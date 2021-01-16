«Аталанта» — «Дженоа». Прогноз: Эльдор Шомуродов удивит команду Алексея Миранчука

17 января состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Дженоа». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех «Дженоа» оценён букмекерами коэффициентом 14.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Дженоа» 17 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Аталанта» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Дженоа» (17.01.2021)

Сезон в европейском футболе в самом разгаре, дошли до середины января. В Италии разобрались с 1/8 финала Кубка страны, пора возвращаться к Серии А. Между прочим, первый круг выходит на финишную прямую. Пришло время 18-го тура, который продолжится 17 января сразу пятью матчами.

«Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз: магнитогорцы закончат ударную серию Хартикайнена Уфимцы проведут четвёртый матч за семь суток, а хозяева отдыхали с 11 января.

В Бергамо «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри» сразится с «Дженоа», начало — в 20:00 мск. Отечественным любителям футбола будет на что посмотреть, ведь тут хватает игроков с опытом выступлений в РПЛ. У хозяев есть Алексей Миранчук, у гостей — Эльдор Шомуродов и Доменико Кришито.



Имя фаворита вопросов не вызывает, всё же соперники находятся в разных весовых категориях. Бергамаски разобрались с внутренними противоречиями и включились в борьбу за зону Лиги чемпионов, а генуэзцы до недавних пор находились на дне турнирной таблицы чемпионата Италии.



Подопечные Джан Пьеро Гасперини в полном порядке. Зимой они ещё не проигрывали: пять побед и две ничьи. Осечки допускали только на выезде. Обменялись голами с «Ювентусом» (1:1) и потеряли концентрацию с «Болоньей». Там вели в два мяча с середины первого тайма, но дважды пропустили в концовке (2:2).

«Фулхэм» — «Челси». Прогноз: Фрэнк Лэмпард повторит участь Клоппа, Моуринью и Роджерса «Дачники» отобрали очки у «Ливерпуля», «Тоттенхэма, и «Лестер Сити». Похоже, это ещё не конец.

Всё остальное — сплошь победы. Пострадали «Фиорентина» (3:0), «Рома» (4:1), «Сассуоло» (5:1), «Парма» (3:0) и «Беневенто» (4:1). Как видно, с результативностью тут всё в порядке. В четверг экспериментальным составом обыграли в Кубке Италии «Кальяри» (3:1). Преимущество имели подавляющее.



Алексей Миранчук впервые вышел с первых минут и отметился голом. Ещё один мяч россиянина не засчитали. Поле покинул в середине второго тайма, но с «Дженоа» вряд ли попадёт в основу. Скорее всего, снова выйдет после перерыва, чтобы добавить свежести в середине поля.



«Грифоны» между тем добавляют, смена тренера оживила коллектив. В четырёх предыдущих турах набрано семь очков, единственное поражение на указанном отрезке потерпели в гостях от крепкого «Сассуоло» (1:2). Могли зацепиться, но на 83-й минуте пропустили второй мяч. Плюс победы над «Специей» (2:1) и «Болоньей» (2:0), а также трудовая ничья с «Лацио» (1:1).

«Барселона» — «Атлетик». Прогноз букмекеров: Куман выиграет Суперкубок Испании и без Месси Баски уже сделали одну сенсацию, но во вторую букмекеры не верят.

«Дженоа» покинул зону вылета: 14 очков, 17-е место. Впрочем, «Торино» и «Парма» отстают всего на два пункта. Из Кубка Италии накануне вылетели, хотя рассчитывать на большее было сложно. Жребий подкинул «Ювентус», да ещё и в гостях. Поберегли лидеров, сделали всё возможное. Дошли до дополнительного времени, где всё же уступили (2:3).



Сомневаться в успехе хозяев сложно. Они сейчас поймали кураж и снова обрели силу. В то же время генуэзцы в последнее время исправно забивают. Даже странно, что на «обе забьют» дают солидный коэффициент 1.85. Ведь эта ставка доезжала в шести предыдущих очных встречах.



Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите 1Х + обе забьют за 1.98 и обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.09. Свои два-три мяча бергамаски стабильно забивают, но и пропускают в подавляющем большинстве случаев.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Дженоа» 17 января 2021 года

Обе команды в последнее время заметно добавили. У «Аталанты» пять побед и две ничьи в семи предыдущих турах, «Дженоа» после смены тренера стал чаще забивать, покинул зону вылета и едва не выбил «Ювентус» из Кубка Италии. В шести предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны. Не будем мудрить, благо что коэффициент хороший.



Ставка: обе забьют за 1.85.