«Верона» — «Наполи». Прогноз: Гаттузо сделает выводы после поражения от «Ювентуса»

24 января состоится матч 19-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Наполи». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех клуба из Вероны оценён экспертами в 5.15. А ставки на ничью принимаются за 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Верона» — «Наполи» 24 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Верона» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Наполи» (24.01.2021)

Первый месяц 2021 года перевалил за экватор, календарь не щадит никого. В Италии разыграли Суперкубок, пора возвращаться к Серии А, где стартует второй круг. Программа 19-го тура завершится 24 января сразу пятью поединками, среди прочих будут выяснять отношения «Верона» и «Наполи».

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В текущем сезоне чемпионата Италии «Верона» выглядит достаточно бодро. В турнирной таблице идёт на девятом месте, набрав за 18 сыгранных матчей 27 баллов. Отрыв от ближайшего преследователя «Сампдории» составляет четыре пункта, а до шестёрки лучших не хватает шесть.



Без поражений, конечно, не получается обходиться, но затяжных провальных отрезков удаётся избегать. За пять предыдущих туров «мастифы» потерпели только два поражения, набрав семь из 15 возможных очков. Одно из них пришлось на прошлую игру с «Болоньей» (0:1), но там всё по делу.



Отдельно отметить стоит крепкую оборону жёлто-синих. За 18 туров у них только 17 пропущенных мячей, по меркам итальянской Серии А – сущие копейки. Меньше в первенстве пропустил как раз «Наполи» (16 мячей), но у него есть ещё одна лишняя игра.

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Неаполитанцы сейчас тоже выглядят достойно. Правда, в прошлой игре на нейтральном поле уступили «Ювентусу» (0:2) в финале Суперкубка Италии. Моментов у соперников было плюс-минус одинаково, но проворнее оказались туринцы. Футбол показали добротный, не повезло.



Зато в турнирной таблице чемпионата Италии подопечные Дженнаро Гаттузо замыкают тройку лидеров, набрав 34 очка. До «Интера» и «Милана» шесть и девять пунктов соответственно, а преследователи буквально наступают на пятки. Но есть ещё одна игра с «Ювентусом» в запасе.



Причём нет проблем у «Наполи» ни с обороной, ни с атакой. За 17 сыгранных поединков отличились целых 40 раз, то есть в среднем кладут почти 2,5 мяча за 90 минут. Больше наколотили только миланский «Интер» (45 голов) и «Аталанта» (41). Нестабильной «Вероне» даже на своём поле будет тяжело.

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Дело тут ещё в том, что неаполитанцы мощно проводят выездные игры. За восемь выездов одержали шесть побед, пропустив только шесть раз. А забили, между прочим, 15. Цифры весьма солидные, так что вполне можно подумать над Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.71.



Много голов не ждём, «мастифы» и «партенопейцы» обладают выдающимися линиями обороны, да и матч Суперкубка для последних наверняка не прошёл бесследно. Однако шансов у «Вероны» маловато, за 11 предыдущих очных встреч она потерпела 10 поражений.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Верона» — «Наполи» 24 января 2021 года

«Верона» в нынешнем сезоне Серии А выглядит достойно, но против «Наполи» шансов мало. Неаполитанцы мощно проводят выезды, плюс статистика личных встреч полностью на их стороне. Много голов не ждём, оборона у обеих команд наикрепчайшая, но без очков гости не останутся. Вырисовывается Х2 через общий низ.



Ставка: «Наполи» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.71.