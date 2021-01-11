«Сибирь» — «Салават Юлаев». Прогноз: дивный разгром «Ак Барса» в дерби аукнется уфимцам

Для «Сибири» плей-офф уже начался, а зелёные оставили много эмоций и сил накануне.

12 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Амура» в основное время можно с коэффициентом 2.12, успех «Куньлуня» идёт за 2.98.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев» 12 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев» 12 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.97. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» Новосибирск — «Салават Юлаев» Уфа (12.01.2021)

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На вторник, 12 января, запланированы сразу шесть матчей. В 15:30 мск в Новосибирске «Сибирь» начнёт выяснять отношения с «Салаватом Юлаевым». Это четвёртая и заключительная встреча соперников в нынешнем сезоне. Теоретически они могут сойтись в плей-офф, но есть проблема.

Хозяева стремительно движутся к тому, чтобы закончить сезон в феврале. Под конец декабря вроде бы начали подавать признаки жизни, но 2021 год открыли с поражений от «Нефтехимика» (0:3) и «Локомотива» (2:3). Разгромно уступить худшему клубу Востока в столь ответственный момент — это надо постараться.

Единственная отрада — выездную серию закрыли разносом «Куньлуня» (6:1). Правда, и тут нужно сделать поправку. Вплоть до 37-й минуты счёт оставался равным, однако хозяева поплыли после третьей шайбы, которую получили спустя 33 секунды после второго перерыва. Дальнейшее оказалось делом техники.

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Положение у подопечных Николая Заварухина сложное. 42 очка в 44 поединках, девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. До замыкающего топ-8 «Барыса» не хватает семи баллов, да только у клуба из Казахстана имеются три игры в запасе. Надо равняться на «Торпедо» и «Автомобилист», а те ушли ещё дальше.

Следовательно выбор невелик. Нужно любой ценой выдавать победную серию и надеяться, что кто-то из конкурентов поплывёт. Впереди визит «Салавата Юлаева», который сейчас чертовски хорош. Подопечные Томи Лямся добыли четыре победы в пяти последних матчах, хотя календарь никак нельзя назвать простым.

Единственное поражение потерпели в овертайме от «Авангарда» (5:6 ОТ). Смотрелись недурно, боролись до конца, но меньшинство снова подвело. А обыграли «Сибирь» (3:1), «Металлург» (4:2), «Автомобилист» (1:0 ОТ) и «Ак Барс» (7:3). Солидная коллекция скальпов. Она позволила закрепиться на третьем месте Востока с 56 очками.

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Плотность сумасшедшая, потому расслабляться нельзя. Букмекеры отдают заметное предпочтение уфимцам. На первый взгляд, логично. Состав у них крепче, текущее состояние в полном порядке. Кроме того, все три очные встречи в нынешнем сезоне зелёные забрали. Дважды по 3:1, ещё в одном случае дожали в серии буллитов (4:3 Б).

И всё же есть пара вопросов. Прежде всего — разница в графиках. «Снеговики» отдыхали аж с 7 января, то есть имели массу времени на восстановление и подготовку. А вот уфимцы будут играть через день. То есть рассчитывать на преимущество в свежести хозяева имеют основания.

И второй момент. «Салават Юлаев» оставил гору эмоций и сил в «зелёном дерби», прервав 10-матчевую победную серию «Ак Барса» (7:3). Казанцы играли грубо, в результате чего пара игроков получила повреждения. Вполне возможно, что в Новосибирске они не смогут выйти на лёд.

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Всё это даёт «Сибири» шансы, а уж проблем с мотивацией у хозяев не возникнет. Нужно побеждать любой ценой, чтобы сохранять шансы на плей-офф. На 1Х дают крепкий коэффициент 1.76, альтернатива — ИТБ 2 гола «Сибири» за 1.88. К обороне «СЮ» по-прежнему есть вопросы.

«Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 12 января 2021 года

У «Салавата Юлаева» четыре победы в пяти матчах. Но последняя из них забрала море сил и эмоций — на своём льду остановили «Ак Барс», несколько хоккеистов получили травмы. «Сибирь» же отдыхала с 7 января, то есть наверняка будет посвежее. Пожалуй, шансы зацепиться у хозяев будут.

Ставка: ИТБ 2 гола «Сибири» за 1.88.