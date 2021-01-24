«Миннесота» — «Сан-Хосе». Прогноз: Кирилл Капризов продолжит тащить «дикарей» в плей-офф

25 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сан-Хосе Шаркс». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 2.13, успех «Сан-Хосе» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Сан-Хосе» 25 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Миннесота» — «Сан-Хосе» 25 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 11.00.

«Миннесота Уайлд» — «Сан-Хосе Шаркс»: прогноз и анализ матча НХЛ (25.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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На 25 января запланированы аж девять матчей, три из которых стартуют в 4:00 мск. В Сент-Поле «Миннесота Уайлд» на стадионе «Эксел Энерджи-центр» вновь сразится с «Сан-Хосе Шаркс». Накануне хозяева одержали разгромную победу (4:1), хотя обращать внимание на счёт не стоит.

По факту игра получилась абсолютно равной. Это видно даже по количеству бросков — 29:29. Разницу сделали детали. У «дикарей» отлично отработало меньшинство и очень здорово вошёл в игру финский вратарь Каапо Кякхёнен. Соперники обменялись быстрыми голами, в середине второго периода подопечные Дина Эвасона забили вторую шайбу.

Ещё две состоялись в пустые ворота, а до того «акулы» упустили пару неплохих возможностей. Кирилл Капризов очков не набрал, но снова впечатлил журналистов и болельщиков. Едва не забил шикарный гол броском из-под ног. Деван Дубник выручил, что не отменяет полной уверенности россиянина в собственных силах. И это замечательно.

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«Миннесота» прекрасно начала сезон. Четыре победы из пяти возможных, причём единственное поражение получилось на тоненького (0:1 от «Анахайма»). С восемью очками команда уверенно входит в зону плей-офф. И стабильно выдаёт близкие матчи. Дважды выиграла в овертайме, ещё один раз — с разницей в одну шайбу. И те 4:1 с двумя голами в пустые ворота.

По-прежнему напрягает большинство, не выдерживающее никакой критики. Одна реализованная попытка из 23! В остальном всё нормально. Проблемы с центральными нападающими заметны, зато в обороне порядок. Пропускают немного, активно помогают вратарям.

«Сан-Хосе» ожидаемо выступает слабо. В основное время пока не выигрывали. Три поражения по итогам 60 минут, две победы в серии буллитов. Четыре очка, последнее место в дивизионе. Меньше трёх шайб пропустили лишь однажды. Вполне логично, что на своём льду «Уайлд» идёт у букмекеров фаворитом.

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Рисунок игры вряд ли изменится: довольно вязкий хоккей, при котором основным источником остроты станут озарения кого-то из лидеров и индивидуальные ошибки. Предпосылок для высокой результативности не видно, ведь обороняются команды лучше, чем атакуют. Логично отталкиваться от низа.

На тотал меньше 5.5 шайбы дают 1.92. Нам больше нравится комбинированный вариант 1Х + тотал меньше 6.5 гола за 2.07. Рассчитываем на нервную концовку, ничья тут вполне вероятна.

«Миннесота» — «Сан-Хосе»: прогноз и ставка на матч НХЛ 25 января 2021 года

«Миннесота» одержала четыре победы в пяти матчах, хотя все игры выдались равными. Категорически не хватает большинства — из 23 попыток реализовали одну. Обороняются соперники лучше, чем атакуют. А «Шаркс» до сих пор не выигрывали в основное время. Возьмём 1Х через общий низ, коэффициент бодрый.

Ставка: «Миннесота» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.07.