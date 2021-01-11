«Шеффилд» — «Ньюкасл». Прогноз: худший клуб АПЛ останется без побед. Чемпионшип ждёт

12 января состоится матч 18-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Шеффилда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех «Ньюкасла» оценён экспертами в 3.12. А ставки на ничью принимаются за 3.25.

Букмекерские коэффициенты на матч 18-го тура АПЛ «Шеффилд» — «Ньюкасл» 12 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Англии «Шеффилд» — «Ньюкасл» (12.01.2021)

Футбол в Англии не останавливается ни на мгновение. Только-только отыграли в Кубке лиги и Кубке страны, а уже пора приниматься за АПЛ. Такими темпами добрались до 18-го тура, программа которого откроется 12 января двумя поединками. В одном из них «Шеффилд Юнайтед» примет «Ньюкасл Юнайтед», начало – в 21:00 мск.

«Специя» — «Сампдория». Прогноз: Квальярелла докажет, что готов к переходу в «Ювентус» За восемь домашних игр в Серии А «Специя» проиграла пять раз и пропустила 17 мячей.

Соперники вылетели из Кубка лиги ещё в прошлом году, а потому играли только в Кубке Англии. Представители высшего дивизиона страны стартуют сразу со стадии 1/32 финала, клубы послабее к тому моменту преодолеть два барьеры. Но судьбы «Шеффилда» и «Ньюкасла» в третьем раунде сложились по-разному.



«Клинки» гостили у скромной команды из Первой лиги «Бристоль Роверс». И одержали первую победу в сезоне (3:2). Хотя уверенной её вряд ли можно назвать – представитель третьего английского дивизиона забил дважды. А ведь главный тренер Крис Уилдер выставил в старте большое количество игроков основы.



«Сорокам» же повезло гораздо меньше, они сразу попали на лондонский «Арсенал», который в последнее время набрал приличный ход. В итоге проиграли со счётом 0:2, но стоит сказать, что держались довольно неплохо, даже вынудили оппонента играть дополнительные таймы. Однако довести дело до серии пенальти сил не хватило.

«Сибирь» — «Салават Юлаев». Прогноз: дивный разгром «Ак Барса» в дерби аукнется уфимцам Для «Сибири» плей-офф уже начался, а зелёные оставили много эмоций и сил накануне.

Участие в турнире на этом завершилось, а потому «Ньюкаслу» можно сосредоточить всё внимание на английской Премьер-лиге. Тем более в предыдущих турах клуб заметно сбавил обороты. Последняя победа состоялась ещё в середине декабря 2020 года, а в пяти играх после этого было пропущено 10 голов и набрано только два очка.



В турнирной таблице чемпионата Англии команда Стива Брюса идёт на 15-м месте с 19 баллами в активе. Отрыв от зоны вылета составляет восемь пунктов, а до десятки лучших не хватает семи очков. При этом есть ещё игра в запасе, но нужно набирать очки уже сейчас.



Шансов у «Шеффилда» тут маловато. В нынешнем розыгрыше АПЛ подопечные Криса Уилдера провели восемь домашних игр, в которых набрали один-единственный балл. Пропустили не так много, как другие аутсайдеры, всего 12 раз. Но вот с забитыми мячами всё плохо не только на выезде, но и дома. На носу уже 18-й тур, а голов набежало всего восемь штук. Никуда не годится.

«Амур» — «Куньлунь». Прогноз: Сергей Светлов и Алексей Ковалёв не станут повторять банкет В первой игре в Хабаровске хоккеисты порадовали болельщиков девятью голами. Теперь должно быть поспокойнее.

При таких раскладах можно подумать над победой гостей с нулевой форой за крепкий коэффициент 2.19. Дело в том, что за семь выездов «Ньюкасл» проиграл только три раза и пропустил всего 11 мячей. Не так много по меркам чемпионата Англии. На данный момент, «сороки» выглядят поинтереснее. В случае ничьей произойдёт возврат средств.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Шеффилд» — «Ньюкасл» 12 января 2021 года

«Шеффилд» одержал первую победу в нынешнем сезоне, обыграв скромный «Бристоль Роверс» в Кубке Англии, но перенести успех на АПЛ вряд ли получится. На выезде «Ньюкасл» довольно неплохо играет в обороне, а у «клинков» как раз серьёзные проблемы с голами. «Сороки» сейчас выглядят интереснее, на наш взгляд, без очков они точно не останутся.



Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (0) за 2.19.