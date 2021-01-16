«Барселона» — «Атлетик». Прогноз: каталонцы без Месси — грустное зрелище. Всё в руках Лео

17 января состоится матч финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» Бильбао. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 5.25.
Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» 17 января 2021 года
Букмекеры уверены, что матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» Б 17 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.27. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.71.
Анализ и прогноз матча финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» (17.01.2021)
2021 год вступил в законные права. Добрались до середины января, большинство ведущих футбольных стран взялись за национальные кубки. В Испании всё гораздо веселее. Тут пришло время Суперкубка, причём в необычном формате. На трофей претендовали сразу четыре клуба.
Полуфиналы отгремели, в финал вышли «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Они разыграют титул 17 января в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья», начало — в 23:00 мск. Соперники пересекались в Ла Лиге совсем недавно, всего полторы недели назад. Тогда победили каталонцы.
Они даже пропустили первыми, но ошибки вратаря басков перевернули ситуацию. Гости действительно смотрелись лучше и закономерно выиграли со счётом 3:2. Дубль оформил Лионель Месси, голом и результативной передачей отметился Педри. Правда, теперь всё будет иначе.
Дело в том, что аргентинец не сыграл в полуфинале из-за травмы и пропустил тренировку накануне. Его участие в решающей игре находится под большим вопросом. Формально «Барселона» не проигрывает без Лео уже десять поединков подряд. На деле качество футбола, естественно, хромает.
Собственно, накануне спокойно могли вылететь от рук «Реала Сосьедад». Бело-голубые отдали территорию, зато действовали конкретнее у чужой штрафной. Даже по статистике видно, что гранду они не уступали: 17:18 по ударам, 7:5 по попаданиям в створ, 8:3 по угловым. После счёта 1:1 соперники успокоились и плавно ушли в дополнительное время.
Вот там моментов хватило на всех, чаша весов могла качнуться в любую сторону. Выручали вратари. А в серии пенальти баски оплошали, начав с трёх промахов. Отыграть такую фору уже не смогли. И вроде бы все козыри на руках у «Барселоны»: состав покрепче, да ещё и лишний день отдыха. При плотном графике это заметный плюс.
Но проблемы в обороне никуда не делись, что мы отчётливо увидели накануне. А «Атлетик» после назначения Марселино исправно пробивает планку тотала, что прежде случалось редко. «Барселоне» забили два мяча, а в четверг выбили «Реал» (2:1). Понервничать пришлось, но результат вполне заслуженный.
Мадридцы провалили первый тайм, а клуб из Бильбао нашёл два гола в зоне ответственности Лукаса Васкеса и создал внушительный задел. После перерыва где-то повезло (один Марко Асенсио дважды попал в каркас ворот), и всё же «сливочные» действиями в атаке не впечатлили.
Разумеется, многое будет зависеть от состояния Лионеля Месси. Котировки букмекеров максимально близки к тем, что мы видели в полуфинале между «Атлетиком» и «Реалом». На фаворита дают в районе 1.75, на аутсайдера — чуть больше пятёрки. Возникает соблазн сыграть против линии.
Шансы каталонцев выше, но особого запаса в их действиях не чувствуется. Да и нервозности без Месси заметно больше. Баски же явно добавили с момента предыдущей встречи, ведь недавно назначенный Марселино имел достаточно времени на тренировочный процесс из-за переноса битвы с «Атлетико».
Мы бы выбирали между Ф2 (+1) за 1.74 и тоталом меньше 3 мяча за 1.71. Соперники недавно пересекались и наверняка проведут работу над ошибками, так что сюрпризов быть не должно. А на кону трофей, что по умолчанию повышает цену каждой оплошности. Ждём довольно аккуратного футбола, при котором первого гола придётся подождать. То есть «гол в первые 26 минут — нет» за 2.14 тоже имеет смысл рассмотреть.
Прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» 17 января 2021 года
Многое упирается в здоровье Лионеля Месси. Аргентинец не вышел предыдущую тренировку и всерьёз рискует пропустить игру, а без него «Барселона» накануне едва унесла ноги от «Реала Сосьедад». На кону трофей, цена ошибки велика. Соперники пересекались 10 дней назад, та встреча наверняка изучена вдоль и поперёк. Ждём довольно аккуратного футбола, без лишнего риска.
Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.71.
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