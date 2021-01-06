Макгрегор – Порье будут драться за пояс Хабиба! Эксперты ставят на Конора

23 ноября UFC объявил, что на турнире UFC 257 в Абу-Даби на «Бойцовском острове» состоится бой-реванш между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Вечер единоборств пройдёт 24 января, ориентировочное начало боя – не ранее 7:00 мск.

По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя – Конор Макгрегор. Поставить на победу ирландца можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 2.86 (33%). На ничейный исход предлагают коэффициент 48.00 (2%).

Поставить на полный бой можно с коэффициентом 4.00, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22.

Макгрегор vs Порье: на кону пояс Хабиба!

С самого начала вокруг этого боя шли спекуляции, что на кону будет пояс чемпиона UFC в лёгком весе, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

«Если Хабиб не вернётся, тогда я следующий в очереди на титульный шанс. Бой с Конором может быть титульным. Дивизион должен двигаться, Хабиб не похож на балабола. Да, он провёл защиту титула после смерти отца, сказал это на эмоциях, но спустя месяц он говорит то же самое.

Его мысли сейчас о другом. Возможно, он сделал всё, что хотел. Если он закончил, кто-то должен драться за титул. Я хочу настоящий пояс. Не вижу смысла снова вводить временный чемпионский титул», – заявлял Дастин Порье.

И, кажется, его услышали. Сначала сам Хабиб Нурмагомедов, выступая в эфире «Матч! ТВ», сказал, что Конор и Дастин будут драться за чемпионский пояс, а затем проговорились и в самой организации.

По крайней мере, чат-бот UFC в «Твиттере» на запрос информации о бое Макгрегор – Порье выдаёт сообщение «Не пропустите бой Порье и Макгрегора за титул в лёгком весе. Как думаете, кто выйдет из октагона с победой?». Косвенно подтверждает эту информацию и то, что никто из руководства организации до сих пор не опроверг это, списав все на техническую ошибку. И это при том, что ранее Дана Уайт категорически отрицал возможность того, что в предстоящем поединке будет на кону титул чемпиона.

Дыма без огня не бывает, так что скорее всего бойцы получат допонительную мотивацию. Ноториус уже публично пообещал устроить шедевр в бое с Порье, так что фанаты Конора могут радостно потирать ладошки в предвкушении.

Что говорят эксперты

Как вы наверняка помните, бой Конора Макгрегора и Дастина Порье будет носить статус боя-реванша. В 2014 году эти бойцы уже встречались, и тогда ирландец нокаутировал соперника в первом же раунде. Кажется, большую часть своих предматчевых комментариев Порье посвятил объяснению того, что случилось семь лет назад.

«В первом бою я был слишком эмоциональным. Хотел просто сделать ему больно. Очевидно, что Конор — отличный боец. В UFC он прикончил много парней, включая меня. Но сейчас мы стали намного более зрелыми бойцами, реванш будет совершенно другим. Я хочу просто перехитрить и победить его. Сейчас у меня нет злобы к Конору, это просто бизнес», — подчеркнул Порье.

Макгрегор – Порье. Прогноз букмекеров на бой: Конор не даст сопернику шанса на реванш Порье требует поставить на кон титул. Но Конор не позволит ему взять реванш.

Но далеко не все уверены, что у Дастина получится составить конкуренцию Ноториусу.

«Мне кажется, что стиль Конора слишком сложен для Порье. Есть чувство, что реванш закончится так же, как и в первый раз. Знаю, что Конор в прекрасной форме. У него в Ирландии отличная команда. Он будет готов к январю», — заявил ирландский боец российского происхождения Артём Лобов.

Такого же мнения придерживается и Колби Ковингтон.

«Мой ненастоящий приятель Дастин Порье сломлен психологически. Он любит поплакать на публике. У него нет ни челюсти, ни храбрости. Бой с Конором не будет интересным и конкурентным. Макгрегор выключит ему свет в первом раунде, а Дастин вновь будет плакать на пресс-конференции о своих упущенных шансах и несбывшихся мечтах», — отметил Ковингтон.

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает, что Конор победит, но бой-реванш станет для него более сложным.



«Дастин прибавил с момента их первого боя. В ударной технике и других компонентах. Однако и Макгрегор прогрессировал. Думаю, мы увидим то же, что и в первый раз. Конор — ударник высочайшей точности, но тут главный вопрос, не потерял ли он это качество.

Если Макгрегор так же хорош, то бой снова завершится досрочно… Но это если Конор по-прежнему точен. Да, его могут перевести в партер, но Порье никогда не отличался тейкдаунами. С точки зрения качества ударки Макгрегор является лучшим в истории лёгкого веса, одним из лучших в истории промоушена. Он выиграет этот поединок, пусть и с большим трудом, чем в первый раз», — подчеркнул Мендес.

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков тоже за Макгрегора. Он ставит на его победу в одном из трёх первых раундов.

«Очень интригующее захватывающее противостояние нас. На мой взгляд, ключ к победе для Дастина – это борьба и джиу джитсу, застаиваться в стойке с Конором очень опасно, но дойдет ли дело до партера – вопрос спорный. Несмотря на простой и многие другие нюансы, я считаю, что Макгрегор – фаворит и фаворит по делу. Порье – очень удобный стилистически оппонент для ирландца, и всё-таки моя ставка будет немного без сюрпризов, а именно победа Конора в 1-3-м раунде. Дастин проиграл все свои значимые поединки в карьере, он сгорает ментально в таких противостояниях, и смею предположить, что и в этот раз исход будет для него не столь оптимистичным», — сказал Кожиков.

Шансы Порье оставляет Александр Волкановски, правда, с оговорками.

«Порье уже совсем другой боец, не тот, что был в их первом бою. Но я всё равно считаю, что для Конора бой многообещающий, он может побить Порье, притом что Дастин не делал длительных перерывов в боях, чего не скажешь о Коноре. Думаю, он найдёт момент для такого же удара. А если не найдёт и бой зайдёт в поздние раунды, то мы знаем, что у Порье есть выносливость для затяжного поединка. Конор — нокаутёр, он всё время вкладывается в удары, и, сколько бы ни тренировался, он всегда будет уставать быстрее соперника. Если Порье затянет его в поздние раунды, то довольно быстро может перевернуть ход поединка», — подчеркнул Волкановски.

Ну а Даниэль Кормье воздержался от прогнозов, зато дал совет Дастину Порье.

«Я по два раза дрался с Энтони Джонсоном и Джоном Джонсом, устроил трилогию со Стипе Миочичем. 7 из 25 своих боев я провёл против трёх парней. Любой боец может убедить себя, что его просто поймали, на это Дастину нужно положиться, чтобы дать себе шанс. Поражение трудно забыть, но нужно использовать его так, чтобы мотивировать себя в реванше», – сказал Кормье.

Что скажете, помогут ли советы Дастину Порье или бой закончится предсказуемой победой Конора? Оставляйте прогнозы в комментариях!