«Амур» — «Куньлунь». Прогноз: Сергей Светлов и Алексей Ковалёв не станут повторять банкет

12 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Куньлунь». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Амура» в основное время можно с коэффициентом 1.71, успех «Куньлуня» идёт за 3.95.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Куньлунь» 12 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Амур» — «Куньлунь» 12 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.40. Гол на первой минуте идёт за 12.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» Хабаровск — «Куньлунь Ред Стар» (12.01.2021)
Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, до старта НХЛ осталось совсем чуть-чуть. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.
На вторник, 12 января, запланированы сразу шесть матчей. Самый ранний из них стартует в 12:00 мск. Разумеется, в Хабаровске. «Амур» на «Платинум-Арене» сразится с «Куньлунем». Это вторая из спаренных игр, соперники успели пересечься в воскресенье. Получилось весело — девять шайб, нервная концовка.
Хозяева оказались сильнее — 5:4. Результат справедлив, подопечные Сергея Светлова действительно смотрелись куда лучше. Больше того — могли бы обойтись без нервов, поскольку к 49-й минуте вели со счётом 4:1. Однако дальше, похоже, посчитали дело выполненным. Расслабились и едва не ушли в овертайм.
Дальневосточники добыли вторую победу кряду, вот только глобально она ничего не изменила. Фактически команда доигрывает сезон без каких-либо амбиций, слишком уж много было потеряно ранее. Шансы на попадание в зону плей-офф сохраняются, но сугубо теоретические.
36 очков, 10-я строчка в турнирной таблице Восточной конференции. До идущего восьмым «Барыса» не хватает аж 13 пунктов, а ведь у клуба из Казахстана есть три игры в запасе. «Торпедо» с «Автомобилистом» ушли ещё дальше. То есть нужно выдать длительную победную серию и рассчитывать на массовые осечки конкурентов. Не верится.
«Куньлунь» собрали на коленке, на борьбу за топ-8 с таким составом изначально никто не рассчитывал. В последние недели команда стала подавать признаки жизни — кусалась даже с фаворитами, добыла несколько эмоциональных побед. По делу ушла с последнего места в КХЛ. Сейчас с 27 очками опережает рижское «Динамо» и «Нефтехимик».
Правда, после новогодней паузы ритм потеряли. В декабре исправно набирали очки, в январе — три поражения в основное время при внушительном количестве пропущенных шайб. А ведь соперники были более чем скромными. 2:4 от «Северстали», 1:6 от «Сибири». И 4:5 в Хабаровске накануне.
Букмекеры отдают преимущество «Амуру», что вполне логично. Состав покрепче, плюс свой лёд. В то же время выставленная планка тотала кажется задранной. Дело в том, что вторая из числа спаренных игр в Хабаровске чаще всего обходится без огромного количества голов вне зависимости от соперника.
Вот что было в этом сезоне. Второй матч с «Торпедо» — 2:1. С «Трактором» — 1:2. С «Авангардом» — 2:3. С «Сибирью» — 2:3 Б. Исключение одно — 5:1 с «Барысом», где клуб из Казахстана проспал первый период, Даррен Диц привёз две шайбы, а обычно надёжный Йони Ортио не был похож на себя.
А ведь линия позволяет взять тотал меньше 5.5 гола за изумительный коэффициент 1.95. Альтернатива — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.88. Мы бы ждали тут чего-то в духе 3:2 или 2:2. Команды наверняка сделают домашнее задание, так что сюрпризов на этот раз должно быть меньше.
«Амур» — «Куньлунь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 12 января 2021 года
В воскресенье команды уже встречались в Хабаровске, хозяева добыли яркую победу со счётом 5:4. Повторения банкета не ждём. Обычно вторые игры из числа спаренных получаются у «Амура» не самыми результативными. Соперники разберут предыдущую игру, так что сюрпризов быть не должно. Ждём увеличения акцента на защиту.
Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.95.
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