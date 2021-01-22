«Питтсбург» — «Рейнджерс». Прогноз: Панарин, Бучневич и Шестёркин удивят Малкина

«Пингвины» пропустили в четырёх матчах сезона 18 шайб, а с атакой у «Нью-Йорка» порядок.

23 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Питтсбурга» в основное время можно с коэффициентом 2.00, успех «Рейнджерс» идёт за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс» 23 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс» 23 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.60. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.75. Гол на первой минуте идёт за 10.00.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (23.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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На 23 января запланированы сразу восемь игр, три из них стартуют в 3:00 мск. Отечественным любителям хоккея будет на что посмотреть. Скажем, «Питтсбург Пингвинз» на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-арене» сразится с «Нью-Йорк Рейнджерс»: Малкин против Панарина, Бучневича и российских вратарей. Правда, без зрителей на трибунах.

Старт сезона выдался для соперников непростым. «Пингвины» начали с двух разгромных поражений от «Филадельфии Флайерз» — 3:6 и 2:5. Реализация подкачала, лидеры выглядели бледно, Тристан Джерри совсем не выручал. Зато с «Вашингтоном» взяли четыре очка из четырёх возможных.

Справедливости ради, обе игры выдались как минимум ничейными. «Кэпиталз» смотрелись не хуже, но за пределами основного времени уступали. Сперва по буллитам (3:4 Б), затем в овертайме (4:5 ОТ). В заключительном поединке подопечные Майка Салливана вообще прошли по краю пропасти.

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Они остались втроём против пятерых при счёте 2:4. И забили! Вратарь Кейси Десмит отдал передачу через половину площадки, Теодор Блюгерс убежал и переиграл Витека Ванечека. «Столичные» поплыли и тут же пропустили четвёртую шайбу. А в овертайме пришло время Сидни Кросби.

У «Рейнджерс» поводов для оптимизма меньше — два очка в трёх встречах. Обменялись разгромными победами с соседями из «Айлендерс» (0:4 и 5:0), хотя тут нужно учитывать травму Семёна Варламова на разминке. Она облегчила задачу Панарину с партнёрами в ответной игре.

А вот 3:4 на своём льду от скромного «Нью-Джерси» — это обидно. Не смогли сдержать Джека Хьюза, а Александр Георгиев напрочь проиграл дуэль Макензи Блэквуду и был заменён после второго периода. «Синерубашечники» нанесли 43 броска за заключительные 40 минут, но спастись не сумели.

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Две предыдущие очные встречи уходили в овертайм. Правда, в минувшем сезоне соперники пересеклись лишь однажды из-за коронавируса. «Пингвинз» набирали очки в четырёх из пяти предыдущих домашних матчей с «Рейнджерс». Линия букмекеров выглядит логично, шансы хозяев в самом деле выше.

В то же время оборона фаворита категорически не впечатляет. 18 пропущенных шайб за четыре игры — очень много. У «Рейнджерс» беда с обороной, а вратари выручают не всегда. Зато в атаке тут порядок. На ИТБ 2.5 гола «Нью-Йорка» дают нестыдный коэффициент 1.70.

Альтернатива — комбинированная ставка 1Х + тотал больше 5.5 шайбы за 2.10. Ждём тут чего-то в духе 3:3 или 4:3. Пока созидают соперники гораздо лучше, чем защищаются.

«Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на матч НХЛ 23 января 2021 года

«Питтсбург» дважды обыграл «Вашингтон» за пределами основного времени, но в обороне снова не впечатлил. 18 пропущенных шайб за четыре игры! «Рейнджерс», конечно, традиционно испытывают проблемы с защитой, зато забивать тут есть кому. Проверим индивидуальный верх гостей.

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Рейнджерс» за 1.70.