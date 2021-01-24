«Атлетик» — «Хетафе». Прогноз: баски потеряют бдительность после победы над «Барселоной»

«Атлетик» на кураже, но из-за кубковых поединков будет меньше отдыхать. А ведь скамейка не самая внушительная.

25 января состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Хетафе». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Атлетика» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех «Хетафе» оценён экспертами в 3.55. А ставки на ничью принимаются за 3.08.

Букмекерские коэффициенты на матч Примеры «Атлетик» Б — «Хетафе» 25 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Хетафе» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Б — «Хетафе» (25.01.2021)

Январь 2021 года близится к закату, календарь не щадит никого. В Испании скоро стартует 1/8 финала Кубка страны, но сперва нужно доиграть 20-й тур Примеры. Завершит программу один-единственный поединок: «Атлетик» Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» 25 января примет «Хетафе».

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В текущем розыгрыше чемпионата Испании «Атлетику» из Бильбао совсем не хватает стабильности. Ничейных исходов было всего лишь три, а вот победы регулярно чередуются с поражениями. Причём небольшой перевес у последних (9 против 6).



В турнирной таблице баски идут на 13-й строчке, набрав за 18 сыгранных матчей 21 балл. Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре пункта, но претендентов на понижение тут навалом, так что бить тревогу рано. А вот забраться выше девятого места будет затруднительно, замыкающий топ-8 «Бетис» уже оторвался на шесть баллов.



Зато совсем недавно «львы» вышли в 1/8 финала Кубка Короля, обыграв скромный «Алькояно» (2:1). Также оформили историческое достижение, отобрав Суперкубок Испании у самой «Барселоны» (3:2 ДВ) и вынудили Лео Месси схлопотать первое удаление в своей испанской карьере. А это дорогого стоит.

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«Хетафе» тоже зря времени не терял. Из Кубка страны, правда, умудрился вылететь, но в последнее время подаёт признаки прогресса. В двух предыдущих турах Примеры обыграл «Эльче» (3:1) и «Уэску» (1:0). Оба клуба из зоны вылета, но победы важны ещё и с точки зрения психологии.



Шесть набранных очков подняли «городских» на 11-ю позицию. 23 очка в активе позволяют держаться вдали от зоны вылета. Рассчитывать на еврокубки в нынешнем сезоне уже, вероятно, будет трудно, но закончить сезон в серединке и избежать лишней нервотрёпки с борьбой за выживание вполне по силам.



«Атлетик» Б после победы над «Барсой» наверняка находится на кураже, однако из-за выступления в Кубке Испании получит на один день отдыха меньше. Немаловажный фактор в условиях плотного графика. А потому спешить отдавать ему предпочтение мы бы не стали.

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«Хетафе», как правило, забивает не так часто, но в двух прошлых играх оформил четыре мяча, что должно придать уверенности. Так что можно подумать над ставкой «обе забьют» за коэффициент 2.34. Статистика личных встреч не против, такой вариант заходил в четырёх и шести последних поединков.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Атлетик» Б — «Хетафе» 25 января 2021 года

«Атлетик» Б лишил «Барселону» Суперкубка и сейчас наверняка находится на подъёме. Однако из-за кубковых поединков будет меньше отдыхать. «Хетафе» не так много забивает, но в этот раз без моментов не останется. Тем более в последних очных поединках соперников часто забивали обе стороны.



Ставка: обе забьют за 2.34.