«Спартак» — «Торпедо». Прогноз: Знарок, Широков и Пивцакин вернутся в зону плей-офф КХЛ

«Спартак» потерпел три поражения подряд, забросив всего две шайбы. И опустился на девятое место.

25 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Торпедо». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.27, успех «Торпедо» идёт за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо» 25 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо» 25 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.49. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Торпедо» Нижний Новгород (25.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, НХЛ наконец-то разобралась с форматом и взяла старт. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, февраль всё ближе. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

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На понедельник, 25 января, запланированы четыре матча. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Москве «Спартак» сразится с «Торпедо». Соперники представляют разные конференции: хозяева играют на Западе, гостей опять перевели на Восток. Вроде бы находятся на соседних строчках, да только положение существенно разнится.

У подопечных Дэвида Немировски всё замечательно. Восьмое место в конференции, ближайший преследователь отстаёт аж на 12 баллов. При двухочковой системе фора гигантская. Чтобы выполнить задачу-минимум на сезон, достаточно обойтись без форс-мажоров в ближайшие недели.

Больше того — имеется реальная возможность забраться повыше. До «Барыса» и «Трактора» всего один пункт, до «Автомобилиста» не хватает трёх. Неудачные отрезки прерываются быстро и уверенно. Скажем, в середине января нижегородцы уступили фаворитам — 3:4 от «Динамо» в Москве и 0:2 от «Ак Барса» в Казани.

«Йокерит» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук и Якупов накажут букмекеров за глупость В семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось не больше четырёх голов.

И ничего — спустя сутки на своём льду разнесли несчастный «Нефтехимик» (7:1). Забросили аж шесть шайб за 15 минут. Вторая половина встречи фактически превратилась в тренировку. Любопытно, что шесть голов из семи состоялись в равных составах. Дамир Жафяров набрал 51-е очко в сезоне, установив рекорд клуба в КХЛ.

У «Спартака» поводов для оптимизма гораздо меньше. Три поражения подряд. Всё — в Москве при жуткой результативности — 0:1 от «Автомобилиста», 1:3 от «Йокерита», 1:2 от ЦСКА. Регулярно пропускают в большинстве, а в равных составах созидание даётся с колоссальным трудом.

Из-за провального отрезка подопечные Олега Знарка выпали из зоны плей-офф. Ничего непоправимого пока не случилось — 50 очков, девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязю» уступают только по дополнительным показателям, да ещё и при игре в запасе.

«Динамо» Минск — «Северсталь». Прогноз: Андрей Разин продлит удивительную серию в Беларуси В девяти из 10 предыдущих очных встреч побеждал тот, кто играл на выезде.

А вот остальные оторвались как минимум на четыре-пять баллов. Между тем, до окончания регулярного чемпионата осталось всего 12 поединков, то есть времени на исправление ошибок остаётся всё меньше. Добавлять надо здесь и сейчас, несмотря на продолжающиеся кадровые проблемы. Иначе будет поздно.

Впрочем, с нижегородцами красно-белые обычно играют успешно. Четыре победы в пяти последних матчах, единственное поражение потерпели с разницей в одну шайбу. Обе команды отдыхали с 19 января, со свежестью проблемы вряд ли возникнут. Для «Спартака» очки сейчас — вопрос жизни и смерти.

Потому ждём предельно аккуратной игры — надёжность, концентрация, минимум ошибок. На наш взгляд, шансы хозяев тут выше. Победа им нужна позарез, плюс свой лёд и поддержка болельщиков. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.79 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.02.

«Спартак» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 января 2021 года

Для «Спартака» плей-офф уже начался. Три поражения подряд опустили подопечных Олега Знарка на девятое место в конференции. Команда отдыхала с 19 января и наверняка подготовилась. С «Торпедо» статистика у красно-белых приятная — четыре победы в пяти последних матчах. Возьмём 1Х через общий низ. Ситуация такова, что хозяевам придётся действовать максимально аккуратно.

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 6.5 гола за 2.02.