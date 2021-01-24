«Атлетик» — «Хетафе». Прогноз: баски потеряют бдительность после победы над «Барселоной»

25 января состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Хетафе». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Атлетика» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех «Хетафе» оценён экспертами в 3.55. А ставки на ничью принимаются за 3.08.
Букмекерские коэффициенты на матч Примеры «Атлетик» Б — «Хетафе» 25 января 2021 года
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Хетафе» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.
Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Б — «Хетафе» (25.01.2021)
Январь 2021 года близится к закату, календарь не щадит никого. В Испании скоро стартует 1/8 финала Кубка страны, но сперва нужно доиграть 20-й тур Примеры. Завершит программу один-единственный поединок: «Атлетик» Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» 25 января примет «Хетафе».
В текущем розыгрыше чемпионата Испании «Атлетику» из Бильбао совсем не хватает стабильности. Ничейных исходов было всего лишь три, а вот победы регулярно чередуются с поражениями. Причём небольшой перевес у последних (9 против 6).
В турнирной таблице баски идут на 13-й строчке, набрав за 18 сыгранных матчей 21 балл. Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре пункта, но претендентов на понижение тут навалом, так что бить тревогу рано. А вот забраться выше девятого места будет затруднительно, замыкающий топ-8 «Бетис» уже оторвался на шесть баллов.
Зато совсем недавно «львы» вышли в 1/8 финала Кубка Короля, обыграв скромный «Алькояно» (2:1). Также оформили историческое достижение, отобрав Суперкубок Испании у самой «Барселоны» (3:2 ДВ) и вынудили Лео Месси схлопотать первое удаление в своей испанской карьере. А это дорогого стоит.
«Хетафе» тоже зря времени не терял. Из Кубка страны, правда, умудрился вылететь, но в последнее время подаёт признаки прогресса. В двух предыдущих турах Примеры обыграл «Эльче» (3:1) и «Уэску» (1:0). Оба клуба из зоны вылета, но победы важны ещё и с точки зрения психологии.
Шесть набранных очков подняли «городских» на 11-ю позицию. 23 очка в активе позволяют держаться вдали от зоны вылета. Рассчитывать на еврокубки в нынешнем сезоне уже, вероятно, будет трудно, но закончить сезон в серединке и избежать лишней нервотрёпки с борьбой за выживание вполне по силам.
«Атлетик» Б после победы над «Барсой» наверняка находится на кураже, однако из-за выступления в Кубке Испании получит на один день отдыха меньше. Немаловажный фактор в условиях плотного графика. А потому спешить отдавать ему предпочтение мы бы не стали.
«Хетафе», как правило, забивает не так часто, но в двух прошлых играх оформил четыре мяча, что должно придать уверенности. Так что можно подумать над ставкой «обе забьют» за коэффициент 2.34. Статистика личных встреч не против, такой вариант заходил в четырёх и шести последних поединков.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Атлетик» Б — «Хетафе» 25 января 2021 года
«Атлетик» Б лишил «Барселону» Суперкубка и сейчас наверняка находится на подъёме. Однако из-за кубковых поединков будет меньше отдыхать. «Хетафе» не так много забивает, но в этот раз без моментов не останется. Тем более в последних очных поединках соперников часто забивали обе стороны.
Ставка: обе забьют за 2.34.
- 24 января 2021
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:54
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:29
-
08:01
-
08:00
-
07:13
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
01:00
-
00:30
- 23 января 2021
-
23:35
-
23:15