Пётр Ян – Алджамейн Стерлинг на UFC 259. Вторая попытка организовать супербой

Это свершилось! UFC объявила новую дату боя между россиянином Петром Яном и Алджамейном Стерлингом из США. Супербой состоится в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе 6 марта. Первая попытка организовать бой сорвалась, но, кажется, теперь ничего не должно помешать Яну в первый раз защитить свой титул.

Когда дата боя Петр Ян – Алджамейн Стерлинг

Поединок Ян — Стерлинг в рамках турнира UFC 259 состоится 6 марта в Лас-Вегасе. Эти бойцы должны были встретиться 13 декабря, но бой отменили из-за проблем у россиянина. Говорили о проваленном тесте на допинг, о травме, о проблемах с визой. Сам Петр объяснил все «личными» причинами.

«С нашим противостоянием все в силе, просто сроки подвинутся. На месяц-полтора все перенесется, но в целом все в порядке. В совокупности есть небольшие проблемы с перелетом, визой. Решили с командой перенести все на следующий год. Возможно, кард будет более подходящий. Много неуместных вещей пишут. Всему свое время. Мы заряжены, тренировки продолжаются. Турнир 12 декабря весь такой был — бои отменялись, переносились. Мы приняли решение взвешенно, все посовещались», — заявил тогда Петр.



27-летний Ян в июле 2020 года завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, нокаутировав Жозе Альдо. Тем самым Ян оправдал доверие Дэйны Уайта, который выбрал претендентом на титул его, а не Алджамейна Стерлинга. Теперь пришло время выяснить, кто сильнее.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Ян — Стерлинг

Прямую трансляцию всех боев турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass. Наверняка поединок можно будет посмотреть и на других сервисах и телеканалах, информация об этом станет доступна ближе к дате боя.

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Полный кард турнира UFC 259

Кард вечера единоборств UFC 259 еще формируется. На данный момент подтверждены следующие бои:

Ян Блахович – Исраэль Адесанья

Аманда Нуньес – Меган Андерсон

Петр Ян – Алджамейн Стерлинг

Доминик Круз – Кейси Кенни

Тиаго Сантос – Александр Ракич

Джозеф Бенавидез – Аскар Аскаров

Ислам Махачев – Дрю Добер

Джордан Эспиноса – Тим Эллиотт

Шон Брэди – Джейк Мэттьюс

Рэнди Коста – Тревин Джонс

Урош Медич – Аэлон Круз

Коэффициенты и ставки на бой Ян — Стерлинг

Бой только что назначили, букмекеры еще не успели опубликовать коэффициенты. Но перед декабрьским ивентом они считали фаворитом поединка Петра Яна. Поставить на его победу можно было с коэффициентом 1.69. Это примерно 58% вероятности. Шансы Стерлинга аналитики оценивали коэффициентом 2.25 (42%).

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Форма Петра Яна и Алджамейна Стерлинга

Петр Ян стал чемпионом UFC, нокаутировав Жозе Альдо, и теперь готов защищать свой титул. Россиянин ещё никому не проигрывал в UFC. Алджамейн Стерлинг зол, ведь он искренне считает, что на месте Яна должен был быть он. Американец даже позволил себе неполиткорректные высказывания в адрес президента UFC.

«Честно говоря, я не знаю, чего ждёт Дана. Может я нассал в его сухой завтрак или поговорил с бывшей, понятия не имею», — говорил Стерлинг.



На счету Стерлинга сейчас 19 побед и 3 поражения. В последний раз он выходил в октагон в июне 2020 года. Ему хватило 1,5 минуты, чтобы победить удушающим Коди Сэндхагена. Последнее поражение Алджамейна датировано декабрем 2017 года. Тогда его нокаутировал Марлон Мораес.

Сейчас Стерлинг заявляет, что готов размазать Яна первым же тейкдауном. Вообще у американца нестандартная техника, но его стихия – борьба.

Петр наверняка постарается все решить в стойке, ведь Ян — мастер спорта по боксу. 7 из своих досрочных побед он одержал нокаутом. В то же время россиянин прокачивает и борьбу в партере. По крайней мере он не стеснялся этого элемента боя и в поединке с Джимми Риверой, и в бою с Юрайей Фейбером. Громких заявлений, в отличие от соперника, россиянин избегает, но уже сообщил, что 6 марта Стерлинг ответит за свои слова.

«6 марта наступит время заткнуть большой рот Стерлинга», – отметил Ян. Прогнозы экспертов на бой Петр Ян – Алджамейн Стерлинг



До боя ещё достаточно времени, поэтому эксперты пока неохотно высказываются о том, как пройдёт бой. Зато сами Ян и Стерлинг уже дали прогнозы. Разумеется, каждый уверен в своей победе.



«Конечно, я буду целенаправленно готовиться к поединку со Стерлингом. Я буду и бороться, и совершенствоваться, но Стерлинг повыше немного – ему больнее падать будет. Надеюсь, что я его нокаутирую. Парень опасный, разносторонний, но за все свои бои ни одного соперника он не отправил в нокдаун, он не обладает точным и сильным ударом. Он корявый, неудобный, но уверен, что побью его. Я чувствую это не ментальном уровне. Поэтому как всегда – хладнокровие и победа», — заявил Ян.

Стерлинг в своих высказываниях был куда развязнее.



«Я могу представить множество различных вариантов моей победы. Хочу заставить его прочувствовать мощь моих ударов. Он думает, что сможет выдержать это. Думаю, он искренне так считает.



Хочу посмотреть его план. Может, получится шахматная партия, где решится, кто первым ошибётся. Если он переусердствует, то окажется либо у сетки, либо на полу. Я не вижу возможности сломать его, заставить сдаться. Если выйду на удушающий приём, то не стану ожидать, что он сдастся. Он предпочтёт «уснуть», — подчеркнул Стерлинг.



В победе Стерлинга уверен и Шон О’Мэлли. Правда, этот прогноз видится, скорее, желанием привлечь внимание к своей персоне, сделать публичный вызов.



«Я раньше ставил на Петра, но после того как пересмотрел его бои, считаю, что Алдо побьёт его. Я пересматривал бои из любопытства. Помнил немного о его боях, помню, что в бою с Юрайей Файбером он выглядел хорошо. Но до этого не смотрел его в бою с Джимми Риверой. А как только посмотрел…Он не настолько и хорош. Я не утверждаю, что он плох, но я бы его нокаутировал», — заявил О’Мэлли.



Будем надеяться, что бой не сорвется и мы увидим прекрасное зрелище. Время сделать свои ставки на поединок Ян — Стерлинг еще есть, до боя почти 2 месяца.