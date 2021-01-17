«Флорида» — «Чикаго». Прогноз: без Бобровского шансов нет. Зрители на трибунах не спасут

18 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Чикаго Блэкхоукс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Флориды» в основное время можно с коэффициентом 2.08, успех «Чикаго» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида» — «Чикаго» 18 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Флорида» — «Чикаго» 18 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55. Гол на первой минуте идёт за 10.00.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Флорида Пантерз» — «Чикаго Блэкхоукс» (18.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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Почти все успели провести по два матча, хотя исключения имеются. «Флорида Пантерз» до сих пор не открыла сезон. Первым соперником станет «Чикаго Блэкхоукс». Игра состоится 18 января в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр», начало — в 03:00 мск. И самое главное — на трибунах будут зрители!

«Коты» вошли в число трёх клубов, которым НХЛ разрешила пускать болельщиков. Разумеется, с ограничениями — не более 5 тыс. человек. Впрочем, атмосфера всё равно появится, хоккеистам будет гораздо веселее. Благо что с посещаемостью у «Пантерз» в последние годы традиционно так себе, к полупустым трибунам игроки привыкли.

Сказать что-то конкретное пока сложно. На бумаге хозяева не стали сильнее. Потеряли сразу трёх хороших нападающих — Дадонова, Трочека и Хоффмана. В оборону взяли Маркуса Нутиваару, который хорошо знаком Сергею Бобровскому по выступлениям за «Коламбус». На пробный контракт подписали Кевина Коннотона, он тоже пересекался с российским голкипером несколько лет назад в «Блю Джекетс».

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В общем, перспективы напрямую зависят от Боба. Прошлый сезон россиянин провалил, рассчитывать на принципиально иной уровень помощи вряд ли имеет смысл. То есть для попадания в плей-офф потребуются подвиги. Ладно хоть дивизион не самый мощный. Пока же Бобровский вне игры: только на днях приступил к тренировкам, начинать придётся с парой Дриджер-Монтембо.

«Чикаго» успел провести два поединка. Оба разгромно проиграл. Впрочем, ничего удивительного. Ведь соперником оказался «Тампа». Действующий чемпион мог бы испытать куда больше проблем, однако Андрей Василевский оказался крайне хорош. В первой игре едва не дотянул до шатаута (5:1), во второй совершил 35 сейвов (5:2).

Оборона «Блэкхоукс» ожидаемо не справлялась, зато в атаке получалось на удивление многое. Даже без Тейвза. Дважды реализовали лишнего, на некоторых отрезках поддавливали «Лайтнинг». Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам, но дело исключительно в факторе своего льда.

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«Пантерз» в деле мы ещё не видели, а вот «Чикаго» показал, что может атаковать и забивать. Похоже, с голами тут будет полный порядок. Букмекеры полностью согласны с этим мнением. На тотал больше 5.5 шайбы дают скромнейший коэффициент 1.53, а потому придётся выкручиваться.

Есть несколько путей. Самый очевидный — тотал больше 6 гола за 1.70. Если соперники ограничатся шестью шайбами, произойдёт возврат. И варианты повеселее — ИТБ 3 гола «Чикаго» за 2.06 и «обе забьют в первом периоде» за 2.39. «Флорида» вполне способна взять верх, но работы у вратаря с такой обороной будет достаточно.

«Флорида» — «Чикаго»: прогноз и ставка на матч НХЛ 18 января 2021 года

«Флорида» проведёт первый матч в сезоне, причём Сергея Бобровского не будет. Российский вратарь только приступил к тренировкам на льду, надо набрать форму. «Чикаго» дважды разгромно уступил «Тампе», но в атаке смотрелся вполне неплохо. «Пантерз» вполне могут победить, однако работы у их вратаря будет достаточно.

Ставка: обе забьют в первом периоде за 2.39.