«Севилья» — «Валенсия». Прогноз: Ракитич и Хесус Навас выбьют Черышева из Кубка Испании

27 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» — «Валенсия». Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севилья» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 5.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Севилья» — «Валенсия» 27 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Кубка Испании «Севилья» — «Валенсия» 27 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.95, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.04. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.90.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» — «Валенсия» (27.01.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину. Уровень амбиций очерчен, примерные перспективы участников понятны. В Испании разобрались с Суперкубком, попутно добравшись до второго круга национального первенства. На повестке дня 1/8 финала Кубка Испании.

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В среду, 27 января, пройдут три матча. Наиболее ранний стартует в 21:00 мск. «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» сразится с «Валенсией». Вывеска классная, хотя гости сейчас находятся в кризисе и привыкают к жизни в нижней половине Ла Лиги.



Соперники преодолели по три раунда. Команды из элитного дивизиона на пути не попадались. Надо сказать, что шанс выиграть Кубок в нынешнем сезоне более чем реальный. Два мадридских клуба — «Атлетико» и «Реал» — уже вылетели. Из реальных претендентов остались «Барселона», «Реал Сосьедад», «Вильярреал» и «Атлетик» из Бильбао, с натяжкой — нестабильный «Бетис».



Для гостей успех в Кубке вообще стал бы отдушиной, всё же в Примере дела обстоят печально. Одна победа в 11 последних турах! Набрано всего 20 очков, это 14-е место в турнирной таблице. Идущий 19-м «Эльче», например, отстаёт на три пункта при двух поединках в запасе.

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В общем, даже финиш в серединке станет для «летучих мышей» однозначным успехом. А если добавить не удастся, предстоит борьба за выживание. С голами проблем нет — забили 26 раз, второй показатель в нижней половине первенства после «Леванте». А вот с обороной беда.



29 пропущенных мячей — даже у аутсайдеров цифры как минимум не хуже. В восьми недавних турах сыграли на «ноль» лишь однажды. А в Кубке Испании успели пропустить два мяча от «Террасы» и один — от «Еклано». Всухую одолели только «Алькоркон» (2:0) в минувшем раунде, который нанёс шесть ударов в створ.



У «Севильи» поводов для оптимизма гораздо больше. В плей-офф Лиги чемпионов вышли, на внутренней арене дела поправили. Уверенно входят в топ-4 чемпионата Испании с 36 очками. Выше только признанные гранды — «Барселона», «Реал» и «Атлетико». Причём до каталонцев всего один балл.

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Забивают красно-белые по меркам лидеров мало, разгромы оформляют редко. Как правило, они штампуют победы с разницей в один-два мяча, поскольку оборона тут в полном порядке. Состав глубокий, вариантов для ротации достаточно. Вот-вот объявят о переходе Алехандро Гомеса из «Аталанты».



Самое удивительное — статистика личных встреч. «Летучие мыши» при всех своих проблемах сохранили симпатичную группу атаки и регулярно забивают, например, мадридскому «Атлетико». А вот с «Севильей» исправно катают низы. Планка в 2.5 мяча не пробивалась в шести предыдущих случаях.



Скамейка у Хулена Лопетеги явно интереснее, плюс своё поле. На наш взгляд, хозяева будут иметь заметное преимущество и возьмут верх. Мы бы выбирали между П1 за 1.73 и П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.96. Ждём тут чего-то в духе 2:0 или 2:1.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Севилья» — «Валенсия» 27 января 2021 года

Соперники наверняка проведут ротацию, однако скамейка у «Севильи» гораздо интереснее и разнообразнее. Плюс преимущество в общем уровне и своё поле. Для победы должно хватить. Коэффициент можно поднять докупкой тотала, на П1 + ТМ 4.5 мяча дают около двойки. В шести предыдущих очных встречах больше двух голов не забивалось.



Ставка: победа «Севильи» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.96.