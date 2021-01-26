«Ювентус» — СПАЛ. Прогноз: Пирло даст шанс запасным и пощадит представителя Серии В

27 января состоится четвертьфинальный матч Кубка Италии «Ювентус» — СПАЛ. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех гостей оценён экспертами в 12.50. А ставки на ничью принимаются за 6.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Ювентус» — СПАЛ 27 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Италии «Ювентус» — СПАЛ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала Кубка Италии «Ювентус» — СПАЛ (27.01.2021)

Кубок Италии выходит на ту стадию, где клубы уже не готовы экспериментировать и рисковать — слишком близок трофей. Невзирая на это, Андреа Пирло вполне может себе позволить поставить на игру со СПАЛом не самый основной состав. На протяжении всего прогноза мы будем отталкиваться от этого тезиса.

«Севилья» — «Валенсия». Прогноз: Ракитич и Хесус Навас выбьют Черышева из Кубка Испании В шести предыдущих очных встречах забивалось не более двух мячей.

Ещё в 1/8 финала было очевидно, на что делает основную ставку Пирло. На матч с «Дженоа» вышел смешанный состав — без Роналду и Дибалы, но с Моратой и Кьеллини. Наставник «старой синьоры» выпустил в каждой из линий по опытному игроку, тогда как в остальном за результат отдувалась молодёжь, благо она у «Ювентуса» более чем крутая — взять хотя бы Кулусевски.



Думается, что в игре со СПАЛом будем схожая история, к тому же в соперниках и вовсе команда из Серии Б, пусть и с опытом игры в высшей лиге в прошлом сезоне. С трудом верится, что таким составом «Ювентус» вынесет в одну калитку СПАЛ, который будет ставить на этот матч чуть ли не всё.



Что касается игровой формы, то у СПАЛа она не самая лучшая. Две победы в последних пяти матчах Серии В. А ведь на этот раз оппозиция будет гораздо серьёзнее. Тем не менее пропускает команда достаточно редко — 17 мячей в 19 играх чемпионата.

«МЮ» — «Шеффилд». Прогноз: «Ливерпуль» Сульшер выбил, лидерство в АПЛ тоже сохранит Беспроигрышная серия манкунианцев в чемпионате Англии достигла отметки в 13 матчей.

Существуют большие сомнения касательно того, сумеет ли забить СПАЛ, но и пропустить много подопечные Паскуале Марино не должны. Фавориту нет смысла гнаться за крупным счётом: график плотный, силы требуется беречь. Предлагаем сделать ставку тотал меньше 3 гола за 1.76.



Взглянув на статистику последних очных встреч, можно отметить, что такой тотал ими пробивался нечасто — у «Ювентуса» таких случаев пять в последних десяти играх, а у СПАЛа всего один.



Не самыми результативными были матчи «Юве» и СПАЛа и в Серии А, в которой команда из Феррары задержалась на три сезона. В шести встречах тотал больше 3 гола пробивался лишь однажды, да и то спустя месяц после возвращения СПАЛа в элиту. В следующих матчах «Юве» забивал сопернику максимум два мяча, играя при этом основой.

«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Фрэнк Лэмпард ушёл, но лучше не станет В четырёх из пяти последних очных поединков голы забивались в обе стороны.

Нельзя не отметить и непростой график «Ювентуса». В течение восьми дней после матча со СПАЛом им предстоит провести выездной матч с «Сампдорией» и домашнюю встречу с «Ромой». Следом пойдут игры с «Наполи» и «Порту» в Лиге чемпионов.



В таких условиях игроков следует беречь — ещё один аргумент в пользу не самого мощного состава бьянконери на кубковый матч с командой из второй лиги. Действующий чемпион Италии наверняка постарается обойтись малой кровью, добыв победу с разницей в один-два мяча.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Ювентус» — СПАЛ 27 января 2021 года

На данный момент «Ювентус» не является командой, которая громит соперников через одного. Наоборот, зачастую коллектив из Турина ограничивается одним-двумя мячами при отсутствии пропущенных. Думается, что аналогичная ситуация будет и в кубковом матче со СПАЛом. Аккуратная победа на классе в режиме экономии энергии. Силы потребуются позже, впереди плотный график.



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.76.