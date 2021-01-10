«Автомобилист» — «Йокерит». Прогноз: 42-летний Дацюк не выдержит вторую игру за сутки

Накануне команды встречались в Хельсинки, после чего отправились на Урал. Отдыхать некогда.

11 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Йокерит». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.38, успех «Йокерита» идёт за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Йокерит» 11 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Йокерит» 11 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.13. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Йокерит» Хельсинки (11.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, до старта НХЛ осталось совсем чуть-чуть. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

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На понедельник, 11 января, запланированы всего три матча. Самый ранний из них стартует в 17:00 мск в Екатеринбурге. «Автомобилист» на стадионе «Уралец» сразится с «Йокеритом». Во второй день подряд. Накануне соперники встречались в Финляндии, после чего летели на Урал. Даже перевести дух было некогда.

В Хельсинки получилось нервно и упорно. Первый период прошёл без голов, зато дальше понеслось. «Джокеры» трижды выходили вперёд. Два раза подопечные Билла Питерса отыгрывались, а вот на третий времени осталось маловато. Так и закончили — 3:2. Пожалуй, справедливо.

Первую шайбу уральцы забили в большинстве, вторую в свои ворота отправил хоккеист хозяев, пытавшийся перехватить передачу Павла Дацюка. Всё же в равных составах от гостей ожидали большего. В итоге третье поражение в четырёх поединках, каждое — на тоненького. Ранее уступили «Салавату Юлаеву» (0:1 ОТ) и «Барысу» (2:3).

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Положение в турнирной таблице ухудшается на глазах. О победе в дивизионе даже мечтать не приходится, «Салават Юлаев» и «Металлург» также создали кое-какой задел. А сзади вовсю подпирают «Торпедо» и «Барыс». Такими темпами вполне реально закончить регулярный чемпионат, скажем, на седьмой строчке Востока.

«Йокерит» в 2021 году не отличается стабильностью. Чередует победы и поражения, хотя по-настоящему провальной получилась только игра со «Спартаком» (1:4). 4:5 ОТ в гостях у ЦСКА — более чем приемлемый результат. У финнов всё нормально, по потерянным очкам идут четвёртыми на Западе.

Рассчитывать на высокое качество хоккея в Екатеринбурге не приходится. Играть два дня подряд даже без перелётов — сомнительное удовольствие, а тут пришлось лететь из Финляндии на Урал. Путь неблизкий. Темп вряд ли окажется высоким, а потому предпосылок к внушительной результативности не видно.

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Отдельно заметим, что в Екатеринбурге «Йокерит» чувствует себя комфортно. Четыре победы в пяти последних случаях — это серьёзно. Баланса и уверенности «Автомобилисту» по-прежнему не хватает. Местами выручают спецбригады, а вот в равных составах проблем достаточно. П2 с нулевой форой за 2.05 — вполне рабочий вариант.

Альтернатива — Х2 + тотал меньше 6.5 гола за те же 2.05. Обычно в этом противостоянии дело обходится четырьмя-пятью голами, а тут нужно делать скидку на перелёт и усталость. Ждём чего-то в духе 2:2 или 3:2.

«Автомобилист» — «Йокерит»: прогноз и ставка на матч КХЛ 11 января 2021 года

Соперники встретятся во второй раз за сутки. Накануне «Йокерит» на своём льду вырвал победу в концовке основного времени. График очень плотный, играть придётся на фоне усталости. У «Автомобилиста» достаточно возрастных хоккеистов, а главное — дома с «шутами» получается так себе. Четыре поражения в пяти последних случаях. Возьмём Х2 через общий низ.

Ставка: «Йокерит» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.05.