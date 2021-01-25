«Ванкувер» — «Оттава». Прогноз: Зайцев, Дадонов и Анисимов устроят русский день в Канаде

«Ванкувер» пропустил 33 шайбы за семь матчей, у «Оттавы» с обороной тоже беда. Будет весело.

26 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Оттава Сенаторз». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ванкувера» в основное время можно с коэффициентом 1.99, успех «Оттавы» идёт за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер» — «Оттава» 26 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Ванкувер» — «Оттава» 26 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.65. Гол на первой минуте идёт за 10.00.

«Ванкувер Кэнакс» — «Оттава Сенаторз»: прогноз и анализ матча НХЛ (26.01.2021)

НХЛ постепенно набирает обороты. Дату возобновления и формат обсуждали долго, зато дальше началось веселье. Участники поделены на четыре дивизиона, в регулярном чемпионате играют строго между собой. Больше того — два стартовых раунда Кубка Стэнли также пройдут внутри дивизионов.

«Атлетик» — «Хетафе». Прогноз: баски потеряют бдительность после победы над «Барселоной» «Атлетик» на кураже, но из-за кубковых поединков будет меньше отдыхать. А ведь скамейка не самая внушительная.

Разумеется, это накладывает определённый отпечаток, но наслаждаться хоккеем не мешает. На вторник, 26 января, запланирован всего один матч. «Ванкувер Кэнакс» на стадионе «Роджерс-арена» сразится с «Оттавой Сенаторз». Начало — в 6:00 мск. Пока соперники выглядят просто кошмарно.

Выиграли на двоих всего три раза. И закономерно находятся на дне Северного дивизиона, в который попали семь клубов из Канады. У хозяев очков больше — четыре против трёх. Вот только и провели они две бонусные игры — семь против пяти. Так что положение одинаково печальное.

У «касаток» уровень амбиций, конечно, повыше. Но в сухом остатке — всего две победы. Над «Эдмонтоном» (5:3) и «Монреалем» (6:5 Б). Всё остальное — поражения, причём сплошь в основное время. Как видно, в обороне творится полный кошмар. Якоб Маркстрём перебрался в «Калгари», а Тэтчер Демко и Брейден Холтби категорически не тащат.

«Спартак» — «Торпедо». Прогноз: Знарок, Широков и Пивцакин вернутся в зону плей-офф КХЛ «Спартак» потерпел три поражения подряд, забросив всего две шайбы. И опустился на девятое место.

Меньше трёх шайб не пропустили ни разу, зато пять и больше вытащили в пяти случаях из семи. Жуть! На сегодня подопечные Трэвиса Грина — худшая команда НХЛ по количеству пропущенных шайб. Причём с внушительным отрывом. Отдельная боль — меньшинство. Всего 73,5% нейтрализации лишнего, это 25-е место в НХЛ.

«Оттава» изначально казалась одним из главных аутсайдеров сезона. Пока так и получается. Начали с сенсационной победы над «Торонто» со счётом 5:3, однако в четырёх последующих поединках зацепили лишь одно очко, когда в овертайме уступили «Виннипегу». И вот тут начинается самое интересное.

Дело в том, что «Сенаторз» больше трёх голов забили только в той самой игре с «Мэйпл Лифс». Лучшим бомбардиром команды вообще является защитник Никита Зайцев в пятью очками, из которого в том же «Торонто» усиленно лепили домоседа. А вот нападающие напоминают о себе по большим праздникам.

«Йокерит» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук и Якупов накажут букмекеров за глупость В семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось не больше четырёх голов.

У подопечных Ди Джея Смита, к слову, тоже всё грустно со спецбригадами, но в ближайшей игре будет возможность поправить статистику. Состав у «Ванкувера», конечно, интереснее. Плюс свой лёд, пусть и при пустых трибунах. Вполне логично, что букмекеры считают хозяев фаворитом. На П1 дают чуть меньше двойки.

Голов должно быть достаточно. Во-первых, с защитой и вратарями с обеих сторон беда. Во-вторых, в четырёх предыдущих очных встречах забрасывалось не меньше шести шайб. То есть ТБ 6 гола за 1.78 смотрится вполне нормально. Альтернатива — 1Х + ТБ 4.5 шайбы за 1.77. Ждём тут чего-то в духе 4:3 или 3:3.

«Ванкувер» — «Оттава»: прогноз и ставка на матч НХЛ 26 января 2021 года

«Ванкувер» пропускает больше всех в НХЛ, причём с внушительным отрывом. Аж 33 шайбы за семь матчей. У «Оттавы» с обороной и вратарями тоже беда, а состав даже хуже. В четырёх предыдущих очных встречах забивалось как минимум шесть голов, сейчас тоже есть все предпосылки для мощно результативности. Возьмём верх.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.78.