. Пройдут матчи первых турниров года – в Анталье и Делрей-Бич. А женщины играют в Дубае.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!