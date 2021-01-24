«Йокерит» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук и Якупов накажут букмекеров за глупость

В семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось не больше четырёх голов.

25 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Авангард». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 2.47, успех «Авангарда» идёт за 2.72.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — «Авангард» 25 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Йокерит» — «Авангард» 25 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» Хельсинки — «Авангард» Омск (25.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, НХЛ наконец-то разобралась с форматом и взяла старт. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, февраль всё ближе. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

«Миннесота» — «Сан-Хосе». Прогноз: Кирилл Капризов продолжит тащить «дикарей» в плей-офф Накануне россиянин едва не сотворил шедевр. Пора закончить начатое.

На понедельник, 25 января, запланированы четыре матча. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Хельсинки «Йокерит» на «Хартвалл-Арене» сразится с «Авангардом». Пожалуй, это самая громкая афиша дня. Соперники уверенно входят в зону плей-офф и претендуют на преимущество своей площадки в первом раунде Кубка Гагарина.

Правда, стабильности в последнее время нет и близко. Финны после уезда пары игроков за океан заметно сбавили в результативности. Вот уже семь встреч не могут забросить больше трёх шайб, хотя прежде делали это исправно. Дважды подряд в прошлый раз выигрывали ещё в декабре.

Накануне, впрочем, обыграли в Москве ЦСКА со счётом 3:1. Игра выдалась абсолютно равной, однако в дебюте третьего периода Богдан Киселевич получил «5+20». Хозяева отбились, но тут же получили малый штраф. Банально не хватило сил — пропустили вторую шайбу, а ещё через три минуты — третью.

«Уиком» — «Тоттенхэм». Прогноз: лёгкая добыча для мудрого Жозе Моуринью и Гарета Бэйла «Уиком» – аутсайдер Чемпионшипа, одержавший лишь три победы за 23 игры. Шансов у него не будет.

Два гола из трёх «шуты» оформили в большинстве, в равных составах у них по-прежнему проблемы. Если так пойдёт и дальше, зацепиться за топ-4 в Западной конференции не удастся. Отставание от московского «Динамо» достигло восьми очков. Многовато даже при условии четырёх игр в запасе.

«Авангард» вообще потерпел три поражения подряд в основное время. От «Торпедо» (3:5), «Ак Барса» (1:3) и «Автомобилиста» (1:4). Потом, правда, обыграл в гостях «Трактор» (3:2). И ушёл на мини-каникулы. На лёд омичи не выходили с 19 января, возможность отдохнуть и зализать раны имелась.

Задача у «ястребов» простая. «Ак Барс» уже точно не догнать, надо сохранить второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Претендентов достаточно, потому терять концентрацию нельзя. Благо что в Хельсинки обычно играют недурно — четыре победы в шести случаях.

«Атлетик» — «Хетафе». Прогноз: баски потеряют бдительность после победы над «Барселоной» «Атлетик» на кураже, но из-за кубковых поединков будет меньше отдыхать. А ведь скамейка не самая внушительная.

Букмекеры задирают планку тотала, что выглядит по меньшей мере странно. Во-первых, у финнов с созиданием в последнее время наметились проблемы. Во-вторых, подопечным Боба Хартли стабильности в атаке также не хватает. И самое главное — в семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось не больше четырёх голов.

На таком фоне тотал меньше 5.5 шайбы за крепкий коэффициент 1.74 кажется подарком от букмекеров. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, рассмотрите ТМ 5 гола за 1.91 или даже ТМ 4.5 гола за 2.30.

«Йокерит» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 января 2021 года

Букмекеры ждут высокой результативности, что вызывает вопросы. «Йокерит» после отъезда пары игроков за океан заметно просел в созидании. Большинство иногда выстреливает, в равных составах всё грустно. У «Авангарда» тоже нестабильная атака. И главное — в семи из последних восьми очных встречах соперники ограничивались четырьмя шайбами. А тут на ТМ 5.5 гола дают крепкие 1.74. Берём!

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.74.