«Ванкувер» — «Оттава». Прогноз: Зайцев, Дадонов и Анисимов устроят русский день в Канаде

26 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Оттава Сенаторз». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ванкувера» в основное время можно с коэффициентом 1.99, успех «Оттавы» идёт за 3.20.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер» — «Оттава» 26 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Ванкувер» — «Оттава» 26 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.65. Гол на первой минуте идёт за 10.00.
«Ванкувер Кэнакс» — «Оттава Сенаторз»: прогноз и анализ матча НХЛ (26.01.2021)
НХЛ постепенно набирает обороты. Дату возобновления и формат обсуждали долго, зато дальше началось веселье. Участники поделены на четыре дивизиона, в регулярном чемпионате играют строго между собой. Больше того — два стартовых раунда Кубка Стэнли также пройдут внутри дивизионов.
Разумеется, это накладывает определённый отпечаток, но наслаждаться хоккеем не мешает. На вторник, 26 января, запланирован всего один матч. «Ванкувер Кэнакс» на стадионе «Роджерс-арена» сразится с «Оттавой Сенаторз». Начало — в 6:00 мск. Пока соперники выглядят просто кошмарно.
Выиграли на двоих всего три раза. И закономерно находятся на дне Северного дивизиона, в который попали семь клубов из Канады. У хозяев очков больше — четыре против трёх. Вот только и провели они две бонусные игры — семь против пяти. Так что положение одинаково печальное.
У «касаток» уровень амбиций, конечно, повыше. Но в сухом остатке — всего две победы. Над «Эдмонтоном» (5:3) и «Монреалем» (6:5 Б). Всё остальное — поражения, причём сплошь в основное время. Как видно, в обороне творится полный кошмар. Якоб Маркстрём перебрался в «Калгари», а Тэтчер Демко и Брейден Холтби категорически не тащат.
Меньше трёх шайб не пропустили ни разу, зато пять и больше вытащили в пяти случаях из семи. Жуть! На сегодня подопечные Трэвиса Грина — худшая команда НХЛ по количеству пропущенных шайб. Причём с внушительным отрывом. Отдельная боль — меньшинство. Всего 73,5% нейтрализации лишнего, это 25-е место в НХЛ.
«Оттава» изначально казалась одним из главных аутсайдеров сезона. Пока так и получается. Начали с сенсационной победы над «Торонто» со счётом 5:3, однако в четырёх последующих поединках зацепили лишь одно очко, когда в овертайме уступили «Виннипегу». И вот тут начинается самое интересное.
Дело в том, что «Сенаторз» больше трёх голов забили только в той самой игре с «Мэйпл Лифс». Лучшим бомбардиром команды вообще является защитник Никита Зайцев в пятью очками, из которого в том же «Торонто» усиленно лепили домоседа. А вот нападающие напоминают о себе по большим праздникам.
У подопечных Ди Джея Смита, к слову, тоже всё грустно со спецбригадами, но в ближайшей игре будет возможность поправить статистику. Состав у «Ванкувера», конечно, интереснее. Плюс свой лёд, пусть и при пустых трибунах. Вполне логично, что букмекеры считают хозяев фаворитом. На П1 дают чуть меньше двойки.
Голов должно быть достаточно. Во-первых, с защитой и вратарями с обеих сторон беда. Во-вторых, в четырёх предыдущих очных встречах забрасывалось не меньше шести шайб. То есть ТБ 6 гола за 1.78 смотрится вполне нормально. Альтернатива — 1Х + ТБ 4.5 шайбы за 1.77. Ждём тут чего-то в духе 4:3 или 3:3.
«Ванкувер» — «Оттава»: прогноз и ставка на матч НХЛ 26 января 2021 года
«Ванкувер» пропускает больше всех в НХЛ, причём с внушительным отрывом. Аж 33 шайбы за семь матчей. У «Оттавы» с обороной и вратарями тоже беда, а состав даже хуже. В четырёх предыдущих очных встречах забивалось как минимум шесть голов, сейчас тоже есть все предпосылки для мощно результативности. Возьмём верх.
Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.78.
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