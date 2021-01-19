«Удинезе» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук и Малиновский войдут в зону Лиги чемпионов

20 января состоится перенесённый матч 10-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Аталанта». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех клуба из Удине оценён экспертами в 4.70. А ставки на ничью принимаются за 3.95.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Удинезе» — «Аталанта» 20 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Аталанта» (20.01.2021)

Январь 2021 года перевалил через экватор, календарь не щадит никого. Пока в Италии 20 января будет греметь финал Суперкубка страны, «Удинезе» и «Аталанта» проведут матч 10-го тура, который перенесли из-за плохих погодных условий и непригодности поля. Начало — в 17:00 мск.

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Дела у «Удинезе» в последнее время совсем не клеятся. В пяти предыдущих турах итальянской Серии А команда набрала всего лишь один-единственный балл из 15 возможных. Получилось скатать результативную ничью на выезде с «Болоньей» (2:2).



Но тут надо оговорить, что гости почти целый тайм играли в большинстве и едва спаслись от поражения, забив второй гол уже на добавленных ко второму тайму минутах. А в остальных четырёх случаях удийцы пропустили целых 10 мячей, отличившись лишь три раза.



Провальный отрезок спустил чёрно-белых на 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. За 17 сыгранных туров они набрали 16 баллов. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь три пункта, хотя при этом есть игра в запасе.

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Однако спасти от «Аталанты» команду Луки Готти сможет разве что опять матушка-природа. Бергамаски набрали отличную форму и сейчас прекрасно выглядят. Правда, в прошлом матче скатали нулевую ничью с «Дженоа», но тут скорее нужно похвалить генуэзцев, которые в атаке смотрелись даже острее.



Хотя у подопечных Джана Пьера Гасперини вообще нет проблем с результативностью. В шести поединках до этого они наколотили аж 21 гол, что в среднем за игру составило 3,5 мяча. А всего за 17 сыгранных матчей в нынешнем сезоне Серии А команда оформила 40 мячей. Результаты выдающиеся!



Любопытно также и то, что за шесть этих встреч «Аталанта» одержала пять побед, хотя среди соперников были и представители верхней части турнирной таблицы «Рома» (4:1) и «Сассуоло» (5:1). Сама же команда занимает шестую позицию, набрав 32 балла. До замкнувших топ-4 римлян ей не хватает лишь двух пунктов.

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Фактически победа над «Удинезе» забросит бергамасков в зону Лиги чемпионов, и, на наш взгляд, они вполне могут этого добиться. Удийцы сейчас, мягко говоря, не блещут. А потому проверим лобовую победу «Аталанты». Букмекеры дают на неё приемлемый коэффициент 1.79.



Дело ещё в том, что в последнее время чёрно-белым крайне не везёт в матчах с «богиней». Бергамаски одержали пять побед в пяти предыдущих очных встречах, забив при этом 17 мячей. Есть все поводы ожидать продолжения тенденции.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Аталанта» 20 января 2021 года

«Удинезе» переживает заметный спад, четыре поражения в пяти последних турах и 15-е место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» же набрала хороший ход, проблем с результативностью не наблюдается. Так что ждем очередную победу бергамасков. Статистика личных встреч на нашей стороне.



Ставка: «Аталанта» победит за 1.79.