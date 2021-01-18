ЦСКА — «Спартак». Прогноз: третья победа красно-синих в московском дерби

19 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.63, успех «Спартака» идёт за 5.15.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 19 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 19 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.10. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Спартак» Москва (19.01.2021)
Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, НХЛ наконец-то разобралась с форматом взяла старт. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, февраль всё ближе. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.
На вторник, 19 января, запланированы аж 11 матчей. Четыре из них стартуют в 19:30 мск. В Москве ЦСКА сразится со «Спартаком». Это четвёртое и заключительное московское дерби в регулярном чемпионате. Теперь соперники могут пересечься только в плей-офф. Предыдущие игры непременно доходили до нервной концовки.
1 октября красно-синие проигрывали 0:2 и 2:3, однако вырвали победу в основное время (5:4) благодаря хет-трику Павла Корнаухова и дублю Брендана Лайпсика. Четыре недели спустя снова пришлось показать характер. Михаил Науменков получил «5+20», красно-белые дважды реализовали лишнего. Подопечные Игоря Никитина отыгрались и победили в овертайме (3:2 ОТ).
А вот 10 ноября всё же уступили. Снова проигрывали и сравняли счёт в третьем периоде, но на этот раз в дополнительное время отличился Мартин Бакош (3:4 ОТ). В общем, подопечные Олега Знарка явно знают подход к лидеру Западной конференции. Всякий раз дают бой и забивают не меньше двух шайб.
Справедливости ради, соперники сейчас выглядят не лучшим образом и стабильностью не отличаются. «Спартак» оформил три победы подряд, после чего дважды проиграл. 0:1 от «Автомобилиста» получились крайне обидными. Смотрелись не хуже, пропустили в численном большинстве и не смогли пробить Якуба Коваржа.
А в пятницу получили 1:3 от «Йокерита». Финны совершили всего 14 бросков за 60 минут! И этого хватило. Одну из шайб москвичи снова пропустили в формате «5 на 4». Ещё одну — в меньшинстве. С такими спецбригадами рассчитывать на победу над крепким соперником затруднительно.
ЦСКА к середине января набрал ход, хотя безнадёжные 0:3 от «Локомотива» напрягают. Столь беспомощными красно-синих не видели давненько, ярославцы действительно превзошли оппонента и ничего не позволили создать. В то же время нужно учесть, что Игорь Никитин выставил полуторный состав, решив поберечь лидеров.
Ведь следом шла игра со СКА, который имел бонусное время на восстановление. Тут-то лидер Запада своё забрал. Смотрелся острее и заслуженно победил со счётом 3:1, здорово отработав в меньшинстве. Вопрос по обладателю первой строчки в конференции практически закрыт. От санкт-петербуржцев оторвались на девять очков, да ещё и при игре в запасе.
Правда, «Локомотив» находится чуть ближе (восемь баллов), но запас тоже внушительный. Иное дело «Спартак». Только восьмое место в конференции, причём «Витязь» сидит на хвосте. «Северсталь», минское «Динамо» и «Йокерит» тоже недалеко ушли, однако подняться выше пятой строчки практически нереально.
ЦСКА, разумеется, фаворит. Хотя лезть в форы не стоит. Красно-белые имели два бонусных дня на восстановление, а подопечные Игоря Никитина отдали достаточно сил в битве со СКА. Мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 2.02 и 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 2.04. С голами проблем быть не должно.
Хозяева разобрались с первым местом на Западе и могут позволить себе чуть больше, а команда Олега Знарка стабильно забрасывает соседу не меньше двух шайб. Ждём тут чего-то в духе 3:2 или 4:2.
ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 19 января 2021 года
ЦСКА разобрался со СКА, дорога к первому месту на Западе открыта. Состав у хозяев явно сильнее, однако «Спартак» отдыхал на два дня больше. Кроме того, подопечные Олега Знарка стабильно забрасывают красно-синим не меньше двух шайб. Скорее всего, свой гол-два красно-белые найдут, но до победы не дотянутся.
Ставка: победа ЦСКА + обе забьют за 2.02.
- 18 января 2021
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:18
-
08:15
-
07:14
- 17 января 2021
-
22:56
-
22:00
-
21:30
-
20:00
-
19:30
-
19:24
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15