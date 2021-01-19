«Ман Сити» — «Астон Вилла». Прогноз: коварный Пеп Гвардиола испортит Грилишу возвращение

20 января состоится перенесённый матч 1-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 12.50. А ставки на ничью принимаются за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 20 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Анализ и прогноз матча 1-го тура чемпионата Англии «Ман Сити» — «Астон Вилла» (20.01.2021)

Январь 2021 года в самом разгаре, топовые европейские чемпионаты подобрались ко второму кругу сезона. В Англии график по-прежнему плотный, приходится выбирать время для отложенных матчей. 20 января «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой» в перенесённом поединке первого тура АПЛ.

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«Горожане» снова сделали это. Они одержали очередную победу, ставшую восьмой подряд во всех турнирах. Ни вспышка коронавируса, ни длительное отсутствие центрального нападающего Серхио Агуэро, ни беспощадный календарь не помешали набрать чудесную форму за последние недели.



В Кубке английской лиги подопечные Пепа Гвардиолы проделали привычную процедуру и вышли в финал, обыграв соседа «МЮ» (2:0). В Кубке Англии пока что всё тоже спокойно. В третьем раунде выбили скромный «Бирмингем Сити» (3:0), а в четвёртом раунде предстоит проверить на прочность ещё более скромный «Челтнем Таун».



А в английской Премьер-лиге «Манчестер Сити» давно забыл о 15-м месте, которое приходилось занимать пару месяцев назад. Теперь же клуб идёт на второй строчке, набрав 35 баллов. Отставание от лидера «Манчестер Юнайтед» составляет два пункта, а главное есть игра в запасе.

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То есть победа над «Астон Виллой» позволит «горожанам» возглавить турнирную таблицу АПЛ впервые с августа 2019 года. Бирмингемцы, конечно, в нынешнем сезоне выглядят здорово, но едва ли они будут в состоянии хотя бы навязать борьбу.



В команде Дина Смита произошла вспышка коронавируса, из-за чего пришлось уйти на долгосрочный карантин. Последний поединок основной провели ещё 1 января. Тогда, к слову, потерпели поражение в гостях от «Манчестер Юнайтед» (1:2), хотя смотрелись достойно. Поломанный тренировочный процесс — это очень серёзно на профессиональном уровне.



«Львы» за это время спустились на 11-ю строчку, в активе по-прежнему 26 баллов. Отставание от занявшего пятую строчку «Тоттенхэма» составляет семь пунктов. Но лондонцы сыграли 18 матчей, а на счету бирмингемцев только 15, так что подняться повыше возможность ещё предоставится.

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Однако не в ближайшем поединке, ведь «Астон Вилле» только предстоит набрать форму после длительного простоя. Всё-таки тренировочную базу команды закрывали на 10 дней, а такое бесследно для тонуса не проходит.



Трудно понять, в каком состоянии находятся гости и кто выйдет с первых минут. Руководство клуба не сообщало имён и сроков, но даже при таких раскладах есть большая вероятность, что Дин Смит перетасует состав. Так что «Манчестер Сити» справедливо считается фаворитом.



На наш взгляд, стоит рискнуть и снова проверить победу «горожан» всухую. Коэффициент приличный – 2.09. Подопечные Пепа Гвардиолы в сумасшедшей форме, да и статистика личных встреч на нашей стороне. Такая ставка заходила в четырёх из пяти последних домашних игр «Ман Сити» против «Виллы».

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 20 января 2021 года

«Астон Вилла» возвращается на поле после длительного отсутствия из-за коронавируса. Однако камбэк обещает получиться печальным, ведь бирмингемцам только предстоит набрать форму. Вопрос и в том, какой состав ожидать от Дина Смита. «Ман Сити» же находится в отличной форме, плюс статистика личных встреч играет за фаворита.



Ставка: победа «Манчестер Сити» всухую за 2.09.