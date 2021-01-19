«Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз: Панарин, Бучневич и Шестёркин разберутся с Гусевым

«Дэвилз» за два матча с «Бостоном» ни разу не пропустили в равных составах.

20 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.12, успех «Дэвилз» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 20 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 20 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.13. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» (20.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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Первая неделя подходит к концу, все провели по два-три матча и предоставили кое-какую пищу для размышлений. 20 января пройдёт сразу восемь игр, пять из которых стартуют в 3:00 мск. «Нью-Йорк Рейнджерс» сразится с «Нью-Джерси Дэвилз» в легендарном «Мэдисон Сквер Гарден». Разумеется, без зрителей на трибунах.

Соперники отбегали по два поединка. Один выиграли, один проиграли. «Рейнджерс» провалили стартовую игру с «Айлендерс», заслуженно получив 0:4. Быстрое удаление, пропущенный гол. Дальше расклеились, уже к 15-й минуте горели с разницей в три шайбы. Оставшееся время превратилось в формальность.

Сутки спустя вернули должок, да ещё и с процентами (5:0). Соперник на разминке лишился Семёна Варламова, а Илья Сорокин не выручил. Любопытно, что четыре шайбы из пяти ему забросили соотечественники. Дублями отметились Павел Бучневич и Артемий Панарин. Воспитанник «Северстали» ещё и голевую передачу отдал.

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«Нью-Джерси» впечатлил в спаренных матчах с «Бостоном». Достаточно сказать, что за 125 минут ни разу не пропустил в равных составах. В первой встрече дважды получили в меньшинстве и хуже исполнили буллиты (2:3 Б). Во второй начудили при реализации лишнего и зевнули контратаку, но всё же взяли верх (2:1 ОТ).

Отлично показал себя Егор Шарангович, забросивший победную шайбу за две секунды до окончания овертайма. Хоккеист из Беларуси получает солидный айстайм, да и в дополнительное время при формате «3 на 3» кого попало на лёд не выпускают. «Дэвилз» вообще оставили приятное впечатление.

Понятно, что исполнительского мастерства тут пока недостаточно и команда сыровата. Но потенциал и несколько ярких исполнителей есть, с движением полный порядок, да ещё и Макензи Блэквуд много тащит. Разве что удалений на ровном месте пока многовато. Хотя это, пожалуй, от переизбытка желания проявить себя.

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«Дьяволы» пропустили всего три шайбы от «Бостона», но с «Рейнджерс» стабильно пробивают верх. В 10 из 11 предыдущих очных встреч забивалось не менее шести голов. То есть тотал больше 5.5 шайбы за 1.75 смотрится более чем нормально. «Синерубашечники» в принципе имеют внушительный крен в сторону атаки, а вот сзади многое позволяют.

Потому ждём бодрого хоккея, при котором работы у вратарей окажется предостаточно. Варианты посмелее — 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 2.03 и ИТБ 3 гола «Рейнджерс» за 1.85. В стартовых матчах «Нью-Джерси» несколько раз везло, на дистанции процент реализации у соперников должен выровняться.

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз и ставка на матч НХЛ 20 января 2021 года

Две молодые команды, которые сочетают потенциал с нестабильностью. «Рейнджерс» обменялись сухими победами с «Айлендерс», а вот «Нью-Джерси» за два матча с «Бостоном» скопил три очка и ни разу не пропустил в равных составах. Впрочем, с «синерубашечниками» обычно получается гораздо веселее: в 10 из 11 предыдущих очных встреч пробивали верх. Возьмём 1Х + ТБ 4.5 шайбы, коэффициент превышает двойку.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + тотал больше 4.5 шайбы за 2.03.