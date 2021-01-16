«Барселона» — «Атлетик». Прогноз: каталонцы без Месси — грустное зрелище. Всё в руках Лео

17 января состоится матч финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» Бильбао. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» 17 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» Б 17 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.27. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.71.

Анализ и прогноз матча финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» (17.01.2021)

2021 год вступил в законные права. Добрались до середины января, большинство ведущих футбольных стран взялись за национальные кубки. В Испании всё гораздо веселее. Тут пришло время Суперкубка, причём в необычном формате. На трофей претендовали сразу четыре клуба.

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Полуфиналы отгремели, в финал вышли «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Они разыграют титул 17 января в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья», начало — в 23:00 мск. Соперники пересекались в Ла Лиге совсем недавно, всего полторы недели назад. Тогда победили каталонцы.



Они даже пропустили первыми, но ошибки вратаря басков перевернули ситуацию. Гости действительно смотрелись лучше и закономерно выиграли со счётом 3:2. Дубль оформил Лионель Месси, голом и результативной передачей отметился Педри. Правда, теперь всё будет иначе.



Дело в том, что аргентинец не сыграл в полуфинале из-за травмы и пропустил тренировку накануне. Его участие в решающей игре находится под большим вопросом. Формально «Барселона» не проигрывает без Лео уже десять поединков подряд. На деле качество футбола, естественно, хромает.

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Собственно, накануне спокойно могли вылететь от рук «Реала Сосьедад». Бело-голубые отдали территорию, зато действовали конкретнее у чужой штрафной. Даже по статистике видно, что гранду они не уступали: 17:18 по ударам, 7:5 по попаданиям в створ, 8:3 по угловым. После счёта 1:1 соперники успокоились и плавно ушли в дополнительное время.



Вот там моментов хватило на всех, чаша весов могла качнуться в любую сторону. Выручали вратари. А в серии пенальти баски оплошали, начав с трёх промахов. Отыграть такую фору уже не смогли. И вроде бы все козыри на руках у «Барселоны»: состав покрепче, да ещё и лишний день отдыха. При плотном графике это заметный плюс.



Но проблемы в обороне никуда не делись, что мы отчётливо увидели накануне. А «Атлетик» после назначения Марселино исправно пробивает планку тотала, что прежде случалось редко. «Барселоне» забили два мяча, а в четверг выбили «Реал» (2:1). Понервничать пришлось, но результат вполне заслуженный.

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Мадридцы провалили первый тайм, а клуб из Бильбао нашёл два гола в зоне ответственности Лукаса Васкеса и создал внушительный задел. После перерыва где-то повезло (один Марко Асенсио дважды попал в каркас ворот), и всё же «сливочные» действиями в атаке не впечатлили.



Разумеется, многое будет зависеть от состояния Лионеля Месси. Котировки букмекеров максимально близки к тем, что мы видели в полуфинале между «Атлетиком» и «Реалом». На фаворита дают в районе 1.75, на аутсайдера — чуть больше пятёрки. Возникает соблазн сыграть против линии.



Шансы каталонцев выше, но особого запаса в их действиях не чувствуется. Да и нервозности без Месси заметно больше. Баски же явно добавили с момента предыдущей встречи, ведь недавно назначенный Марселино имел достаточно времени на тренировочный процесс из-за переноса битвы с «Атлетико».

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Мы бы выбирали между Ф2 (+1) за 1.74 и тоталом меньше 3 мяча за 1.71. Соперники недавно пересекались и наверняка проведут работу над ошибками, так что сюрпризов быть не должно. А на кону трофей, что по умолчанию повышает цену каждой оплошности. Ждём довольно аккуратного футбола, при котором первого гола придётся подождать. То есть «гол в первые 26 минут — нет» за 2.14 тоже имеет смысл рассмотреть.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» 17 января 2021 года

Многое упирается в здоровье Лионеля Месси. Аргентинец не вышел предыдущую тренировку и всерьёз рискует пропустить игру, а без него «Барселона» накануне едва унесла ноги от «Реала Сосьедад». На кону трофей, цена ошибки велика. Соперники пересекались 10 дней назад, та встреча наверняка изучена вдоль и поперёк. Ждём довольно аккуратного футбола, без лишнего риска.



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.71.