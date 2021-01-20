«Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз: Хартикайнен и Кравцов устроят триллер в Челябинске

Уфимцы выиграли 9 из 12 последних матчей, а вот «Трактор» не может выбраться из ямы.

21 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 2.38, успех «Трактора» идёт за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев» 21 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев» 21 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.94. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — «Салават Юлаев» Уфа (21.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, НХЛ наконец-то разобралась с форматом взяла старт. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, февраль всё ближе. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

«Фулхэм» — «МЮ». Прогноз: «Ливерпуль» не дожали, зато с аутсайдером АПЛ легко справятся Последнее поражение «Манчестер Юнайтед» в АПЛ случилось более 2,5 месяца назад.

На четверг, 21 января, запланированы аж девять матчей. Три из них стартуют в 17:00 мск. В Челябинске «Трактор» сразится с «Салаватом Юлаевым». Битва ожидается что надо, ведь речь о прямых конкурентах. С победителем Восточной конференции всё практически ясно, а вот дальше плотность внушительная.

Уфимцы набрали серьёзный ход. 9 побед в 12 предыдущих матчах. Одно поражение из трёх состоялось в овертайме (5:6 с «Авангардом»), а два оставшихся — с минимальной разницей от крепких оппонентов, да ещё и на выезде. 2:3 в Екатеринбурге, 2:3 в Магнитогорске.

Всё остальное — сплошь победы. Причём восемь из них добыты в основное время, только «Автомобилист» смог зацепить очки (1:0 ОТ). Лидеры набрали форму и штампуют очки, но главное — пропускать стали заметно меньше. Мощный отрезок вернул шансы на первое место в дивизионе.

«Удинезе» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук и Малиновский войдут в зону Лиги чемпионов В пяти последних очных противостояниях побеждали бергамаски. Предпосылок для конца серии не видно.

На данный момент зелёные занимают третье место на Востоке, однако отставание от «Авангарда» составляет всего два балла. Пусть и при одной «лишней» игре. А главное омичи сейчас не впечатляют, стабильно допуская осечки. А вот у «Трактора» поводов для оптимизма гораздо меньше.

Челябинцы, напротив, к зиме подсели. На рубеже декабря и января даже выдали серию из пяти поражений. Потом обыграли «Витязь» и «Локомотив» на своём льду, но накануне проиграли всё тому же «Авангарду». Зевнули контратаку в дебюте, расклеились. Проснулись только при 0:3.

Дальше много атаковали и героически отыграли две шайбы. И всё же до очков не дотянулись. Теперь челябинцы опустились на седьмое место в конференции, хотя шансы на топ-3 сохраняются. Но для этого нужно как можно быстрее возвращаться на победный путь, а в равных составах в последнее время не клеится.

«Ман Сити» — «Астон Вилла». Прогноз: коварный Пеп Гвардиола испортит Грилишу возвращение В пяти последних домашних матчах с «Виллой» «горожане» одержали четыре победы всухую.

Букмекеры это прекрасно понимают. Дошло до того, что они отдают предпочтение «Салавату Юлаеву» на чужом льду. В принципе, соблазн сыграть против линии существует, но больно уж хороши сейчас уфимцы. Даже в неудачный день забрасывают свои две шайбы и цепляются до конца.

Потому видим два варианта. Первый — попроще. «Обе команды забьют больше 1.5 гола» идёт за 1.77. «Трактор» в последнее время пропускает по своим меркам многовато, а подопечные Томи Лямся забивают много и со вкусом. И второй — рискованный. На лобовую ничью дают солидный коэффициент 3.94.

Тут дело в банальной математике. Дело в том, что соперники не могут добраться до дополнительного времени на протяжении 10 официальных матчей, а это вполне тянет на аномалию. Разгромы и нервные концовки были, голы в пустые ворота — тоже. А вот с овертаймами никак не клеится. Может, пора?

«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 21 января 2021 года

«Салават Юлаев» на подъёме — 9 побед в 12 матчах, даже в неудачные дни находит способ забросить две-три шайбы. «Трактор» никак не может выбраться из ямы, но шансы побороться за третью строчку на Востоке остаются. Проверим ничью за 3.94. Соперники на протяжении десяти поединков не могут добраться до овертайма.

Ставка: ничья за 3.94.